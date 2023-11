Netflix: polski Top 10 tygodnia – dla tego romansu podium to nie problem. Brazylijski film pokonuje "Uncharted"

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 22-29.10.2023

10 Psi Patrol: Film Paw Patrol: The Movie 2021 1 godz. 28 min. Animacja Familijny Iain Armitage Marsai Martin Żadne miasto nie jest zbyt duże, a żadne szczeknięcie zbyt małe! Ryder i dzielne pieski ruszają do Miasta Przygód, aby powstrzymać chciwego burmistrza Humdingera.

9 Gad Reptile 2023 2 godz. 16 min. Dramat Thriller Kryminał Benicio del Toro Alicia Silverstone Zatwardziały detektyw usiłuje rozwikłać zagadkę brutalnego zabójstwa młodego agenta nieruchomości. Nic jednak nie jest takie, jakie się wydaje, a sprawa prowadzi go do odkrycia ułudy własnego życia.

6 Znachor 2023 2 godz. 20 min. Melodramat Obyczajowy Leszek Lichota Maria Kowalska Szanowany chirurg profesor Rafał Wilczur traci rodzinę i pamięć. Wiele lat później, zapomniany i biedny, spotyka swoją córkę.

5 Siostra Śmierć Hermana Muerte 2023 1 godz. 30 min. Horror Aria Bedmar Almudena Amor Po beztroskim dzieciństwie Narcisa zostaje nowicjuszką i zaczyna uczyć dziewczęta w dawnym klasztorze, w którym dzieje się coś niepokojącego.

4 Trzech tatuśków Old Dads 2023 1 godz. 44 min. Komedia Bobby Cannavale Bill Burr Trzej najlepsi kumple zostają ojcami w późnym wieku i okazuje się, że muszą walczyć z dyrekcją podstawówki, prezesami z pokolenia milenialsów i wszystkim, co powstało po 1987 roku.

3 Zaginione miasto The Lost City 2022 1 godz. 52 min. Przygodowy Komedia rom. Sandra Bullock Channing Tatum Powieści Loretty Sage pełne są starożytnych grobowców i niewiarygodnych przygód, ale w prawdziwym życiu pisarka nie jest na nie gotowa. Podczas trasy promującej książkę zostaje porwana przez ekscentrycznego miliardera. Jest on przekonany, że Loretta może doprowadzić go do mitycznego zaginionego miasta z kart swojej ostatniej powieści. Z heroiczną misją ratunkową wyrusza Alan, przystojny model z okładek jej książek. Wciągnięci w dziką przygodę w dżungli bohaterowie będą musieli współpracować, aby przetrwać i odnaleźć legendarny skarb, zanim ten przepadnie na zawsze.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 22-29.10.2023

10 Dorwać Gottiego Get Gotti 2023 51 min. Dokumentalny True crime (Sezon 1) Rok 1985. John Gotti jest najpotężniejszym i najbardziej obserwowanym człowiekiem w Nowym Jorku. Zorganizowana przez niego publiczna egzekucja "szefa szefów" Paula Castellana uruchamia serię wydarzeń, w wyniku których młody gangster zasiada u steru najsilniejszej rodziny mafijnej Ameryki. Grupa przestępcza Gottiego zapuszcza swoje macki coraz głębiej, sięgając samego serca miasta, a organy ścigania i prokuratorzy stanowi starają się wykorzystać szansę, aby powalić charyzmatycznego ojca chrzestnego na kolana. Ten trzyodcinkowy serial twórców " Miasta strachu " opowiada historię gwałtownego wzlotu i upadku Gottiego ustami tych, którym udało się go pokonać.

9 Zmowa milczenia Pacto de silencio 2023 - 40 min. Dramat Thriller Ricardo Abarca Daniel Medina (Sezon 1) Młoda i odnosząca sukcesy influencerka bierze pod lupę życie czterech kobiet, aby dowiedzieć się, która z nich porzuciła ją przy porodzie. Napędzana przemożnym pragnieniem zemsty i wspomnieniami traumatycznego dzieciństwa w pogoni za prawdą pozna również smak miłości i odkryje śmiertelnie niebezpieczne tajemnice.

8 Big Mouth 2017 - 30 min. Komedia Animacja dla dorosłych Nick Kroll John Mulaney (Sezon 7) Blaski i koszmary dojrzewania wywracają życie nastoletnich przyjaciół do góry nogami. Bohaterowie zaczynają naukę w szkole średniej. Obawy związane z nowymi kolegami i nowym środowiskiem jeszcze bardziej komplikują im życie.

7 Absolutni debiutanci 2023 - 46 min. Melodramat Dla młodzieży Martyna Byczkowska Bartłomiej Deklewa (Sezon 1) Lato, polskie morze. Dziewiętnastoletnia Lena i jej najlepszy przyjaciel Niko kręcą odważny film o miłości, by dostać się do szkoły filmowej. Gdy na horyzoncie pojawia się nieznajomy z obozu sportowego, bohaterowie przeżywają zachwyt, pożądanie i całkowitą, nieskrępowaną wolność. To będą ostatnie takie wakacje.

6 Tajemnice polskich morderstw 2022 - 48 min. Dokumentalny True crime Jacka Dubois Bogdan Lach (Sezon 1) Serial dokumentalny rzuca nowe światło na rodzime sprawy kryminalne ostatnich trzydziestu lat, które za pośrednictwem mediów śledziła cała Polska. Eksperci z dziedziny kryminalistyki opowiedzą o morderstwach, które wstrząsnęły Polską.

5 Życie na planecie Ziemia Life on Our Planet 2023 51 min. Dokumentalny Przyrodniczy Morgan Freeman (Sezon 1) Oto historia epickiej walki różnych form życia próbujących podbić Ziemię i przetrwać na niej. Dziś naszą planetę zamieszkuje 20 milionów gatunków, ale to, co możemy zaobserwować, to tylko migawka – 99 % mieszkańców Ziemi wyginęło w dalekiej przeszłości. Historia tego, co stało się z tymi dynastiami - jak powstały i jak upadły - jest naprawdę niezwykła. We współpracy z wytwórnią Industrial Light & Magic twórcy serialu wykorzystują najnowsze technologie i naukę, aby przywrócić do życia dawno wymarłe stworzenia. "Życie na planecie Ziemia" odkrywa niesamowitą historię życia na naszej planecie.

4 Szkoła dla elity Élite 2018 - 50 min. Dramat Thriller Álvaro Rico Itzan Escamilla

" (Sezon 7) W najnowszym sezonie Omar rozpoczyna nowe życie na uczelni z dala od Las Encinas, ale nie może sobie poradzić z przeszłością. Wina, którą odczuwa z powodu śmierci Samuela, i bolesne wspomnienia z tego okresu wciąż są w nim żywe, dlatego postanawia poddać się terapii. Dzięki stypendium decyduje się wrócić do szkoły, w której wszystko się wydarzyło, i stawić czoła demonom. Uczestnicząc w podróży Omara dowiemy się, że pozostali uczniowie także po cichu walczą z własnymi koszmarami. Sezon 7 Szkoły dla elity " poruszy tematykę zdrowia psychicznego i tego, jak większość z nas nie dba o nie ze strachu lub przez ignorancję.

3 Lupin 2021 - 47 min. Kryminał Omar Sy Vincent Londez (Sezon 3) Ukrywający się Assane musi nauczyć się żyć z dala od żony i syna. Nie mogąc znieść bólu, który wyrządziły im jego czyny, Assane postanawia wrócić do Paryża, aby złożyć im szaloną propozycję wyjechania z Francji i rozpoczęcia życia na nowo w innym kraju. Jednak widmo przeszłości nigdy go nie opuszcza, a jego plany wywracają się do góry nogami z powodu nieoczekiwanego powrotu.

2 Beckham 2023 1 godz. 11 min. Biograficzny Dokumentalny Sportowy David Beckham Victoria Beckham (Miniserial) " Beckham " to czteroodcinkowy serial dokumentalny, który opowiada zakulisową historię gwiazdy światowej piłki nożnej i ikony kultury. David Beckham to jedno z najbardziej znanych nazwisk na świecie, lecz tak naprawdę niewiele osób wie, kim jest tak naprawdę. Jego pełna wzlotów i upadków historia, od skromnych początków wśród klasy robotniczej wschodniego Londynu, naznaczona determinacją, wolą zwycięstwa i dążeniem do znalezienia równowagi między ambicją, miłością i rodziną. Serial zabiera nas w emocjonującą podróż, która prezentuje osobistą i nierzadko zaskakującą opowieść o jednym z najbardziej rozpoznawalnych i obserwowanych sportowców w historii.

1 Ciała Bodies 2023 57 min. Dramat Kryminał Jacob Fortune-Lloyd Shira Haas (Miniserial) Czworo detektywów. Cztery osie czasu. Jedna ofiara. Aby ocalić przyszłość Wielkiej Brytanii, muszą najpierw rozwiązać sprawę morderstwa, które zmieniło bieg historii.

Zwiastun serialu "Ciała"