Najlepsze filmy i seriale o Enigmie i łamaniu szyfrów. Top 8 produkcji, które warto obejrzeć

9-letni Simon (Miko Hughes), autystyczny chłopiec, zmaga się z tą samą przypadłość, jaka trapiła bohatera filmu " Gry wojenne Johna Badhama - kłopoty same do niego lgną. Choć klasyk lat 80. ogrywał widmo wojny nuklearnej z humorem, " Kod Merkury " to poważne kino sensacyjne. Ekranizacja powieści, której autorem jest Ryne Douglas Pearson (" Zapowiedź ") pokazuje chłopca jako wyjątkowo bystre dziecko, które trafia na celownik płatnych morderców, gdy przypadkiem łamie ponoć nierozwiązywalny kod wojskowy. Gdy odnajduje go agent FBI Jeffries ( Bruce Willis ), ofiarą morderców padli już jego rodzice. Niekomunikujące się ze światem dziecko oraz jego opiekun z przypadku razem wyruszają w trudną podróż przez Stany Zjednoczone. Gdy nie pozostają im żadne inne opcje, muszą się zdać na niezwykłe umiejętności małego geniusza. Rola Willisa ówcześnie nie przypadła do gustu krytykom, którzy uznali ją (do spółki z filmami " Armageddon " i " Stan oblężenia ") za wartą docenienia Złotą Maliną w roku 1998 .