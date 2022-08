Netflix: Top 10 tygodnia – "Dzienna zmiana" nowym liderem

(Sezon 1) Przyjaźń łącząca Adę ( Tuba Büyüküstün ), Sevgi ( Boncuk Yılmaz ) i Leylę ( Seda Bakan ), która rozpoczęła się na studiach, daje im siłę nawet w najgorszych momentach. Ada święci triumfy jako chirurg, a Servgi jest ambitną prawniczką. Z kolei Leyla nigdy nie dążyła do zrobienia kariery, żyjąc szczęśliwie z synem u boku męża. Silna więź łącząca te trzy kobiety zostaje wystawiona na próbę po zdiagnozowaniu raka u Sevgi. Wbrew naleganiom Ady, by rozpocząć leczenie w szpitalu, Sevgi obiera zupełnie inną drogę. Prosi Leylę, by zabrała ją do Ayvalık, gdzie chce odnaleźć tajemniczego Zamana ( Fırat Tanış ). Gdy zdają sobie sprawę, że nie ma sposobu, by ją przekonać do zmiany zdania, wyruszają razem w desperacką podróż. Nie wiedzą jednak, że ta podróż całkowicie odmieni ich życie. Poszukiwania Sevgi zapoczątkują serię nieoczekiwanych zdarzeń, która dotknie nie tylko niej, lecz także Ady i Leyli.