Netflix: polski Top 10 tygodnia – rodzime hity najpopularniejsze przed Świętami

Zrzędliwy i zgryźliwy Grinch spiskuje, aby zrujnować Święta swoich radosnych sąsiadów z Whoville. Czy życzliwość małej dziewczynki sprawi, że ruszy go sumienie?

Animowana komedia muzyczna o dorastaniu, opowiadająca o ostatnim roku szkoły podstawowej widzianym oczami klasowego zwierzaka. Aktor i komik Adam Sandler jest całkowicie w swoim żywiole użyczając głosu 74-letniej jaszczurce o imieniu Leo. Ten zmęczony życiem gad od dekad przebywa w tej samej sali lekcyjnej, dzieląc terrarium z żółwim kumplem ( Bill Burr ). Gdy Leo dowiaduje się, że został mu tylko rok życia, postanawia uciec na wolność, ale zamiast tego zostaje wplątany w problemy nerwowych uczniów i pewnego niemożebnie wrednego pedagoga. Tym samym lista rzeczy, które powinien zrobić przed śmiercią, okazuje się wyjątkowo dziwaczna, ale za to jakże fascynująca...

Po ucieczce z farmy Tweedy'ego, podczas której o mało nie zginęła, Ginger znalazła wreszcie to, o czym marzyła - spokojne schronienie na wyspie, na której całe stado mogło zapomnieć o zagrożeniu ze strony ludzi. Kiedy Ginger i Rocky'emu wykluwa się dziewczynka o imieniu Molly, świeżo upieczona mama nie posiada się ze szczęścia. Jednak pozostałe kurczaki muszą zmierzyć się z nowym i przerażającym zagrożeniem. Ginger i jej ekipa nie wahają się ani chwili – choć stawką jest niedawno zdobyta wolność, wkraczają do akcji.

Piotr Czarny to czarujący trzydziestokilkuletni prawnik. Ciągle goni za adrenaliną, kobietami i imprezami. Za cel postawił sobie zapełnienie spisu kochanek imionami na każdą literę alfabetu. Jego plan staje pod znakiem zapytania, gdy koleżanka z pracy, Olga – jedyna kobieta, z którą jest zupełnie szczery i z którą nie sypia – stawia mu ultimatum.

