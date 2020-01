Nagrody Critics' Choice 2020 dla filmu Tarantino

W niedzielę ogłoszeni zostali laureaci nagród Critics' Choice przyznawanych przez Broadcast Film Critics Association. Wielkim zwycięzcą wieczoru okazało się najnowsze dzieło Quentina Tarantino . Zdobył on bowiem cztery wyróżnienia, w tym to najważniejsze, dla najlepszego filmu roku.było drugim najbardziej obsypanym filmowym tytułem gali zdobywszy nagrody w trzech kategoriach. Jednak Sam Mendes musiał podzielić się tytułem najlepszego reżysera z Joon-ho Bongiem zdobyło też tytuł najlepszego filmu zagranicznego. Dwie statuetki powędrowały również do rąk twórcówW kategoriach serialowych triumfowałoz trzema nagrodami. Po dwie statuetki zdobyły:Wśród filmów największym przegranym był. Obraz Martina Scorsesego startował z pozycji faworyta mając 14 nominacji. Zdobył tylko jedną, za obsadę.Wśród seriali największą porażkę odniosły. Oba tytuły zaczynały z pięcioma nominacjami. Wieczór zakończyły bez wygranych.Listę nagrodzonych znajdziecie poniżej:"Glasgow (No Place Like Home)" –"(I'm Gonna) Love Me Again" –