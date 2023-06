Netflix prezentuje pełną listę nowości na lipiec 2023. Jakie filmy, seriale i programy trafią na platformę?

Były kryminalista zmuszony do wykonania ostatniego zlecenia musi przypomnieć sobie swoją krwawą przeszłość, aby zemścić się na zdradliwych pracodawcach i chronić rodzinę.

Gdy pan młody zostawia swoją wybrankę przed ołtarzem, należący do totalnie przeciwnych światów rodzice nie przerywają przyjęcia i próbują zrozumieć, co poszło nie tak.

Unknown: The Lost Pyramid

Tom Segura powraca na Netflix w piątym programie komediowym, zatytułowanym "Sledgehammer". Występując przed wypełnioną po brzegi i kipiącą energią widownią w Phoenix, Tom zastanawia się, dlaczego "podziwia" Brada Pitta, jak to jest wychowywać dwóch synów i czego nauczyło go dzielenie się z matką.

Watashi no Shiawase na Kekkon

Niezadowolona z życia trzydziestoletnia Anita przypadkowo odkrywa, że może cofnąć się do czasów, gdy miała 15 lat. Czy uda się jej napisać swój życiorys od nowa?

The Lincoln Lawyer

Hack My Home

Owen Browning jest zwykłym kierownikiem banku, który właśnie ma poślubić miłość swojego życia – Parker. Tuż przed ślubem na jego bank napadają słynni Widmowi Bandyci. Owen jest przekonany, że sprawcami napadu są jego przyszli teściowie, którzy właśnie przybyli do miasta.

The Out-Laws

Co się dzieje, gdy maszyna podejmuje decyzje na wagę życia lub śmierci? Ten dokument analizuje ryzyko związane ze sztuczną inteligencją w zastosowaniach wojskowych.

Znany historyk sztuki, łowca skarbów oraz właściciel niezwykłego samochodu wpada na trop skarbu templariuszy, który jest kluczem do wielkiej mocy, mogącej zachwiać równowagą dobra i zła na świecie. Wspierany przez zaprzyjaźnionych harcerzy Pan Samochodzik rozpoczyna wielki wyścig z czasem i wrogą organizacją, którego stawką jest dziedzictwo rycerskich zakonów.

Shuumatsu no Valkyrie

Utalentowany chirurg z autyzmem i zespołem sawanta trafia do prestiżowego szpitala, gdzie spotyka się ze sceptycyzmem zarówno ze strony pacjentów, jak i personelu.

Po bolesnym rozstaniu pełna pasji stylistka Mavis Beaumont rozpoczyna życie na nowo. Tym razem sama napisze do niego scenariusz.

Survival of the Thickest

Gdy wybuchowa bitwa z doktorem Eggmanem rozbija kosmos na kawałki, Sonic przemierza równoległe wymiary, by odnaleźć przyjaciół i uratować świat.

Asli twierdzi, że małżeństwo to bzdura. Kiedy jednak jej wielbiciel Kerem nieoczekiwanie zgadza się z nią, dziewczyna staje na głowie, żeby skłonić go do oświadczyn.