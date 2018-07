Ogłoszono program 18. Nowych Horyzontów

18. MFF Nowe Horyzonty otworzy 26 lipca polska premiera("Capharnaüm") Nadine Labaki , najnowsze dzieło twórczyni. Nagrodzona w Cannes Nagrodą Jury opowieść o tułaczce chłopca z Bejrutu, który w pojedynkę mierzy się z niesprawiedliwością, niesie potężny ładunek emocji. 4 sierpnia, po zakończeniu uroczystości wręczenia nagród, widzowie zobaczą("Lazzaro Felice") Alice Rohrwacher , nagrodzonego w tym roku w Cannes za najlepszy scenariusz. Autorka(film zamknięcia Nowych Horyzontów w 2014) potwierdza swoją znakomitą formę, mistrzowsko łącząc kino społecznie zaangażowane z realizmem magicznym.W tegorocznym programie nie zabraknie najważniejszych tytułów ze światowych festiwali. Będzie można zobaczyć m.in. laureata Złotego Niedźwiedzia na Berlinale Adiny Pintille , zdobywcę Złotej Palmy w Cannes Hirokazu Koreedy oraz nagrodzoną za najlepszy debiut na tym samym festiwalu("Girl") Lukasa Dhonta . We Wrocławiu zostaną pokazane najnowsze dzieła dwóch prowokatorów:("The House That Jack Built") Larsa von Triera oraz Gaspara Noé . Zobaczymy także("Todos lo saben"), thriller psychologiczny Asghara Farhadiego . Polskie premiery będą mieć m.in.:czy. W programie Nowych Horyzontów znalazły się również inne canneńskie hity:, " Płomienie Odważne, bezkompromisowe filmy twórców poszukujących nowych form wyrazu – to cechy charakterystyczne Międzynarodowego Konkursu Filmowego Nowe Horyzonty. W tym roku o Grand Prix konkurować będzie 12 produkcji z całego świata, wśród których znalazły się 2 polskie tytuły.Zwycięzcę wybierze jury w składzie: Valeska Grisebach (niemiecka reżyserka, zeszłoroczna laureatka Grand Prix za), Anna Jadowska (reżyserka nagradzanych), Michał Marczak (autor docenionych na Sundance), Fred Kelemen (niemiecki reżyser i operator; bohater ubiegłorocznej retrospektywy na Nowych Horyzontach) oraz Claudia Landsberger (Holenderka, specjalistka od międzynarodowego marketingu filmowego, producentka kreatywna).Oprócz konkursowych, w programie znajdą się także inne nowe polskie filmy, m.in., pokazywana w Cannes animacja inspirowana słynnym reportażem Ryszarda Kapuścińskiego,– nagrodzony w Rotterdamie debiut Olgi Chajdas Łukasza Grzegorzka , arthouse'owy horrorpremierowo pokazywana w Karlovych Warach,, najnowszy film Janusza Kondratiuka – to hasło tegorocznej odsłony Nowych Horyzontów, za którym kryje się poszukiwanie alternatywnych narracji, śladów stylistycznych, artystycznych i ideowych rewolucji czy sposobów wyjścia poza system – nie tylko filmowy. Trop poszukiwań wyznaczają wybitni filmowi outsiderzy, do których bez wątpienia należą bohaterowie retrospektyw.– jedna z najciekawszych europejskich reżyserek, autorka wizjonerskich, poetyckich arcydzieł– jedna z największych osobowości portugalskiego kina. Jego ascetyczne, symboliczne, a zarazem polityczne kino dotyka postkolonialnych traum i sytuuje się po stronie ludzi słabszych, wykluczonych, "niewidzialnych" dla systemu. Podczas festiwalu swoją premierę będzie miała książka "Pedro Costa: Nienapisana historia" – przygotowany przez Agnieszkę Szeffel wywiad-rzeka z reżyserem.– portugalski radykał, anarchista i poeta kina. Orędownik outsiderów, humoru, perwersji i fantazji, a kinu narzuca własne narracje i własny rytm. Jego ekranowe alter ego, João de Deus, jest przewodnikiem po świecie na opak, gdzie rządzą czułość i melancholia.(który w sierpniu 2018 roku skończy 90 lat) to jeden z najoryginalniejszych brytyjskich twórców: reżyser z pasją burzący porządek klasycznej narracji, mistrz montażu, wybitny stylista. Zmagając się latami z odrzuceniem i niezrozumieniem, Roeg konsekwentnie podążał drogą outsidera, chętnie współpracując z artystami kojarzącymi się z kontrkulturowym buntem (David Bowie, Mick Jagger, Art Garfunkel). W trakcie festiwalu do rąk czytelników trafi polskie tłumaczenie autobiograficznej książki "Nicolas Roeg. Świat stale się zmienia". Partnerem retrospektywy jest British Council.Szczególnym bohaterem tegorocznej edycji będzieW stulecie urodzin (14 lipca 2018) jednego z najważniejszych twórców kina, MFF Nowe Horyzonty przystąpił do międzynarodowego projektu Bergman100, którego partnerami są Ambasada Szwecji w Warszawie, Instytut Szwedzki oraz Szwedzki Instytut Filmowy. Widzowie zobaczą najważniejsze filmy mistrza oraz nowe filmy dokumentalne poświęcone reżyserowi. W Kinie Nowe Horyzonty będzie prezentowana wystawa "W stylu Bergmana: kino, moda, sztuka" (kuratorka: Anna Maria Bernitz) oraz interaktywna instalacja "Ingmar Bergman 100" autorstwa Annmari Kastrup i Andersa Rabeniusa (wystawę i instalację będzie można oglądać do 14 października).Festiwal zaproponuje również spojrzenie na nowe, niezależne kino irańskie. W sekcji Iran : Iran widzowie zobaczą twórczość pokolenia reżyserów, którzy muszą być niejako outsiderami we własnym kraju – omijać gorset cenzury i pracować na granicy legalności. W kontraście do nich pozostają twórcy wychowani na emigracji, budujący swoją perską tożsamość z zapośredniczonych obrazów i opowieści rodziców-emigrantów. Jeden kraj, dwie optyki, dwa głosy. Przegląd skoncentruje się na nowych filmach – z lat 2015-2018, a na całość złoży się 15 produkcji. Sekcji Iran : Iran będzie towarzyszyć wystawa "Żyje się tylko dwa razy", powstała we współpracy z BWA Studio. W jej ramach zostanie zaprezentowana sztuka wideo irańskich artystów wizualnych.W przygotowanej wspólnie ze stacją Ale kino+ sekcji znajdą się wyjątkowe światowe produkcje.Zestaw filmów, które dekonstruują schematy kina gatunkowego, zaskakują i przekraczają granice, zostanie zaprezentowany w sekcji MOICO Nocne Szaleństwo.Tematem Trzeciego Oka jest Girlhood – filmy o dojrzewaniu młodych kobiet, w których własnymi oczami portretują zjawisko dziewczyńskości.Wspólny teren przenikania się kina i sztuki wyznaczy Front Wizualny.W cyklu Oslo/Reykjavik, powstałym we współpracy z Funduszami Norweskimi i Europejskim Obszarem Gospodarczym, zostaną zaprezentowane dokonania współczesnego kina norweskiego i islandzkiego.Pełny program festiwalu dostępny jest na stronie www.nowehoryzonty.pl Internetowa sprzedaż biletów na www.nowehoryzonty.pl i w kasie kina Nowe Horyzonty rozpocznie się 17 lipca o godzinie 12.00.