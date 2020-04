Filmy i seriale o lekarzach, które poprawią Wasze samopoczucie

***









Wczoraj uraczyliśmy Was zestawem perwersyjnych produkcji na chore czasy . Z okazji przypadającego dziś Światowego Dnia Zdrowia (i rocznicy powstania WHO) postaraliśmy się o coś bardziej optymistycznego: filmy i seriale o ludziach, którzy poświęcają życie, aby nieść pomoc innym. Wszystkim pracownikom służby zdrowia składamy najlepsze życzenia i dziękujemy za to, co dla nas robią.Lista polecanych przez nas tytułów powoli zbliża się do setki. Jeśli przegapiliście którąś z poprzednich odsłon, koniecznie zajrzyjcie TU TU lub poszukajcie filmowo-serialowych inspiracji na sekcji #zostańwdomu . Trzymajcie się zdrowo!Niemoralne eksperymenty i chęć stawiania się na miejscu Boga czy wykorzystanie jedynej możliwości na uratowanie ludzkiego życia? Film Łukasza Palkowskiego nie jest kolejną pomnikową biografią, lecz historią człowieka z krwi i kości. Reżyser nie unika trudnych pytań ani niewygodnych faktów z życia swojego bohatera. Co jednak najbardziej istotne, nawet jeśli droga do sukcesu prowadzi przez pasmo porażek, Zbigniew Religa ( Tomasz Kot ) nie traci celu sprzed oczu. Serce nie sługa? Zobaczymy.Choć akcja filmu Roberta Altmana toczy się podczas wojny w Korei, nietrudno odgadnąć, żejest komentarzem do przybierającego coraz bardziej tragiczny obrót konfliktu w Wietnamie. Swobodne obyczaje, jakie panują w tytułowym mobilnym wojskowym szpitalu chirurgicznym (ang. Mobile Army Surgical Hospital), przywodzą na myśl raczej hipisowską komunę niż praworządną jednostkę z dumą i oddaniem służącą ojczyźnie. Skutki walk na froncie, z którymi mierzą się Traper ( Elliott Gould ) i Sokole Oko ( Donald Sutherland ), obnażają absurd politycznych rozgrywek napędzających bezwzględną wojenną machinę. Chcąc zachować resztki zdrowia psychicznego, bohaterowie wykorzystują każdą okazję, by się rozerwać lub wyciąć komuś numer. Ale czy w tym szaleństwie jest metoda?"Jak ocalisz jedno życie, jesteś bohaterem. Jak ocalisz tysiąc, jesteś pielęgniarką" — taką życiową prawdę można znaleźć na kartach jednej z powieści Stephena Kinga . Nazwisko mistrza grozy pada tu nieprzypadkowo, bowiem praca na ostrym dyżurze to istny horror. Mimo że ofiary wypadków i napaści, a czasem własnej głupoty wspomaganej alkoholem czy narkotykami, zmieniają się jak w kalejdoskopie, tytułowa bohaterka (prawie nigdy) nie traci cierpliwości. Dla (prawie) każdego znajdzie też słowa wsparcia i pocieszający gest. Jak bierze na to wszystko siłę? Cóż, dostęp do środków przeciwbólowych i pobudzających bardzo ułatwia sprawę...Każdy z nas ma swoje tajemnice, ale czy oddalibyśmy za nie życie? Wybitny diagnosta i jego błyskotliwy zespół są zdania, że tak. Zazwyczaj okazuje się, że budzące grozę objawy, z jakimi pacjenci trafiają do szpitala uniwersyteckiego Princeton-Plainsboro, mogłyby zostać zwalczone o wiele szybciej, gdyby w grę nie wchodził strach, wstyd lub chęć chronienia najbliższych. Przekonany, że cel uświęca środki, dr House nie waha się więc wchodzić z butami w nawet najbardziej intymne szczegóły życia trafiających pod jego opiekę osób, odkrywając ich sekrety i kłamstwa. Serial nie szczędzi trafnych obserwacji na temat ludzkiej natury, a przy okazji ogląda się go jak dobry kryminał.Wydaje się Wam, że kiedyś było lepiej? Waszego zdania z pewnością nie podzieliłby dr John Thackery, który w tragicznych okolicznościach obejmuje stanowisko kierownika nowojorskiego szpitala Knickerbocker. Na przełomie XIX i XX wieku, kiedy nawet najprostszy zabieg przypomina grę w rosyjską ruletkę, grany przez Clive'a Owena bohater jako jeden z pierwszych z sukcesami wykonuje skomplikowane zabiegi i projektuje nowoczesne narzędzia chirurgiczne. Za zaangażowanie w ratowanie ludzkich istnień płaci jednak wysoką cenę.nie tylko pokazuje historyczne początki współczesnej medycyny, ale dotyka też aktualnych do dziś problemów społecznych czy ekonomicznych.Podobno najlepszym materiałem na lekarzy są... psychopaci (a w każdym razie osoby o niskim poziomie empatii) — nieczułe na widok krwi, potrafiące zdystansować się do leżącego na stole operacyjnym człowieka na tyle, by sprawnie przeprowadzić zabieg. Co by się jednak stało, gdyby ktoś taki niespodziewanie ujrzał w swoim pacjencie czyjąś matkę, brata czy przyjaciela? Dla dr. Martina Ellinghama objawienie to okazuje się początkiem końca błyskotliwej kariery londyńskiego chirurga. Postanawia przenieść się na prowincję i doczekać emerytury na etacie miejscowego lekarza rodzinnego. Jego sposób bycia początkowo nie przypada mieszkańcom do gustu, stopniowo przekonują się jednak, że ma on serce po właściwej stronie.