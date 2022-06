Netflix: Top 10 tygodnia – "Stranger Things" z rekordem

(Sezon 1) Nadchodzi czas, by nastoletnia wampirzyca Juliette ( Sarah Catherine Hook ) dokonała pierwszego zabójstwa, by zająć swoje miejsce w potężnej rodzinie wampirów. Za cel obiera dziewczynę o imieniu Calliope ( Imani Lewis ), która niedawno przybyła do miasta. Jednak ku zaskoczeniu Juliette Calliope okazuje się łowczynią wampirów pochodzącą ze słynnej rodziny pogromców nieumarłych. Obie dziewczyny odkrywają, że pokonanie swojej przeciwniczki nie będzie łatwe – w przeciwieństwie do zakochania się w niej.