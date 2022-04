Polski Top 10 tygodnia na Netflix: trwa miłość do filmowych gangsterów

Co jest najlepszego w byciu martwym? Nie to, że nie musisz się już liczyć ze swoją byłą ani szefem, ani martwić o swoje wcześniejsze zatargi z prawem. Najlepsze w byciu martwym jest to, że jesteś… wolny. Możesz walczyć ze złem i niesprawiedliwością i nic ani nikt cię nie spowolni i nie powstrzyma. Sześciu specjalistów z różnych stron świata, niezrównanych w swoim fachu, zostało wybranych nie tylko z racji swoich wybitnych umiejętności, ale także dlatego, że każdy i każda z nich chce pogrzebać swoją przeszłość, by zmienić przyszłość. Na czele grupy staje enigmatyczny lider ( Ryan Reynolds ), który zrobi absolutnie wszystko, by jego drużyna pozostała anonimowa, ale jej dokonania – wręcz przeciwnie.