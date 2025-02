Marzec 2025 w SkyShowtime. Nowe filmy i seriale

21 grudnia 1988 r. doszło do katastrofy lotniczej, w której zginęło 259 pasażerów i członków załogi, kiedy to 38 minut po starcie samolot linii Pan Am lot 103 nagle eksplodował. Gdy maszyna spadła na spokojne szkockie miasteczko Lockerbie, kolejnych 11 osób straciło życie. W obliczu katastrofy i śmierci swojej córki, dr Jim Swire ( Colin Firth ) zostaje rzecznikiem rodzin brytyjskich ofiar, które jednoczą się, by domagać się prawdy i sprawiedliwości. Poruszając się pomiędzy kontynentami i politycznymi podziałami, Jim wyrusza w pełną wyzwań życiową misję, która zagraża nie tylko harmonii jego rodziny i życiu, ale całkowicie podważa jego zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Gdy prawda wychodzi na jaw, pogląd Jima na świat legnie w gruzach. Badając wydarzenia z katastrofy i jej następstwa, Lockerbie: A Search for Truth przedstawia intymną opowieść o mężczyźnie, mężu i ojcu, który ryzykuje wszystko dla uczczenia pamięci córki i nieustępliwego dążenia do prawdy i sprawiedliwości.