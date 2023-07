Netflix: polski Top 10 tygodnia – na ekranach wciąż "Wiedźmin"

Gdy pan młody zostawia swoją wybrankę przed ołtarzem, należący do totalnie przeciwnych światów rodzice nie przerywają przyjęcia i próbują zrozumieć, co poszło nie tak.

Kolejny rozdział oryginalnego uniwersum "Ghostbusters". Samotna matka i jej dwoje dzieci przybywają do małego miasteczka, gdzie odkrywają tajemnicze połączenie z oryginalnymi pogromcami duchów oraz sekretny spadek, który pozostawił im dziadek.

Ocalali z masakry w Woodsboro przeprowadzają się do Nowego Jorku, aby zacząć życie od nowa. Ich koszmar wcale się jednak nie kończy – Ghostface znów daje o sobie znać.

Życie beztroskiego kawalera wywraca się do góry nogami, gdy pozwala siostrze swojego przyjaciela i jej dzieciom wprowadzić się na miesiąc do swojego mieszkania.

Asli twierdzi, że małżeństwo to bzdura. Kiedy jednak jej wielbiciel Kerem nieoczekiwanie zgadza się z nią, dziewczyna staje na głowie, żeby skłonić go do oświadczyn.