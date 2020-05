Polecamy udane debiuty znanych reżyserów

***

Przygotowaliśmy dziś dla Was zestawienie pięciu debiutów znanych reżyserów – Sama Mendesa , braci Coenów Quentina Tarantino . Przypominamy, z jakim przytupet weszli do kina.Wszystkie tytuły znajdziecie w sieci na legalnych platformach cyfrowych.Więcej naszych propozycji na domowe seanse znajdziecie w zakładce #ZOSTAŃWDOMU Pierwszy film Sama Mendesa , o mężczyźnie z klasy średniej przeżywającym kryzys wieku średniego, na dzień dobry zdobył 8 nominacji do Oscara, z czego 5 zamienił na statuetki (film, reżyser, scenariusz, zdjęcia, aktor pierwszoplanowy). Film zadaje typowe dla Mendesa pytania o źródło szczęścia. Ciekawe wjest też to, że oglądane co kilka lat, będzie Was prowadziło do nieco innych refleksji.Zazdrosny właściciel baru na teksańskiej prowincji wynajmuje detektywa, by ten śledził jego żonę. Kiedy okazuje się, że jego podejrzenia co do zdrady kobiety były słuszne, zleca zabicie pary kochanków. Przebiegły i odpychający śledczy planuje w związku z tym plan doskonały. Ale jak to u Coenów , począwszy od ich pierwszego filmu, los wymyśla dużo bardziej szalony scenariusz.Film ten pokazał nie tylko talent Coenów do opowiadania zagmatwanych historii, ale także objawił światu wspaniałą Frances McDormand . W 2001 roku znalazł się na liście 100 najlepszych amerykańskich thrillerów wszech czasów.W wieku 24 lat Orson Welles nakręcił nie tylko swoje najlepsze dzieło, ale też film uznawany do tej pory za jedno z największych, jeśli nie największe arcydzieło kino. Historia życia i śmierci magnata prasowego, który zostawił po sobie trawiącą wielu dziennikarzy zagadkę, zachwyciła nowatorskim sposobem realizacji – prowadzeniem narracji, kadrowaniem, montażem. Nominowany do Oscarów w 9 kategoriach, zdobył ostatecznie jedną za najlepszy scenariusz, co z perspektywy czasu można odebrać jako zwiastun pecha prześladującego Wellesa przez resztę jego kariery.Już w momencie premiery debiutu Neilla Blomkampa , czyli 10 lat temu, przepowiadało się, że " Dystrykt 9 " ma szansę trafić do klasyki SF. Jak pisze nasz recenzent:. Sprawdźcie to koniecznie.Jesteśmy przekonani, że większość z Was zna debiut Tarantino na pamięć. A jednak to kino, które się nie nudzi. Niemal każda padająca w nim kwestia to gorący cytat na podorędziu zapalonego kinomana. W dodatku dla aktorskich popisów Harveya Keitela Michaela Madsena i samego Tarantino wciąż warto do niego wracać. Gwarantujemy, że za każdym razem będziecie odkrywać w nim coś nowego.