Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Alba" i "Gray Man" nadal bez konkurencji

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 25-31.07.2022

10 Dolina umarłych Malnazidos 2020 41 min. 5,1 1 129 ocen społeczności 105 chce zobaczyć Horror Aura Garrido María Botto Podczas hiszpańskiej wojny domowej grupa zaciekłych wrogów musi połączyć siły, kiedy odkrywa hordę zombie powstałą w wyniku eksperymentu nazistów.

8 Dziewczyna ze zdjęcia Girl in the Picture 2022 42 min. 6,7 6 538 ocen społeczności 1 712 chce zobaczyć Dokumentalny True crime Mark Chinnery Natalie De Vincentiis W wyniku niewyjaśnionej śmierci młodej matki oraz późniejszego porwania jej syna zostaje na nowo otwarta kwestia jej tożsamości, która pozostaje tajemnicą od dziesięcioleci. Jaki ma to związek z mordercą poszukiwanym przez władze federalne?

7 Niebezpieczne związki Les Liaisons dangereuses 2022 49 min. 4,5 1 415 ocen społeczności 109 chce zobaczyć Melodramat Paola Locatelli Simon Rérolle Siedemnastoletnia Célène jest idealistką. Wierzy w miłość absolutną i bardziej interesuje ją czytanie niż przesiadywanie w sieciach społecznościowych. Przygotowuje się do rozłąki ze swoim narzeczonym, Pierrem, ponieważ opuszcza Paryż i przenosi się do Biarritz. Nie mija dużo czasu, zanim musi stawić czoła podłej elicie z nowej szkoły, na czele której stoją Vanessa, była gwiazda wielkiego ekranu i królowa Instagrama, oraz Tristan, który jest równie niebezpieczny co kusicielski. Célène zakochuje się w nim, nie podejrzewając, że padła ofiarą okrutnego zakładu pomiędzy Tristanem i Vanessą. Jak daleko się posuną?

6 Perswazje Persuasion 2022 49 min. 5,2 6 324 oceny społeczności 1 267 chce zobaczyć Kostiumowy Melodramat Dakota Johnson Cosmo Jarvis Mieszkająca ze swoją snobistyczną rodziną na skraju bankructwa Anne Elliot jest bezkompromisową kobietą o nowoczesnej wrażliwości. Gdy w jej życiu ponownie pojawia się Frederick Wentworth – przystojniak, którego kiedyś odprawiła z kwitkiem – Anne musi dokonać trudnego wyboru. Czy zdecyduje się zostawić za sobą przeszłość, czy posłucha głosu serca i da miłości drugą szansę? Adaptacja powieści Jane Austen

5 Morska bestia The Sea Beast 2022 55 min. 6,8 4 072 oceny społeczności 714 chce zobaczyć Animacja Przygodowy Karl Urban Zaris-Angel Hator Dawno temu w morzach i oceanach rządziły przerażające bestie, a łowcy potworów, takich jak nieustraszony Jacob Holland, cieszyli się ogromną estymą. Gdy na słynnym statku Jacoba ukrywa się Maisie Brumble, łowca zyskuje nieoczekiwanego sprzymierzeńca, z którym wyrusza w epicką podróż przez nieznane wody. " Morska bestia ", najnowsze dzieło nagrodzonego Oscarem reżysera Chrisa Williamsa , zaprasza widzów na przygodę poza krańcami mapy.

4 Powtórka Pipa 2022 55 min. 4,3 379 ocen społeczności 85 chce zobaczyć Kryminał Luisana Lopilato Paulina García Manuela Pipa Pelari nie jest już tą samą osobą. Surowa policjantka, która łamała zasady i strzegła mrocznych tajemnic, aby przetrwać w świecie stróżów prawa, postanowiła całkowicie zmienić swoje życie. Jej świat legł w gruzach po tym, jak puściła wolno dilerkę narkotyków i odeszła ze służby. Z pomocą przyszła jej ciotka Alicia, która zabrała ją do miasteczka La Quebrada w północnej Argentynie. Przez kolejne dziesięć lat Pipa żyła odcięta od reszty świata. Wreszcie odzyskała wewnętrzny spokój i mogła opuścić gardę. Kobieta przysięgła sobie, że nigdy nie wejdzie już na drogę przemocy. Niestety, tragiczna śmierć nastolatki skłoniła ją do powrotu do świata, z którego próbowała się wyrwać.

2 Za duży na bajki 2022 46 min. 6,7 10 170 ocen społeczności 1 643 chce zobaczyć Familijny Maciej Karaś Amelia Fijałkowska Rozpieszczony gracz chce wziąć udział w nadchodzącym turnieju, ale choroba jego matki i ekscentryczna ciotka zmuszają go do przemyślenia priorytetów.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 25-31.07.2022

10 Psi patrol PAW Patrol 2013 22 min. 6,2 932 oceny społeczności 72 chce zobaczyć Animacja Komedia Przygodowy Devan Cohen Mateusz Ceran (Sezon 6) Kapitan Ryder i jego ekipa podejmują liczne ekscytujące wyzwania w swoim rodzinnym mieście zwanym Zatoką Przygód. Animacja dla najmłodszych jest rekordzistą – wśród najchętniej oglądanych seriali w Polsce szósta seria znalazła się już po raz 38.

8 Resident Evil: Remedium Resident Evil 2022 52 min. 4,1 3 012 ocen społeczności 902 chce zobaczyć Horror Akcja Ella Balinska Lance Reddick (Sezon 1) Jest rok 2036 – 14 lat po tym, jak pigułka z napisem Joy wywołała tyle bólu, Jade Wesker walczy o przetrwanie w świecie opanowanym przez żądne krwi, zakażone, makabryczne stworzenia. Pośród tej rzezi Jade zmaga się z demonami swojej przeszłości w New Raccoon City, mrożącymi krew w żyłach powiązaniami swojego ojca ze złowrogą korporacją Umbrella, ale przede wszystkim z tym, co stało się z jej siostrą Billie.

7 Turbulencje Manifest 2018 43 min. 6,7 4 834 oceny społeczności 3 502 chce zobaczyć Dramat Sci-Fi Melissa Roxburgh Josh Dallas (Sezon 3) Kontynuacja przygód pasażerów tajemniczego lotu 828, który wylądował po pięciu latach od startu. Wiadomo już, że trzecia seria nie będzie ostatnią – platforma Netflix zamówiła składający się z aż 20 odcinków sezon czwarty, który domknie opowieść.

5 Oddychaj Keep Breathing 2022 35 min. 4,5 892 oceny społeczności 116 chce zobaczyć Dramat Thriller Melissa Barrera Jeff Wilbusch (Miniserial) Gdy prywatny samolot rozbija się na kanadyjskim pustkowiu, jedyna ocalała z katastrofy – nowojorska prawniczka Liv – musi zmierzyć się z bezlitosną dziczą i własnymi demonami, aby przeżyć.

4 Stranger Things 2016 8,3 270 585 ocen społeczności 39 966 chce zobaczyć Dramat Horror Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 4) Od bitwy o Starcourt, która przyniosła miasteczku Hawkins terror i zniszczenie, minęło sześć miesięcy. Zmagając się z jej skutkami, nasza grupa przyjaciół po raz pierwszy zostaje rozdzielona, a zmaganie się z zawiłościami licealnego życia wcale nie ułatwia im sprawy. W tym trudnym dla nich okresie pojawia się nowe przerażające zagrożenie nie z tego świata. Jeśli rozwiążą jego makabryczną tajemnicę, być może uda im się w końcu położyć kres horrorom Drugiej Strony.

3 Turbulencje Manifest 2018 43 min. 6,7 4 834 oceny społeczności 3 502 chce zobaczyć Dramat Sci-Fi Melissa Roxburgh Josh Dallas (Sezon 1) Zaginiony podczas lotu samolot po kilku latach powraca. Jego pasażerowie muszą zmierzyć się z życiem, które toczyło się bez nich, i z nową, zaskakującą rzeczywistością.

2 Virgin River 2019 44 min. 6,7 8 716 ocen społeczności 1 800 chce zobaczyć Dramat obyczajowy Alexandra Breckenridge Martin Henderson (Sezon 4) Chociaż Mel nie ma pojęcia, czy nosi dziecko swojego nieżyjącego męża Marka, czy dziecko Jacka, zaczyna czwarty sezon z optymizmem. Przez wiele lat marzyła, aby zostać matką, a jej marzenie ma wkrótce się spełnić. Jack ją wspiera i cieszy się na dziecko, jednak kwestia ojcostwa trochę go gryzie. Sprawy komplikuje przybycie nowego lekarza, który też chciałby założyć rodzinę. Hope nadal dochodzi do siebie po wypadku, a utrzymujące się psychologiczne efekty uszkodzenia mózgu będą miały poważne konsekwencje zarówno dla niej, jak i dla Doca. Próbując udowodnić, że mężczyzna, którego kocha, jest niewinny, Brie nieoczekiwanie zbliża się do Mike’a. Jest też o krok bliżej do rozpracowania przestępczej siatki Calvina. Preacher zaczyna nowy związek, ale nadal żyje nadzieją na powrót Christophera i Paige.

1 Alba 2021 50 min. 6,2 945 ocen społeczności 266 chce zobaczyć Dramat Elena Rivera Eric Masip (Sezon 1) Alba budzi się na plaży ze śladami gwałtu, ale nie pamięta poprzedniej nocy. Potem dowiaduje się, że gwałciciele to koledzy jej chłopaka.

Ubiegły tydzień nie przyniósł zestawieniu najchętniej wybieranych tytułów na platformie Netflix wielu nowych elementów, ale umocnił te, które już cieszyły się popularnością. W Polsce, podobnie jak na świecie, królują " Gray Man ", " Purpurowe serca ", " Alba ", " Virgin River ", " Turbulencje ", a także rodzima produkcja " Za duży na bajki ". Jakie inne tytuły podbiły serca polskich użytkowników Netfliksa i trafiły do grona najchętniej oglądanych pozycji minionego tygodnia? Przekonajcie się poniżej.