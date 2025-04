Netflix: polski Top 10 tygodnia – nowości pokonają "Listę marzeń"?

The Karate Kid

Gdy Dre Parker ( Jaden Smith ) i jego matka ( Taraji P. Henson ) przeprowadzają się z Detroit do Chin, Dre czuje się zagubiony w nowej rzeczywistości, tak odmiennej od znanego mu świata. Napastowanemu i bitemu przez uczniów z jego szkoły Dre, z pomocą przychodzi pan Han ( Jackie Chan ) – dozorca z budynku, który opłakuje wielką życiową stratę. Han lituje się nad Dre i zgadza się nauczyć go kung fu, by chłopiec mógł się bronić. Podczas wspólnych treningów, między uczniem i nauczycielem buduje się zaufanie, które przeradza się w uzdrawiającą ich obu przyjaźń.