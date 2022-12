Netflix: Top 10 tygodnia – kto powstrzyma "Wednesday"?

Gdy Connie wychodzi za Sir Clifforda Chatterleya i zostaje Lady Chatterley, mogłoby się zdawać, że czeka ją komfortowe życie w dostatku. Lecz z czasem ich idealistyczny związek zmienia się w więzienie, gdy Clifford zostaje ranny podczas pierwszej wojny światowej i wraca do domu przykuty do wózka. Wówczas Connie nawiązuje romans z gajowym Oliverem Mellorsem, dzięki czemu przeżywa seksualne przebudzenie. Wkrótce ich romans staje się tematem lokalnych plotek, a Connie musi podjąć ważną decyzję – podążać za głosem serca, czy też wrócić do męża, zgodnie z regułami edwardiańskiego społeczeństwa?

(Sezon 6) Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Jednak może to wcale nie oznacza, że szczęście się do nich uśmiechnęło... Zajadły konflikt między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic do stracenia, doprowadza do morderstwa. Kto ma krew na rękach? Czy za zabójstwo odpowiada jeden z nowych dzieciaków? Czy może coś innego, co kryje się głęboko pod powierzchnią?