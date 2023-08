William Friedkin nie żyje. Przypominamy jego najlepsze filmy

W 2011 roku w wieku 76 lat William Friedkin powrócił do kin z jednym z bardziej prowokujących dzieł w całej karierze. Reżyser odmówił ocenzurowania filmu, w związku z czym w Stanach Zjednoczonych otrzymał on najwyższą możliwą kategorię wiekową – NC-17.– ekranizacja głośnej sztuki teatralnej Tracy'ego Lettsa ("Sierpień w hrabstwie Osage") – to smoliście czarna komedia wypełniona po brzegi przemocą i perwersją. Tytułowym bohaterem filmu jest zły do szpiku kości policjant, który po godzinach dorabia do pensji jako płatny morderca. Pewnego dnia do stróża bezprawia zgłasza się podrzędny diler narkotykowy. Klient chce, by Joe zabił dla niego jego matkę, której polisę ubezpieczeniową zamierza wykorzystać do spłaty długów. Więcej zdradzać nie zamierzamy. Przygotujcie się na potężną dawkę cynizmu i aktorski koncert, w którym prym wiedzie wyborny Matthew McConaughey