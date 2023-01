Netflix: polskie Top 10 tygodnia – "Bielmo" detronizuje "Glass Onion"

Zupełnie nowa wersja wyróżnionego nagrodami Tony i Oliviera musicalu. " Matylda: Musical " to historia niezwykłej dziewczynki, która – uzbrojona w bystry umysł i bujną wyobraźnię – odważnie sprzeciwia się ustalonym normom, by zmienić swoje życie. Raz na zawsze i ze wspaniałym skutkiem.

Reżyser Gareth Evans realizuje sequel do " Raid ", filmu akcji o elitarnej jednostce policji, która wkracza do siedziby gangu narkotykowego. W kontynuacji główny bohater Rama ( Iko Uwais ) chce wrócić do normalnego życia, lecz w ramach służby zostaje zrekrutowany do infiltracji kolejnej przestępczej organizacji.

Benoit Blanc powraca, aby rozwikłać kolejną sprawę w najnowszym kryminale Riana Johnsona . Za sprawą najnowszej przygody nieustraszony detektyw trafia do luksusowej rezydencji na pewnej greckiej wyspie, ale to, jak i dlaczego się tam znalazł, jest jedną z wielu zagadek. Blanc wkrótce poznaje bardzo różnorodną grupę znajomych, którzy zebrali się, jak co roku, na zaproszenie miliardera Milesa Brona. Na liście gości znaleźli się dawny partner biznesowy Milesa, Andi Brand, obecna gubernatorka stanu Connecticut, Claire Debella, odnoszący sukcesy naukowiec Lionel Toussaint, projektantka mody i była modelka, Birdie Jay, oraz jej niezawodna asystentka Peg, a także influencer Duke Cody i jego dziewczyna Whiskey.

West Point, 1830 rok. Pewnego szarego zimowego poranka okazuje się, że jeden z kadetów nie żyje. Ale kiedy jego ciało trafia do kostnicy, okazuje się, że serce młodego człowieka zostało umiejętnie usunięte, a tragedia staje się zbrodnią. Obawiając się nieodwracalnych konsekwencji dla raczkującej akademii wojskowej, jej dowódcy zwracają się do lokalnego detektywa Augustusa Landora ( Christian Bale ), aby rozwiązał sprawę morderstwa. Na przeszkodzie Landorowi staje kodeks milczenia żołnierzy, zatrudnia więc do pomocy jednego z nich – ekscentrycznego kadeta, który pogardza rygorami wojskowymi i ma zamiłowanie do poezji – młodego mężczyznę znanego jako Edgar Allan Poe ( Harry Melling ).

(Sezon 1) Kobieta, która przed laty przeżyła potworne tortury w szkole, wprowadza w życie drobiazgowy plan zemsty, aby sprawcy wreszcie zapłacili za to, co jej zrobili.

(Sezon 3) Rok po przeprowadzce z Chicago do Paryża i rozpoczęciu wymarzonej pracy Emily znajduje się na rozdrożu w każdej sferze życia. W obliczu dwóch bardzo różnych ścieżek będzie musiała zdecydować, kto zasługuje na jej lojalność – w życiu zawodowym i miłosnym – i co te decyzje oznaczają dla jej przyszłości we Francji. Jednocześnie nadal będzie przeżywać fascynujące przygody i doświadczać niesamowitych wrażeń, jakich dostarcza jej życie w Paryżu.

(Miniserial) Rozgrywający się na przestrzeni 24 lat " Kalejdoskop " (poprzedni tytuł: "Jigsaw") to odcinkowa antologia o ekipie genialnych złodziei, którzy próbują włamać się do pozornie idealnie zabezpieczonego skarbca, żeby zdobyć największy łup w historii. W każdym odcinku dowiadujemy się, jak za sprawą kombinacji zemsty, spisków, układów i zdrady ekipa złodziei planowała skok na strzeżony przez najpotężniejszych ochroniarzy świata i stróżów prawa cel. Komu uda się uniknąć odpowiedzialności? Komu można zaufać?

(Sezon 2) Jak żyć ze świadomością, że własna matka jest morderczynią? Tego właśnie chce się dowiedzieć Ginny. Obarczona świadomością, że Kenny – jej ojczym – nie umarł z przyczyn naturalnych, musi pogodzić się nie tylko z faktem, że Georgia go zabiła, lecz także z tym, że zrobiła to, aby chronić Ginny. Z drugiej strony Georgia wolałby nie rozpamiętywać przeszłości – w końcu ma wesele do zaplanowania! Jednak jej przeszłość ma to do siebie, że nigdy nie pozostaje zapomniana na długo…