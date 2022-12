Nie żyje Jan Nowicki. Wybieramy najważniejsze role aktora

Prywatny związek aktora z węgierską reżyserką Mártą Mészáros trwał ponad 30 lat. Nowicki wystąpił w wielu filmach swojej partnerki (m.in. w nagrodzonych na festiwalach w Berlinie i Cannes " Dzienniku dla moich dzieci " i " Dzienniku dla moich ukochanych "), na ekranie partnerując również polskim aktorom. " Siódmy pokój " to biograficzna opowieść o Edycie Stein, naukowczyni pochodzenia żydowskiego, która przyjęła wiarę katolicką i wstąpiła do zakonu. Grany przez Nowickiego profesor Heller to także uczony, który jednak staje w opozycji do głównej bohaterki – opowiada się po stronie nazistów. Bez ekranowego starcia obu racji Mészáros nie mogłaby opowiedzieć złożonego portretu świętej.