Netflix: Top 10 tygodnia – "Dahmer - Potwór" wielkim wygranym

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 3.10.-9.10.2022

9 Maruderzy Marauders 2016 47 min. 6,0 8 417 ocen społeczności 3 566 chce zobaczyć Akcja Bruce Willis Christopher Meloni Podczas napadu na bank ginie jeden z pracowników placówki. Detektyw, który ściga przestępców zaczyna podejrzewać, że z napaścią połączony jest dyrektor banku.

7 Dzieciak rządzi The Boss Baby 2017 37 min. 6,6 56 947 ocen społeczności 9 059 chce zobaczyć Animacja Komedia Alec Baldwin Steve Buscemi Z pozoru to tylko zwykły bobas, jednak pod skrojonym na miarę garniturem i małą teczką kryje się niecodzienna postać. Niezachwiana pozycja w rodzinnym domu Tima zostaje zachwiana właśnie poprzez pojawienie się nowego rodzeństwa. Wobec zagrożenia dla całego świata ci dwaj wrogowie muszą zawrzeć sojusz.

6 Aníkúlápó 2022 22 min. 4,3 60 ocen społeczności 7 chce zobaczyć Dramat Kunle Remi Bimbo Ademoye Wędrowiec, który stracił życie z powodu romansu z królową, spotyka mistycznego ptaka, który może dać mu jeszcze jedną szansę.

3 Ostatni ślad Last Seen Alive 2022 35 min. 5,4 1 327 ocen społeczności 327 chce zobaczyć Thriller Gerard Butler Jaimie Alexander Gerard Butler wciela się w męża, któremu w niewyjaśnionych okolicznościach zostaje uprowadzona żona. Mężczyzna desperacko poszukuje ukochanej i musi walczyć o prawdę, zwłaszcza gdy staje się głównym podejrzanym.

2 Telefon pana Harrigana Mr. Harrigan’s Phone 2022 46 min. 5,7 2 682 oceny społeczności 1 050 chce zobaczyć Horror Jaeden Martell Donald Sutherland Gdy Craig, młody chłopak z małego miasteczka ( Jaeden Martell ), poznaje pana Harrigana, starszego miliardera samotnika ( Donald Sutherland ), nieoczekiwanie nawiązuje z nim relację, której osią jest wspólna miłość do książek i lektury. Po śmierci mężczyzny Craig odkrywa, że nie wszystko się skończyło i ze zdziwieniem zdaje sobie sprawę z tego, że jest w stanie komunikować się ze swoim przebywającym w zaświatach przyjacielem przez iPhone’a. Ten film o dorastaniu i zjawiskach nadprzyrodzonych udowadnia, że są takie połączenia, które nigdy nie zostają zerwane.

1 Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie Luckiest Girl Alive 2022 55 min. 6,1 3 886 ocen społeczności 1 580 chce zobaczyć Dramat Mila Kunis Chiara Aurelia Tytułowa "Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie" to Ani FaNelli – wygadana nowojorczanka, która wydaje się mieć wszystko, czego potrzeba do szczęścia: świetną pracę w modnym magazynie, szafę pełną zabójczych ciuchów i wymarzony ślub na wyspie Nantucket w najbliższych planach. Aż pewnego dnia reżyser dokumentu kryminalnego prosi ją o opowiedzenie o szokującej sytuacji, która miała miejsce, gdy Ani chodziła do prestiżowego liceum Brentley School. Zmusza ją to do spojrzenia w oczy mrocznej prawdzie, która po latach nadal może zrujnować jej idealnie poukładane życie.

9 Przeznaczenie: Saga Winx Fate: The Winx Saga 2021 - 52 min. 6,3 13 638 ocen społeczności 1 695 chce zobaczyć Fantasy Abigail Cowen Danny Griffin (Sezon 2) Nowy rok szkolny rozpoczyna się pod czujnym okiem byłej dyrektorki Alfei, Rosalindy. Nie ma śladu po Spalonych, pani Dowling "zniknęła", a Silva odsiaduje wyrok za zdradę, za to szkoła doczekała się nowej magii, nowych relacji i nowych twarzy. Gdy wróżki zaczynają znikać w nocy, Bloom i jej paczka odkrywają czyhające zagrożenie, które muszą powstrzymać, zanim zagrozi Innemu światowi.

8 Imperium przepychu Bling Empire 2021 38 min. 5,4 375 ocen społeczności 48 chce zobaczyć Reality-show Christine Chiu Kevin Taejin Kreider (Sezon 3) " Imperium przepychu " śledzi losy szalenie bogatych Azjatów i Amerykanów azjatyckiego pochodzenia z Los Angeles. Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się, że ich życie to niekończące się pasmo imprez i luksusowych zakupów, blichtr to tylko zwodnicza przykrywka. Ci "przyjaciele" (prawdziwi i udawani) prowadzą warte miliony dolarów firmy, podróżują po świecie i raz po raz powierzają sobie sekrety, których dochowują tylko czasami. A czego jak czego, ale sekretów w ich świecie jest pod dostatkiem.

7 Klub Północny The Midnight Club 2022 - 55 min. 6,1 383 oceny społeczności 871 chce zobaczyć Horror Iman Benson Adia (Sezon 1) Śmiertelnie chorzy nastolatkowe z hospicjum zawierają mrożący krew w żyłach pakt - pierwsza osoba, która odejdzie, ma dać pozostałym jakiś znak z drugiej strony.

6 Trzy małe kobietki Jak-eun A-ssi-deul 2022 8,2 22 oceny społeczności 62 chce zobaczyć Dramat Go-eun Kim Ji-hyeon Nam (Sezon 1) Trzy wiecznie spłukane siostry, które mają tylko siebie, wplątują się w spisek rozgrywany przez ludzi znacznie bogatszych i potężniejszych.

5 Dynastia Dynasty 2017 - 2022 42 min. 7,4 17 404 oceny społeczności 4 355 chce zobaczyć Dramat Elizabeth Gillies Alan Dale (Sezon 5) Nie słabnie popularność nowej wersji niegdyś popularnego serialu, który zagościł w Polsce na koniec lat 80. W netfliksowej " Dynastii " członkowie rodziny Carringtonów walczą o władzę nad wspólną firmą.

3 Wielka woda 2022 - 44 min. 7,7 17 103 oceny społeczności 5 280 chce zobaczyć Dramat Katastroficzny Agnieszka Żulewska Tomasz Schuchardt (Miniserial) Wielka fala powodziowa zbliża się do Wrocławia. Lokalne władze, na czele z aspirującym urzędnikiem Jakubem Marczakiem ( Tomasz Schuchardt ), ściągają do miasta wykwalifikowaną hydrolożkę, Jaśminę Tremer ( Agnieszka Żulewska ), aby za wszelką cenę uratować miasto. W tym samym czasie Andrzej Rębacz ( Ireneusz Czop ) wraca do rodzinnych Kęt pod Wrocławiem nieoczekiwanie stając na czele zbuntowanych mieszkańców wsi, którzy nie chcą dopuścić do zniszczenia wału przeciwpowodziowego. Z biegiem czasu, pod narastającą presją władze podejmują trudną decyzję, która na zawsze zmieni życie głównych bohaterów oraz historię całego regionu i jego mieszkańców.

2 Cesarzowa Sisi Die Kaiserin 2022 - 57 min. 6,8 1 469 ocen społeczności 592 chce zobaczyć Kostiumowy Romans Dramat historyczny Devrim Lingnau Philip Froissant (Sezon 1) Kiedy zbuntowana Elżbieta "Sissi" spotyka Franciszka, cesarza Austrii, odurzająca miłość młodej pary całkowicie zaburza strukturę władzy na wiedeńskim dworze. Po ślubie młodziutka cesarzowa ma przeciwko sobie nie tylko swoją teściową, suwerenną, żądną władzy Zofię, ale także brata Franciszka, Maksymiliana, który sam pragnie tronu (i Sissi). Gdy wojska wroga formują się na granicach imperium Habsburgów, mieszkańcy Wiednia powstają w proteście przeciwko cesarzowi. Elżbieta musi się dowiedzieć, komu może zaufać i jak wysoka jest cena za bycie prawdziwą cesarzową i nadzieją dla ludu.

Zwiastun serialu "Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera"

To kolejny udany tydzień dla fanów serialu " Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera ". Najnowszy hit platformy Netflix to już druga najpopularniejsza pozycja w rankingów anglojęzycznych formatów telewizyjnych. Łącznie zebrał już ponad 700 milionów obejrzanych godzin; znajduje się o ponad 550 milionów za dotąd niepobitym czwartym sezonem " Stranger Things ".Miejsce wśród najpopularniejszych nieanglojęzycznych produkcji przypadło polskiej " Wielkiej wodzie ", co przełożyło się na najniższy stopień podium w zestawieniu ogólnym. Filmem, który najchętniej oglądali subskrybenci platformy, okazał się dramat " Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie " z Milą Kunis w roli głównej. Poniżej przekonajcie się jakie tytuły trafiły do rankingu najpopularniejszych pozycji ubiegłego tygodnia wśród światowej publiki platformy Netflix.