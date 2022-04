Najlepsze filmy brytyjskie. Top 10 filmów, które warto obejrzeć

"Młody gniewny" Tony Richardson ma w swoim CV takie filmy jak " Miłość i gniew ", "Samotność długodystansowca" czy nagrodzony Oscarami " Tom Jones ". My wybraliśmy dzieło mniej znane, ale na pewno nie mniej interesujące. " Smak miodu " to filmowa adaptacja sztuki teatralnej autorstwa Shelagh Delaney . Jej bohaterką jest 17-letnia Jo (w filmie brawurowo zagrana przez Ritę Tushingham ). Po tym jak jej matka wyprowadza się do młodszego i dobrze sytuowanego kochanka, pozostawiona sama sobie dziewczyna nawiązuje romans z Jimmym, czarnym marynarzem. Związek kończy się niechcianą ciążą, a rolę zastępczego ojca zgadza się przejąć Geoffrey, gej i przyjaciel Jo. " Smak miodu " zalicza się do tzw.. Jak inne filmy z nurtu, bez upiększeń pokazuje codzienne życie przedstawicieli klasy robotniczej. Wynajmują oni ciasne mieszkania, a swojemu rozczarowaniu wobec współczesnego społeczeństwa dają wyraz, przesiadując po pracy w ponurych pubach, gdzie dyskutują o polityce i kontrowersyjnych tematach, jak prawo do aborcji czy bezdomność.