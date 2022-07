Netflix prezentuje najciekawsze premiery sierpnia 2022

1 sierpnia

3 sierpnia

Totalny chaos: Woodstock ’99 Clusterf**k: Woodstock '99 2022 50 min. 8 chce zobaczyć Dokumentalny Woodstock '99 miał być milenijnym wydarzeniem celebrującym pokój, miłość i świetną muzykę. Zamiast tego festiwal koncertowo przerodził się w epicką zadymę pod znakiem pożarów, zamieszek i zniszczeń. Z pomocą rzadkich nagrań i wywiadów ze świadkami, których pokaźna lista obejmuje pracowników, wykonawców i uczestników, twórcy tego serialu dokumentalnego zaglądają za kulisy imprezy, aby pokazać ego, chciwość i muzykę, które napędzały trzy dni totalnego chaosu.

4 sierpnia

Kakegurui Tsuin 2022 24 min. 11 chce zobaczyć Anime Minami Tanaka Rina Honnizumi Rok przed tym, jak do prywatnej Akademii Hyakkao dołączyła czarnowłosa piękność Yumeko Jabami, honorową uczennicą została tam Mary Saotome, dziewczyna z przeciętnej rodziny. Ta akademia to szkoła, gdzie kształcą się dziewczyny wywodzące się z politycznej i finansowej elity, ale uczniowska hierarchia ustalana jest za pomocą systemu opartego na hazardzie. Osiągnięcia naukowe i sportowe nie mają tu znaczenia – liczą się tylko umiejętności potrzebne do gry. Uczniowie, którzy z powodu hazardu popadną w długi, spadają na społeczne dno i zyskują status "zwierzaków domowych". Jak w szkole rządzącej się takimi nietypowymi zasadami poradzi sobie Mary Saotome?

Sezon ślubów Wedding Season 2022 39 min. 36 chce zobaczyć Komedia rom. Pallavi Sharda Suraj Sharma Asha ( Pallavi Sharda ), która właśnie zerwała z narzeczonym, porzuciła bankową karierę w wielkim mieście i przeniosła się do New Jersey, aby zacząć od nowa, wreszcie czuje, że żyje! Jednak matka Ashy uważa, że jej najstarsza córka straci szansę na szczęśliwe życie, jeśli zamiast na nowej pracy w start-upie nie skupi się na szukaniu męża. Biorąc sprawy w swoje ręce, zakłada profil w serwisie internetowym randkowym, aby znaleźć dla niej „idealnego” partnera. Rodzice Raviego ( Suraj Sharma ) wpadają na ten sam pomysł. Pierwsza randka Ashy i Raviego jest totalną klapą. Szybko odkrywają, że znajdują się na zupełnie innych etapach życia. Jednak ich matki się nie poddają, więc Asha składa Raviemu propozycję korzystną dla obu stron: będą udawać, że są parą, aby jakoś przetrwać sezon ślubów. Po trzech miesiącach obfitujących w zaproszenia, tańce i sukienki Asha i Ravi powoli dochodzą do wniosku, że mogą mieć ze sobą więcej wspólnego, niż im się wydawało. Może ich rodzice jednak mieli rację?

5 sierpnia

The Sandman 2022 2 525 chce zobaczyć Fantasy Horror Gwendoline Christie Tom Sturridge Połączenie współczesnych mitów z mroczną fantastyką, dramatem historycznym i legendami. Opowieść o Morfeuszu, władcy snu, oraz o ludziach i miejscach, które napotyka, naprawiając swoje kosmiczne, a także zwyczajnie ludzkie błędy.

Carter Ka-teo 2022 13 min. 77 chce zobaczyć Akcja Won Joo Sung-jae Lee Dwa miesiące po śmiertelnej pandemii, która zaczęła się w strefie zdemilitaryzowanej DMZ, a potem zdziesiątkowała Stany Zjednoczone i Koreę Północną, "Carter" budzi się, nie pamiętając nic ze swojej przeszłości. W głowie ma tajemnicze urządzenie, a w ustach — zabójczą bombę. Dziwny głos dochodzący z jego ucha wydaje mu rozkazy. Bomba może wybuchnąć w każdej chwili — chyba że uratuje dziewczynę, która jest jedynym antidotum na wirusa. Ale CIA i północnokoreańscy organizatorzy zamachu stanu depczą mu po piętach.

10 sierpnia

12 sierpnia

Jeszcze nigdy... Never Have I Ever 2020 27 min. 6,8 14 022 oceny społeczności 1 587 chce zobaczyć Familijny Komedia Maitreyi Ramakrishnan Poorna Jagannathan Po koszmarnym roku nastoletnia Amerykanka o indyjskich korzeniach chce stać się bardziej popularna – jednak przyjaciele, rodzina i uczucia wcale jej tego nie ułatwiają.

Dzienna zmiana Day Shift 2022 490 chce zobaczyć Fantasy Komedia Jamie Foxx Dave Franco Jamie Foxx wciela się w rolę ojca, który ciężko pracuje, aby zapewnić swojej zdolnej córce dobry start w życiu. Czyszczenie basenów w San Fernando Valley to jednak tylko przykrywka dla znacznie bardziej dochodowego zajęcia, jakim jest polowanie na wampiry.

Modelowa rodzina Mo-beom-ga-jok 2021 7,0 1 ocena społeczności 5 chce zobaczyć Kryminał W tym thrillerze kryminalnym Dong-ha, zwyczajny ojciec rodziny bliski bankructwa i rozwodu, znajduje przypadkiem pieniądze należące do martwego mężczyzny i zostaje uwikłany w szemrane interesy gangu.

16 sierpnia

17 sierpnia

Dwa życia Look Both Ways 2022 50 min. 107 chce zobaczyć Dramat Komedia Romans Lili Reinhart Danny Ramirez Tuż przed ukończeniem studiów życie Natalie ( Lili Reinhart ) zaczyna biec w dwóch równoległych rzeczywistościach. W jednej zachodzi w ciążę i zostaje w swoim rodzinnym mieście, a w drugiej wyjeżdża do Los Angeles. W czasie obu podróży Natalie przeżywa skomplikowaną miłość, zostaje artystką, o czym zawsze marzyła, i na nowo odkrywa siebie.

18 sierpnia

Tekken: Bloodline 2022 77 chce zobaczyć Anime Sztuki walki Gdy potężny wróg odbiera mu dom, krewki zawadiaka ćwiczy pod gorliwym okiem dziadka i wyczekuje okazji do zemsty.

He-Man i władcy wszechświata He-Man and the Masters of the Universe 2021 26 min. 4,6 131 ocen społeczności 25 chce zobaczyć Animacja Przygodowy Eternia, pierwsza z powstałych planet, zostaje zaatakowana przez demonicznego tyrana — Szkieletora! Stoi on na czele mrocznej armii, która chcą podbić wszystkie królestwa. Jego głównym celem jest Zamek Posępny Czerep, starożytna i pełna tajemnic forteca, która skrywa ponoć źródło największej mocy we wszechświecie. Powstrzymać Szkieletora i przywrócić pokój może tylko He-Man i jego dzielna ekipa niedoświadczonych bohaterów. Walczący po obu stronach dysponują magiczną Bronią Mocy, która zmienia ich we Władców Pierwotnych Mocy Wszechświata. Władcy stają więc naprzeciw Mrocznych Władców, a He-Man ze Szkieletorem toczą ostateczną walkę o kontrolę na Eternią i Zamkiem Posępny Czerep, czyli o los wszystkich mieszkańców uniwersum. Kto zwycięży i zostanie WŁADCĄ WSZECHŚWIATA?

19 sierpnia

Alma 2022 42 min. 23 chce zobaczyć Horror Sci-Fi Mireia Oriol Álex Villazán Alma cudem uchodzi z życiem z wypadku autobusu, w którym ginie większość jej kolegów i koleżanek z klasy. Gdy budzi się w szpitalu, nie pamięta jednak nic ani z tego tragicznego wydarzenia, ani z całego swojego życia. Jej dom pełen jest wspomnień, które nie są jej własnymi, a amnezja i trauma sprawiają, że nocami dręczą ją koszmary i niezrozumiałe wizje. Wspólnie z rodzicami i przyjaciółmi, którzy są dla niej zupełnie obcymi ludźmi, Alma próbuje rozwiązać zagadkę wypadku i jednocześnie odzyskać swoje życie i tożsamość.

Kleo 2022 5 chce zobaczyć Thriller Akcja Jella Haase Dimitrij Schaad Jest rok 1987. Krótko po wyeliminowaniu biznesmena w Berlinie Zachodnim na zlecenie tajnego oddziału Stasi Kleo, najlepsza agentka w służbach NRD, zostaje aresztowana, zdemaskowana przez swoich mocodawców i zdradzona przez własnego dziadka. Po dwóch latach odsiadki i upadku Muru Berlińskiego Kleo wychodzi na wolność. Wkrótce zdaje sobie sprawę, że spisek przeciwko niej sięga znacznie głębiej, niż jej się wydawało, a kluczem do zagadki jest tajemnicza czerwona walizka. Kierująca Kleo żądza zemsty wiedzie ją przez anarchistyczny Berlin, nielegalne kluby techno i farmy na Majorce aż na pustynię Atakama. Jej tropem podąża Sven, policjant z Berlina Zachodniego.

22 sierpnia

The Walking Dead 2010 45 min. 7,8 165 704 oceny społeczności 52 994 chce zobaczyć Dramat Horror Andrew Lincoln Norman Reedus Nieliczni ocaleni z apokalipsy zombie łączą się w grupy, aby wspólnie walczyć o przetrwanie ludzkiego gatunku.

23 sierpnia

Sportowe opowieści: Wzlot i upadek AND1 Untold: The Rise and Fall of AND1 2022 1 chce zobaczyć Dokumentalny Sportowy Powstałe na nowojorskich boiskach zawody And 1 Mixtape Tour sprawiły, że streetball zyskał masową popularność, rzucając wyzwanie konwencjom i zbierając po drodze drużynę koszykarzy po przejściach z różnych środowisk. Film "Wzlot i upadek AND1" opowiada historię trzech młodych przyjaciół, którzy w pogodni za marzeniem, by ich ulubiony sport zyskał większe uznanie, spowodowali rewolucję w wielomiliardowym biznesie koszykarskim dzięki undergroundowej sztuce streetballu. Współzałożyciele AND1 oraz legendy streetballu The Professor, Hot Sauce, Skip 2 My Lou, The Main Event, Shane the Dribbling Machine i inni opowiadają o swoich doświadczeniach związanych z marką.

24 sierpnia

Mo 2022 30 min. 7 chce zobaczyć Komedia Mohammed Amer Omar Elba Mo Najjar balansuje na granicy dwóch kultur, trzech języków i całych ton absurdu jako uchodźca z Palestyny, który jest zawsze o krok od uzyskania azylu na drodze do amerykańskiego obywatelstwa. Wraz z rodziną — niezłomną i uduchowioną matką, siostrą i starszym bratem – ucieka do Houston w Teksasie. Traktując śmiech jako lekarstwo na wszelkie bolączki, Mo stara się znaleźć swoje miejsce, choć w tym nowym życiu czekają na niego różne komplikacje.

26 sierpnia

Czas dla siebie Me Time 2022 41 min. 36 chce zobaczyć Komedia Gdy żona zabiera dzieci na wyjazd, pełnoetatowy tata, pierwszy raz od lat mając czas dla siebie, odnawia kontakt z dawnym przyjacielem. Spędzają razem szalony weekend, który niemal wywraca jego życie do góry nogami.

30 sierpnia

Wyznania morderców I Am a Killer 2018 52 min. 7,2 1 209 ocen społeczności 613 chce zobaczyć True crime Ceniony przez krytyków serial dokumentalny "Wyznania morderców" powraca z trzecim sezonem. Jego bohaterami znów są mordercy, którzy zostali skazani na śmierć lub odsiadują wyrok dożywocia. W każdym odcinku poznajemy historię innej przerażającej zbrodni z ust osoby, która ją popełniła. Prokuratorzy, adwokaci, śledczy, a także krewni i znajomi ofiar oraz skazańców dzielą się swoimi opowieściami o tragicznych zdarzeniach oraz ich uczestnikach. Na jaw wychodzą nowe fakty i nieznane wcześniej motywy, oglądamy rzadkie przebłyski człowieczeństwa i dziwimy się zaskakującej konstrukcji amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Do głosu dochodzą też bliscy ofiar, którzy czasami wybaczają, a czasami domagają się zemsty. Osobiste wyznania zbrodniarzy, spojrzenie na system penitencjarny od środka oraz udział osób dobrze zorientowanych w poszczególnych sprawach czynią z tego programu fascynujące studium umysłów i motywów prawdziwych morderców.

31 sierpnia

Gry rodzinne 2022 85 chce zobaczyć Dramat Komedia Paweł Deląg Bartosz Gelner W dniu ślubu studentki medycyny z zamożnym chirurgiem plastycznym rodziny młodej pary zdają sobie sprawę, że jedyne co ich łączy to sekrety i kłamstwa. Tajemnice obu stron zostaną ujawnione podczas uroczystości ślubnej.

Sierpień tuż-tuż, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W sierpniu Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale (" Sandman ", " Kleo ", " Mo "), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (trzecie sezony seriali " Locke & Key ", " Jeszcze nigdy... " i " Wyznania morderców "), a także filmy oryginalne (" Carter ", " Dzienna zmiana ", " Dwa życia "). Fanów adaptacji cyklu erotyków Blanki Lipińskiej z pewnością zelektryzuje fakt, że już 19 sierpnia na Netlix trafi " Kolejne 365 dni ". Zobaczcie pierwsze cztery minuty filmu:A to nie wszystko! Zobaczcie przygotowane przez naszą redakcję zestawienie najciekawszych premier, które już w sierpniu trafią na Netflix! Na który film lub serial czekacie najbardziej? Który tytuł polecicie znajomym? Czekamy na Wasze komentarze.