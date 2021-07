RANKING: Najciekawsze premiery w Cinema City tego lata!

Raya and the Last Dragon

Wcześnie osierocona córka, nastoletnia matka, amerykańska ikona muzyki. Wielka diwa, pierwsza kobieta włączona do Rock and Roll Hall of Fame, Królowa muzyki soul – Aretha Franklin. Od 13 sierpnia w kinach.

Witajcie w piekle, zwanym też Belle Reve. Jest to więzienie z największym odsetkiem zgonów w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Trzymani są tu najgorsi superzłoczyńcy, którzy posuną się do wszystkiego, żeby odzyskać wolność. Nawet do wstąpienia do supertajnej i superszemranej Jednostki Uderzeniowej X.



Od 6 sierpnia w kinach.