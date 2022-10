Netflix prezentuje najciekawsze premiery na listopad 2022

1 listopada

Książęta Young Royals 2021 - 45 min. 7,5 5 053 oceny społeczności 1 086 chce zobaczyć Dramat Edvin Ryding Omar Rudberg Gdy książę Wilhelm ( Edvin Ryding ), rozpoczyna naukę w Hillerska, prestiżowej szkole z internatem, wreszcie ma okazję, by lepiej poznać siebie i zdecydować, na czym mu w życiu zależy. Wkrótce Wilhelm zaczyna marzyć o wolności i bezwarunkowej miłości z dala od dworskich zobowiązań. Nieoczekiwanie jednak zostaje następcą tronu i teraz jego dylemat staje się jeszcze trudniejszy, bo zbliża się moment wyboru między miłością a obowiązkami.

Przejęcie The Takeover 2022 28 min. 5 chce zobaczyć Holly Mae Brood Geza Weisz Gdy etyczna hakerka Mel Bandison udaremnia wyciek danych z ultranowoczesnego, autonomicznego autobusu, przypadkowo neutralizuje międzynarodową siatkę przestępczą. Jej życie zostaje nagle wywrócone do góry nogami, gdy zostaje wrobiona w morderstwo, którego nie popełniła. Ścigana przez przestępców i Interopol Mel ucieka przez miasto, w którym na każdym rogu zainstalowana jest kamera. Ukrywa się z pomocą Thomasa Deena, z którym spotkała się raz na randce w ciemno i który przypadkowo zostaje wciągnięty w pościg. Chcąc udowodnić swoją niewinność, Mel poszukuje dawnego mentora Buddy’ego Benschopa.

Złodziej życia Taking Lives 2004 43 min. 7,2 51 829 ocen społeczności 14 561 chce zobaczyć Kryminał Thriller Angelina Jolie Ethan Hawke Profilerka FBI Illeana Scott zostaje zatrudniona przez policję do pomocy w desperackich poszukiwaniach seryjnego mordercy, który przybiera tożsamość swoich ofiar.

Galeria złamanych serc The Broken Hearts Gallery 2020 48 min. 6,0 1 479 ocen społeczności 575 chce zobaczyć Komedia rom. Geraldine Viswanathan Dacre Montgomery Zatrudniona w galerii kobieta, której związek się rozpadł, zbiera pamiątki po swoich byłych i robi z nich wystawę, która daje początek nowemu prądowi w sztuce.

2 listopada

Killer Sally 2022 4 chce zobaczyć Dokumentalny True crime Killer Sally " to historia najbardziej znanej zbrodni w kulturystyce. Gdy w 1995 roku, w walentynki, mistrz USA w kulturystyce, Ray McNeil, próbował udusić swoją żonę Sally, również kulturystkę, ta chwyciła za broń i dwukrotnie postrzeliła go, w wyniku czego jej mąż zmarł. Sally była ofiarą przemocy domowej, na którą istniały już wcześniej dowody, dlatego utrzymywała, że działała w samoobronie i pod wpływem impulsu, żeby ratować swoje życie. Prokuratura twierdziła, że było to morderstwo z premedytacją, zemsta zazdrosnej i agresywnej żony. Nazywała ją "bandytką", "despotką" i "potworem". Media okrzyknęły ją "muskularną panną młodą" i „napakowaną księżniczką”. Sally twierdzi, że jej życie polegało na walce o przetrwanie, która zaczęła się już w dzieciństwie i skończyła wraz ze śmiercią Raya. Ta skomplikowana historia o prawdziwej zbrodni analizuje kwestie przemocy domowej, ról płciowych i przygląda się środowisku kulturystów.

3 listopada

Blockbuster 2022 - 30 min. 24 chce zobaczyć Komedia Randall Park Melissa Fumero Timmy Yoon ( Randall Park ) to entuzjasta technologii analogowych, któremu przyszło żyć w świecie standardu 5G. Gdy mężczyzna uświadamia sobie, że prowadzi ostatnią wypożyczalnię Blockbuster Video w Ameryce, razem ze swoimi pracownikami, w tym Elizą ( Melissa Fumero ), do której już od dawna czuje miętę, postanawia zawalczyć o utrzymanie się na powierzchni. Jedyną szansą na sukces jest przypomnienie klientom, że ich wypożyczalnia oferuje coś, czego nigdy nie zapewnią wielkie korporacje – ciepło ludzkich relacji.

4 listopada

Enola Holmes 2 2022 9 min. 1 581 chce zobaczyć Kryminał Przygodowy Millie Bobby Brown Helena Bonham Carter Po rozwiązaniu pierwszej sprawy Enola Homes (Millie Bobby Brown ) idzie w ślady swojego słynnego brata Sherlocka ( Henry Cavill ) i otwiera własną agencję… by szybko przekonać się, że życie kobiety detektywa to nie bułka z masłem. Akceptując surowe realia dorosłości, postanawia zamknąć swój biznes, gdy nagle zjawia się sprzedawczyni zapałek bez grosza przy duszy i daje jej pierwsze zlecenie z prawdziwego zdarzenia. Pragnie znaleźć swoją siostrę, lecz sprawa okazuje się o wiele bardziej zagmatwana i rzuca Enolę w nieznane rejony — od niepokojących londyńskich fabryk przez kolorowe sale koncertowe po najwyższe kręgi społeczne, nie wspominając o słynnym domu pod Baker Street 221B. Wpadłszy w sidła złowrogiego spisku, Enola musi zwrócić się o pomoc do dawnych przyjaciół — w tym samego Sherlocka — by rozwikłać tajemnicę. Gra toczy się dalej!

Turbulencje Manifest 2018 - 2023 43 min. 6,7 6 609 ocen społeczności 4 003 chce zobaczyć Dramat Sci-Fi Melissa Roxburgh Josh Dallas Dwa lata po tym, jak brutalne morderstwo Grace wywróciło życie ich wszystkich do góry nogami, rodzina Stone’ów nadal nie może się pozbierać. Zdruzgotany Ben wciąż opłakuje żonę i szuka porwanej córki. Pogrążony w żalu rezygnuje z roli współkapitana łodzi ratunkowej, zostawiając Michaelę samą na posterunku. Dowodzenie łodzią w pojedynkę to zadanie prawie niemożliwe, ponieważ każdy ruch pasażerów jest teraz monitorowany przez rządowy rejestr. Data zgonu zbliża się wielkimi krokami, a pasażerowie desperacko szukają sposobu na przetrwanie. Pojawia się tajemniczy pasażer z paczką dla Cala, która zmienia wszystko, co wiedzą o locie 828 i okazuje się kluczem do odkrycia tajemnicy wezwań. Widzów czeka kolejna niezwykła, zagmatwana i bardzo wzruszająca podróż.

9 listopada

The Crown 2016 - 52 min. 8,2 85 740 ocen społeczności 29 934 chce zobaczyć Dramat historyczny Claire Foy Matt Smith Zbliża się 40. rocznica objęcia władzy przez Elżbietę II. Królowa snuje refleksje na temat swoich rządów, w czasie których doczekała dziewięciorga premierów, wejścia telewizji pod strzechy i zmierzchu Imperium Brytyjskiego. Na horyzoncie pojawiają się nowe wyzwania. Upadek Związku Radzieckiego i przekazanie suwerenności w Hongkongu sygnalizują sejsmiczne zmiany w międzynarodowym porządku i stawiają monarchię zarówno przed wyzwaniami, jak i szansami. Królową czekają też kłopoty rodzinne. Książę Karol ( Dominic West ) naciska na matkę, aby pozwoliła mu się rozwieść z Dianą (Elizabeth Debicki), co prowadzi do konstytucyjnego kryzysu monarchii. Oddalający się od siebie małżonkowie wywołują falę plotek i spekulacji. Zainteresowanie mediów rośnie. Diana postanawia przejąć kontrolę nad własną opowieścią, zrywając z rodzinnym protokołem i publikując książkę, która ujawnia rysy na relacjach Windsorów i sprawia, że Karol traci publiczne poparcie. Napięcie rośnie, gdy na scenie pojawia się Mohamed Al Fayed (Salim Daw), który – pragnąc dostać się do wyższych sfer – wykorzystuje własne bogactwo i władzę, aby zapewnić sobie i swojemu synowi Dodiemu ( Khalid Abdalla ) miejsce przy królewskim stole.

Na ratunek piłkarzom The Soccer Football Movie 2022 13 min. Animacja Familijny Sportowy Czwórka młodych fanów piłki nożnej pomaga swoim idolom odzyskać wybitne umiejętności, które odebrał im podstępny zły naukowiec.

10 listopada

Warrior Nun 2020 - 43 min. 6,2 5 147 ocen społeczności 1 310 chce zobaczyć Fantasy Alba Baptista Toya Turner Osierocona nastolatka budzi się w kostnicy. Odkrywa, że jako Powierniczka Aureoli dla tajnego zakonu zakonnic polujących na demony dysponuje teraz supermocami.

11 listopada

Smok mojego taty My Father's Dragon 2022 39 min. 48 chce zobaczyć Animacja Komedia Przygodowy Elmer nie najlepiej znosi przeprowadzkę do miasta z mamą, więc postanawia uciec z domu w poszukiwaniu wyspy Wild Island oraz potrzebującego pomocy młodego smoka. Na chłopca czekają dzikie bestie i tajemnicza wyspa oraz przyjaźń na całe życie.

16 listopada

Osobliwość The Wonder 2022 48 min. 8,7 3 oceny społeczności 522 chce zobaczyć Thriller Florence Pugh Niamh Algar Jest 1862 rok, 13 lat po irlandzkim Wielkim głodzie. Angielska pielęgniarka ze szkoły Florence Nightingale, Lib Wright ( Florence Pugh ), zostaje wezwana do irlandzkiego regionu Midlands przez pobożną społeczność. Ma przez 15 dni obserwować jedenastoletnią Annę O’Donnell ( Kíla Lord Cassidy ), która twierdzi, że nic nie jadła od czterech miesięcy i żyje cudem dzięki "mannie z nieba". Jednak zdrowie Anny nagle zaczyna się pogarszać. Lib jest zdeterminowana, aby odkryć prawdę nawet za cenę zakwestionowania wiary lokalnej społeczności.

Niech żyje Meksyk! ¡Que viva México! 2022 11 min. Komedia Damián Alcázar Alfonso Herrera Gdy jego dziadek górnik umiera, Pancho udaje się z żoną i dziećmi do swojego rodzinnego miasteczka i kłóci się z krewnymi o spadek. Rozpętuje się chaos.

17 listopada

Pepsi, gdzie mój odrzutowiec? Pepsi, Where's My Jet? 2022 Dokumentalny 20-latek próbuje wyegzekwować od Pepsi myśliwiec, który – jak twierdzi – wygrał w konkursie. Rozpoczyna się sądowa batalia Dawida z Goliatem, która przejdzie do historii.

Święta z tobą Christmas with You 2022 29 min. 31 chce zobaczyć Komedia rom. Świąteczny Freddie Prinze Jr. Aimee Garcia Wypalona gwiazda popu Angelina ucieka do małego miasteczka w stanie Nowy Jork, aby spełnić marzenie młodej fanki. Tam znajduje nie tylko inspirację do ożywienia swojej kariery, ale też szansę na prawdziwą miłość.

Już nie żyjesz Dead to Me 2019 - 2022 30 min. 7,2 22 774 oceny społeczności 5 572 chce zobaczyć Dramat Christina Applegate Linda Cardellini Jen i Judy wracają z trzecim i ostatnim sezonem. Po otrzymaniu szokujących informacji dotyczących kolejnej ucieczki z miejsca wypadku kobiety są gotowe zaryzykować życie w imię przyjaźni ponad prawem.

1899 2022 - 3 223 chce zobaczyć Horror Dramat historyczny Aneurin Barnard Emily Beecham 1899 rok. Parowiec z emigrantami bierze kurs na zachód. Pasażerowie pochodzą z różnych części Europy, ale łączą ich wspólne marzenia i nadzieja na lepszą przyszłość w nowym świecie. Sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, kiedy na otwartym morzu na horyzoncie pojawia się jeszcze jeden okręt emigrantów. To, co zastają na jego pokładzie, zamienia rejs do ziemi obiecanej w prawdziwy koszmar.

Jestem Vanessa Guillén I Am Vanessa Guillen 2022 Dokumentalny True crime Amerykańska żołnierka Vanessa Guillén od dziecka marzyła o wstąpieniu do armii. Kiedy jednak trafiła do bazy Fort Hood, wszystko zaczęło się walić. Po tym, jak w roku 2020 opowiedziała matce, że podczas służby była molestowana, została zamordowana przez innego żołnierza. Jej historia doprowadziła do powstania międzynarodowego ruchu ofiar molestowania domagających się sprawiedliwości. Ten szczery dokument opowiada poruszającą historię walki rodziny Vanessy o przełomową reformę wojska, która doprowadziła jej bliskich aż do Gabinetu Owalnego.

18 listopada

Szkoła dla elity Élite 2018 - 7,2 43 415 ocen społeczności 7 213 chce zobaczyć Dramat Thriller Álvaro Rico Itzan Escamilla Nadchodzi nowy sezon w Las Encinas, a razem z nim mnóstwo ekscytujących wydarzeń. Po fatalnym przyjęciu sylwestrowym Phillipe’a i ucieczce Guzmana tajemnica śmierci Armando może zniszczyć miłość Samuela i Ari. Rebeka przechodzi proces samopoznania, a Omar dochodzi do siebie po rozstaniu z Anderem. Pojawienie się Adama Nourou, laureata nagrody Goya dla najlepszego debiutanta za film "Adú", który zagra Bilala, dodatkowo skomplikuje jego relację z Samuelem. Wyznanie Phillipe’a, problemy z gniewem Patricka, pragnienie zemsty Benjamina, prezent od Armando dla Mencii, który może zniszczyć "benjaminów", pakt milczenia między Samuelem i Rebeką, który nie trwa zbyt długo, przynosząc najgorsze możliwe konsekwencje… To prawdziwe pole minowe, na które przybywa dwójka nowych uczniów: Isadora ( Valentina Zenere ), młoda spadkobierczyni wielkiego imperium klubów nocnych, i Iván ( André Lamoglia ), syn największej gwiazdy piłki nożnej na świecie. Oczywiście żadne z nich nie pozostanie niezauważone.

22 listopada

Dziewczyna, którą nigdy nie byłam How to Build a Girl 2019 42 min. 5,5 403 oceny społeczności 354 chce zobaczyć Komedia Beanie Feldstein Emma Thompson Zahukana Johanna przeprowadza się do Londynu, gdzie zmienia się w pyskatą krytyczkę muzyczną, by ratować zubożałą rodzinę. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem.

23 listopada

Wednesday 2022 - 4 415 chce zobaczyć Familijny Fantasy Komedia Jenna Ortega Catherine Zeta-Jones Przepełniona zjawiskami paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie, gdy Wednesday Addams pobiera nauki w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Zobaczymy też, jak Wednesday odnajdzie się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.

Pływaczki The Swimmers 2022 14 min. 35 chce zobaczyć Dramat Nathalie Issa Ali Suliman W 2016 roku dwie młode siostry wyruszają w ryzykowną podróż z ogarniętej wojną Syrii na olimpiadę w Rio, wystawiając na próbę zdolności pływackie – i serca.

24 listopada

30 listopada

Nazywam się Vendetta Il Mio Nome è Vendetta 2022 30 min. 8 chce zobaczyć Kryminał Thriller Alessandro Gassmann Remo Girone Sofia jest cichą nastolatką, która lubi grać w hokeja i uczyć się jeździć terenówką. Jej życie zmienia się diametralnie, gdy pewnego dnia łamie zakaz swojego ojca, Santo, i publikuje na Instagramie zdjęcie zrobione mu z ukrycia. Z pozoru banalny post pozwala dwóm przestępcom namierzyć rodzinny dom Sofii, a następnie zamordować jej matkę oraz wujka. Nastolatka pozna ukrywaną przed nią przez lata prawdę oraz mroczną przeszłość Santo związaną z kalabryjską N’dranghetą. Działając wspólnie z ojcem, Sofia będzie dążyć do krwawej i bezwzględnej zemsty.

Listopad tuż-tuż, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W listopadzie Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale (" Blockbuster ", " 1899 ", " Wednesday "), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (drugi sezon " Książąt ", piąty sezon " The Crown ", szósty sezon " Szkoły dla elity "), a także filmy oryginalne (" Enola Holmes 2 ", " Zagubiona kula 2 ", " Osobliwość "). Z kolei za sprawą filmów " Niezapomniane święta ", " Święta z tobą " i " Dziennik Noel " powoli poczujemy klimat zbliżającego się Bożego Narodzenia.A to nie wszystko! Zobaczcie przygotowane przez naszą redakcję zestawienie najciekawszych premier, które już w listopadzie trafią na Netflix! Na który film lub serial czekacie najbardziej? Który tytuł polecicie znajomym? Czekamy na Wasze komentarze.