Netflix: Top 10 tygodnia – czy "Obserwator" to nowy "Dahmer - Potwór"?

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 10.10.-16.10.2022

10 Togo 2022 35 min. 4,4 45 ocen społeczności 21 chce zobaczyć Dramat Kryminał Diego Alonso Catalina Arrillaga Nieoficjalny "parkingowy" musi walczyć o swoje, gdy dilerzy chcą go zmusić do sprzedawania narkotyków.

9 Dzieciak rządzi The Boss Baby 2017 37 min. 6,6 56 982 oceny społeczności 9 059 chce zobaczyć Animacja Komedia Alec Baldwin Steve Buscemi Z pozoru to tylko zwykły bobas, jednak pod skrojonym na miarę garniturem i małą teczką kryje się niecodzienna postać. Niezachwiana pozycja w rodzinnym domu Tima zostaje zachwiana właśnie poprzez pojawienie się nowego rodzeństwa. Wobec zagrożenia dla całego świata ci dwaj wrogowie muszą zawrzeć sojusz.

6 Starzy ludzie Old People 2022 41 min. 4,3 837 ocen społeczności 111 chce zobaczyć Horror Kobieta, która wróciła do domu na ślub siostry, musi niespodziewanie bronić życia swoich dzieci przed ogarniętymi żądzą mordu starszymi ludźmi.

5 Telefon pana Harrigana Mr. Harrigan’s Phone 2022 46 min. 5,7 4 106 ocen społeczności 1 222 chce zobaczyć Horror Jaeden Martell Donald Sutherland Gdy Craig, młody chłopak z małego miasteczka ( Jaeden Martell ), poznaje pana Harrigana, starszego miliardera samotnika ( Donald Sutherland ), nieoczekiwanie nawiązuje z nim relację, której osią jest wspólna miłość do książek i lektury. Po śmierci mężczyzny Craig odkrywa, że nie wszystko się skończyło i ze zdziwieniem zdaje sobie sprawę z tego, że jest w stanie komunikować się ze swoim przebywającym w zaświatach przyjacielem przez iPhone’a. Ten film o dorastaniu i zjawiskach nadprzyrodzonych udowadnia, że są takie połączenia, które nigdy nie zostają zerwane.

4 Mężczyzna bez pamięci Blackout 2022 21 min. 4,1 75 ocen społeczności 8 chce zobaczyć Akcja Josh Duhamel Abbie Cornish Mężczyzna budzi się w szpitalu, nie pamiętając w jaki sposób się tam znalazł. Ścigany przez zabójców próbuje poznać swoją tożsamość i przypomnieć sobie, co doprowadziło go do tego momentu.

2 Małżonka do wynajęcia Esposa de Aluguel 2022 47 min. 4,9 589 ocen społeczności 37 chce zobaczyć Komedia rom. Luiz ( Caio Castro ) jest trzydziestolatkiem, który nigdy nie nawiązał głębokich relacji z kobietą, nie licząc matki i trzech sióstr. Chcąc spełnić ostatnie życzenie matki i uniknąć utraty spadku, ów wieczny kawaler postanawia zatrudnić żonę na niby.

1 Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie Luckiest Girl Alive 2022 55 min. 6,0 7 791 ocen społeczności 2 164 chce zobaczyć Dramat Mila Kunis Chiara Aurelia Tytułowa "Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie" to Ani FaNelli – wygadana nowojorczanka, która wydaje się mieć wszystko, czego potrzeba do szczęścia: świetną pracę w modnym magazynie, szafę pełną zabójczych ciuchów i wymarzony ślub na wyspie Nantucket w najbliższych planach. Aż pewnego dnia reżyser dokumentu kryminalnego prosi ją o opowiedzenie o szokującej sytuacji, która miała miejsce, gdy Ani chodziła do prestiżowego liceum Brentley School. Zmusza ją to do spojrzenia w oczy mrocznej prawdzie, która po latach nadal może zrujnować jej idealnie poukładane życie.

10 Przedziwne przygody Jamesa Oddballs 2022 - 5,9 24 oceny społeczności 9 chce zobaczyć Animacja Familijny Komedia (Sezon 1) James buntuje się przeciw wszystkiemu, czego nie lubi. Z jakim skutkiem? Jego życie jest pełne niezwykłych przygód, w których towarzyszy mu dwoje przyjaciół.

9 Niezwykła prawniczka Woo I-sang-han Byeon-ho-sa U-yeong-u 2022 8,3 809 ocen społeczności 333 chce zobaczyć Dramat Eun-bin Park Tae-oh Kang (Sezon 1) Znakomita prawniczka Woo Young-woo stawia czoła wyzwaniom na sali sądowej i poza nią jako nowicjuszka w uznanej kancelarii adwokackiej i kobieta w spektrum autyzmu.

8 Dynastia Dynasty 2017 - 2022 42 min. 7,4 17 445 ocen społeczności 4 359 chce zobaczyć Dramat Elizabeth Gillies Alan Dale (Sezon 5) Nie słabnie popularność nowej wersji niegdyś popularnego serialu, który zagościł w Polsce na koniec lat 80. W netfliksowej " Dynastii " członkowie rodziny Carringtonów walczą o władzę nad wspólną firmą.

7 Trzy małe kobietki Jak-eun A-ssi-deul 2022 7,7 40 ocen społeczności 80 chce zobaczyć Dramat Go-eun Kim Ji-hyeon Nam (Sezon 1) Trzy wiecznie spłukane siostry, które mają tylko siebie, wplątują się w spisek rozgrywany przez ludzi znacznie bogatszych i potężniejszych.

5 Cesarzowa Sisi Die Kaiserin 2022 - 57 min. 6,8 1 955 ocen społeczności 668 chce zobaczyć Kostiumowy Romans Dramat historyczny Devrim Lingnau Philip Froissant (Sezon 1) Kiedy zbuntowana Elżbieta "Sissi" spotyka Franciszka, cesarza Austrii, odurzająca miłość młodej pary całkowicie zaburza strukturę władzy na wiedeńskim dworze. Po ślubie młodziutka cesarzowa ma przeciwko sobie nie tylko swoją teściową, suwerenną, żądną władzy Zofię, ale także brata Franciszka, Maksymiliana, który sam pragnie tronu (i Sissi). Gdy wojska wroga formują się na granicach imperium Habsburgów, mieszkańcy Wiednia powstają w proteście przeciwko cesarzowi. Elżbieta musi się dowiedzieć, komu może zaufać i jak wysoka jest cena za bycie prawdziwą cesarzową i nadzieją dla ludu.

4 Wielka woda 2022 - 44 min. 7,7 30 192 oceny społeczności 6 591 chce zobaczyć Dramat Katastroficzny Agnieszka Żulewska Tomasz Schuchardt (Miniserial) Wielka fala powodziowa zbliża się do Wrocławia. Lokalne władze, na czele z aspirującym urzędnikiem Jakubem Marczakiem ( Tomasz Schuchardt ), ściągają do miasta wykwalifikowaną hydrolożkę, Jaśminę Tremer ( Agnieszka Żulewska ), aby za wszelką cenę uratować miasto. W tym samym czasie Andrzej Rębacz ( Ireneusz Czop ) wraca do rodzinnych Kęt pod Wrocławiem nieoczekiwanie stając na czele zbuntowanych mieszkańców wsi, którzy nie chcą dopuścić do zniszczenia wału przeciwpowodziowego. Z biegiem czasu, pod narastającą presją władze podejmują trudną decyzję, która na zawsze zmieni życie głównych bohaterów oraz historię całego regionu i jego mieszkańców.

3 Klub Północny The Midnight Club 2022 - 55 min. 6,1 1 121 ocen społeczności 1 158 chce zobaczyć Horror Iman Benson Adia (Sezon 1) Śmiertelnie chorzy nastolatkowe z hospicjum zawierają mrożący krew w żyłach pakt – pierwsza osoba, która odejdzie, ma dać pozostałym jakiś znak z drugiej strony.

1 Obserwator The Watcher 2022 48 min. 6,6 4 303 oceny społeczności 1 953 chce zobaczyć Horror Naomi Watts Bobby Cannavale (Sezon 1) Rodzinna Brannocków przeprowadza się do wymarzonego domu na przedmieściach, ale wkrótce życie w nim staje się piekłem na ziemi. Niepokojące listy od kogoś, kto zwie siebie "Obserwatorem", to zaledwie początek, a na jaw szybko zaczynają wychodzić ponure sekrety okolicznych mieszkańców. Serial inspirowany prawdziwą historią sławetnego "Watcher House" w New Jersey.

Trzy tygodnie dominacji serialu " Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera " zostały przerwane przez kolejną nowość platformy Netflix. Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami " Obserwator " to zwycięzca w zestawieniu najpopularniejszych seriali ubiegłego tygodnia. " Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie ", thriller z Milą Kunis w roli głównej, nie schodzi z najwyższego stopnia podium wśród filmów. Nieuchronnie zbliżające się Halloween zaczyna gościć również na ekranach subskrybentów platformy streamingowej, w formie takich produkcji, jak " Klątwa Bridge Hollow ", " Telefon pana Harrigana " czy " Starzy ludzie ". Poniżej przekonajcie się o tytułach wybranych przez światowych użytkowników Netfliksa w zeszłym tygodniu.