Netflix przedstawia najciekawsze premiery października 2024

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Serial animowany " Tomb Raider: Legenda Lary Croft " to kontynuacja wydarzeń z popularnej trylogii gier wideo z serii "Tomb Raider" zatytułowanej "Survivor", na którą składają się: "Tomb Raider", "Rise of the Tomb Raider" i "Shadow of the Tomb Raider". Serial przedstawia kolejny rozdział przygód legendarnej odkrywczyni. Ponad 25 lat od zaistnienia na rynku Lara Croft (której głosu użycza Hayley Atwell ) nadal odkrywa starożytne tajemnice i zagubione prawdy w zapierających dech w piersiach – ale też niebezpiecznych – miejscach.