Nowości w styczniu w HBO GO: "Incepcja", "Grawitacja", "Ptaki Nocy"

STYCZNIOWE NOWOŚCI W HBO GO

1 stycznia

. Dorosły już Dan Torrence (





) spotyka dziewczynkę, która przejawia podobne do niego zdolności. Stara się ją chronić przed kultem o nazwie Prawdziwy Węzeł, którego członkowie polują na dzieci obdarzone mocami, aby zachować nieśmiertelność. ***



Grawitacja"









Dr Stone (

) i Matt Kowalsky (

) są uczestnikami misji wahadłowca, której zadaniem jest naprawa przestarzałego Teleskopu Kosmicznego. Niespodziewanie stacja kosmiczna zostaje niemal całkowicie zniszczona przez pędzące odłamki rosyjskiego satelity. Stone i Kowalsky są jedynymi, którzy ocaleli. Czy oboje wrócą na Ziemię?







3 stycznia

Z dala od zgiełku"









Anglia, połowa XIX stulecia. Młoda i piękna Bathsheba Everdene dziedziczy wielką farmę, postanawia walczyć o jej utrzymanie i swą niezależność w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Trzech z nich rywalizuje o jej względy, co prowadzi do nieuchronnego konfliktu.







4 stycznia

Incepcja"









Dom Cobb to niezwykle utalentowany złodziej, który do doskonałości opanował kradzież najcenniejszych sekretów z głębokich czeluści podświadomości podczas snu. Nietypowa umiejętność uczyniła Cobba pożądanym graczem na zdradzieckim rynku korporacyjnego wywiadu. Jego talent stał się również jego prześladowcą, uczynił z niego uciekiniera i kosztował wszystko, co kiedykolwiek kochał. Jedyną szansą, dzięki której będzie mógł odzyskać wolność i wrócić do życia sprzed lat, będzie ostatnie w karierze zadanie – dokona niemożliwego: incepcji. Dom wspólnie z grupą innych specjalistów, zamiast typowej perfekcyjnej kradzieży pomysłu, będą musieli taki pomysł we śnie zaszczepić.







8 stycznia

Mokra robota"









Trójka przyjaciół przeprowadza perfekcyjnie przygotowany skok na dużą kasę. Wszystko idzie jak po maśle, w ciągu kilku minut panowie wzbogacają się o kilka milionów dolarów. Ale jeden z nich, Vincent ( Ryan Phillippe ), okazuje się zdrajcą. Dochodzi do strzelaniny i przejęcia całego łupu. Od tej chwili Sonny ( Curtis "50 Cent" Jackson ) ma jeden cel – zemsta i odzyskanie pieniędzy. Zdesperowany, nie cofnie się nawet przed ryzykiem, jakim jest współpraca z jednym z najokrutniejszych mafijnych bossów ( Bruce Willis ).







9 stycznia

Tomb Raider"









Lara Croft (

) jest niepokorną córką ekscentrycznego podróżnika. Mężczyzna zniknął, gdy dziewczyna była nastolatką. Jako dwudziestojednoletnia kobieta podąża ona własną ścieżką, która daleka jest od spokojnego życia. Lara postanawia odwiedzić ostatnie miejsce, gdzie widziany był jej ojciec. Szukając śladów, musi odnaleźć grobowiec na mitycznej wyspie u wybrzeży Japonii. Czy uda jej się przezwyciężyć własne lęki, by poznać tajemnicę zniknięcia ukochanego ojca?







11 stycznia

Tiger ", część 1. (część 2. 18 stycznia)









Dokument o życiu, sukcesach i skandalach golfowej legendy – Tigera Woodsa.







14 stycznia

Cały świat Romy"









Romy codziennie po szkole idzie do babci. Niektórym może wydawać się, że to oznacza zabawę i dobrze spędzony czas. Nie dla Romy. Babcia Stine jest zajęta pracą w swoim salonie fryzjerskim i jest bardzo surowa. Ale wszystko się zmienia, gdy Romy odkrywa zupełnie inne oblicze staruszki i dostrzega, jak bardzo jest potrzebna babci. Międzypokoleniowa opowieść o pomocy, zrozumieniu i chorobie.







15 stycznia

The Raid 2: Infiltracja"









Natychmiast po wydarzeniach przedstawionych w filmie "

", Rama (

) jest zmuszony ukrywać swoją tożsamość i działać pod przykrywką, by chronić żonę i dziecko. Pracując dla Bunwara, jedynego człowieka, któremu może ufać, otrzymuje zadanie, by zatrudnił się jako ochroniarz Banguna, szefa miejscowej mafii. Szukając sposobu na zdobycie jego zaufania, Rama wykorzystuje Uco, syna Banguna. Zaślepiająca go żądza zemsty jest tak silna, że jeśli nie zniweczy misji, to rozbije całą przestępczą organizację od wewnątrz.







16 stycznia

Atlantyda"









Wschodnia Ukraina w najbliższej przyszłości. Pustynia nieodpowiednia do zamieszkania przez ludzi. Siergiej, były żołnierz cierpiący na zespół stresu pourazowego, ma problem z przystosowaniem się do nowej rzeczywistości. Przyłącza się do ochotniczej misji Czarny Tulipan, której członkowie ekshumują zwłoki żołnierzy. Tą pracą stara się zwalczać swoją traumę i szukać sił, by dalej żyć. Czy zaakceptuje siebie takim, jakim jest i nauczy się żyć bez wojny?







17 stycznia

Osierocony Brooklyn"









Nowy Jork, lata 50-te. Prywatny detektyw Lionel Essrog cierpi na zespół Tourette'a. Gdy jego mentor i jedyny przyjaciel, Frank Minna, zostaje zamordowany, Essrog postanawia sam rozwiązać zagadkę śmierci Franka. Dysponując jedynie kilkoma wskazówkami i własnym obsesyjnym umysłem, Lionel odkrywa pilnie strzeżone sekrety, od których zależy los całego miasta.







***









Wyreżyserowany przez

i oparty na faktach film to historia ochroniarza Richarda Jewella, który latem 1996 roku w Atlancie podczas igrzysk olimpijskich dostrzegł ukryty ładunek wybuchowy. Jego błyskawiczna, bohaterska reakcja ocaliła wiele osób. Jednak szybko, Jewell stał się dla FBI głównym podejrzanym, obwiniały go media, a za nimi opinia publiczna.





Spencer James ( Daniel Ezra ) jest wschodzącą gwiazdą szkolnej drużyny futbolowej i wzorowym uczniem. Jego domem jest miasteczko Compton. Pewnego dnia trener Billy Baker ( Taye Diggs ) proponuje mu miejsce w prowadzonym przez siebie zespole z Beverly Hills. Matka chłopaka Grace ( Karimah Westbrook ) i jego najlepszy przyjaciel Coop ( Bre-Z ) przekonują go, że musi wykorzystać szansę, jaką daje mu los. Spencer opuszcza świat, który dobrze zna i trafia do Beverly Hills, gdzie stara się dopasować do środowiska i ułożyć sobie życie. (opis sezonu 1.)







***





Trzy lata po tajemniczym zniknięciu Batmana w Gotham szerzy się bezprawie. Departament Policji został opanowany przez gangi, a Jacob Kane ( Dougray Scott ) i jego Crows Private Security ze wszystkich sił starają się strzec miasto. Wiele lat wcześniej jego pierwsza żona oraz jedna z jego córek zginęły w strzelaninie. Zdesperowany mężczyzna zdecydował się wysłać swoją jedyną ocalałą córkę Kate ( Ruby Rose ) poza Gotham, aby chronić ją przed niebezpieczeństwem. (opis sezonu 1.)





***





Liz Ortecho ( Jeanine Mason ) opuściła miasteczko Roswell dziesięć lat temu, po śmierci swojej ukochanej starszej siostry. Teraz, kiedy jej ojciec robi się coraz bardziej schorowany, dziewczyna wraca w rodzinne strony. Po przyjeździe Liz odnawia relację ze swoją szkolną miłością – Maxem Evansem ( Nathan Parsons ), który jest teraz policjantem. Między starymi znajomymi ponownie zaczyna iskrzyć. Dziewczyna szybko odkrywa szokującą prawdę: jej ukochany jest przybyszem z obcej planety. (pis sezonu 1.)





Serialowa ekranizacja cyklu powieści kryminalnych

przedstawiająca perypetie prywatnego detektywa. Cormoran Strike (

) to weteran wojenny, który wrócił ze służby wojskowej i założył jednoosobową firmę detektywistyczną. Dołącza do niego błyskotliwa asystentka Robin Ellacott (

). (opis sezonu 1.)





***









Sam spędza wraz z rodzicami i bratem wakacje na holenderskiej wyspie. Jednak już pierwszego dnia jego brat łamie na plaży nogę. Wskutek tego chłopca zaczyna prześladować myśl, że wszyscy kiedyś umrą i pozostanie on sam. Wprowadza więc on w życie plan "treningu samotności". Lecz przypadkowe poznanie Tess zagraża jego praktykom. Skrywająca tajemnicę dziewczyna wciąga go w niecodzienną przygodę i pomaga zrozumieć, że w życiu ważne są chwile spędzone z bliskimi.





Nowe, posiadające ponadnaturalne zdolności pokolenie spotyka się w słynnej szkole Salvatore. To właśnie w tym niezwykłym miejscu w dorosłe życie wchodzą 17-letnia córka Klausa Mikaelsona - Hope Mikaelson (

) oraz bliźniaczki będące córkami Alarica Salzmanna (

): Lizzie (

) i Josie (

). W Salvatore nie brakuje też innych nastolatków, które na przekór własnej naturze pilnie uczą się i doskonalą.







***











Arthur Poppington to przeciętny mężczyzna, który walczy ze skorumpowanym policjantem, szefem mafii oraz całym półświatkiem przestępczym, na który natrafi. A wszystko dlatego, iż... wydaje mu się, że jest superbohaterem imieniem Defendor! Nie posiadając żadnej innej mocy, niż odwaga, kroczy ulicami miasta, by ratować niewinnych. W jego misji przeszkadza mu natomiast jego psychoterapeutka





24 stycznia

Kłamstwo doskonałe"









Zawodowy oszust Roy Courtnay (McKellen) nie może uwierzyć własnemu szczęściu, kiedy poznaje w internecie dobrze sytuowaną wdowę Betty McLeish (Mirren). W miarę jak Betty otwiera przed nim swój dom i wpuszcza go do swojego życia, Roy z zaskoczeniem odkrywa, że mu na niej zależy. Uczucie sprawia, że musi umiejętnie balansować na granicy prawdy i kłamstwa, a rutynowy szwindel okazuje się najtrudniejszym w jego życiu.







***









Trudniący się handlem diamentami Lucas (Keanu Reeves) przybywa do Rosji z zamiarem upłynnienia kolekcji rzadkich kamieni pochodzących z wątpliwego źródła. Gdy okazuje się, że umówiony partner zniknął, Amerykanin wyrusza jego śladem. Trafia do niewielkiego miasteczka na Syberii, gdzie czekając na kontakt, wdaje się w romans z właścicielką miejscowej kawiarni (Ana Ularu). Nie wie, że los już wkrótce każe mu wybrać między uczuciem a zyskiem płynącym ze szlachetnych kamieni.







***









Opowieść o dwunastoletnim japońskim chłopcu imieniem Atari, którego wychowuje skorumpowany burmistrz wielkiego miasta Megasaki. Gdy na mocy specjalnego dekretu wszystkie psy domowe wygnane zostają na ogromne wysypisko odpadów, Atari leci na miniaturowej machinie powietrznej na wyspę śmieci, by odnaleźć swego ukochanego psa. Na miejscu gromadzi wokół siebie grupę czworonożnych przyjaciół i wraz z nimi wyrusza na wielką wyprawę, która zadecyduje o losach i przyszłości całej Prefektury.







25 stycznia

Euforia ", odcinek specjalny, 2.

"F*ck Anyone Who's Not A Sea Blob"





2. odcinek specjalny serialu " Euforia " pokaże Jules podczas świąt Bożego Narodzenia, gdy będzie wracała myślami do mijającego roku.







***









Pełen ideałów kalifornijski wykładowca, profesor Malley (

) przekonuje zdolnego, jednakże znudzonego studenta o potrzebie zaangażowania, przestrzegając go jednocześnie przed skutkami niewykorzystania niezwykłego potencjału jaki posiada. Tymczasem charyzmatyczny senator (

) przekazuje ambitnej dziennikarce (

) sensacyjną wiadomość o nowej strategii wojennej dotyczącej walk w rejonie Środkowego Wschodu. Równocześnie na drugim końcu świata, w Afganistanie, dwaj byli studenci Malleya, na przekór tezom stawianym przez nauczycieli i polityków, uczestniczą w starciu o wolność ryzykując własne życia. Te trzy opowieści łączą się ze sobą dając pełny obraz obieranych przez nas działań i reperkusji, które im towarzyszą.





Pełen humoru serial o niesfornej dziewczynce Maszy i jej poczciwym przyjacielu Niedźwiedziu. Zobacz, jak poznali się Masza i Niedźwiedź. Poznaj przepis na idealną porcję kaszy i przekonaj się, jak trudny jest los porywacza, kiedy zakładnikiem jest Masza.







29 stycznia











Chata na uboczu. Starożytna klątwa. Nieustępliwe zło. Producenci oryginału ponownie łączą się i prezentują prawdziwie przerażającą, nową wizję swojego klasycznego horroru. Piątka młodych przyjaciół znajduje tajemniczą, posiadająca niezwykłą moc Księgę Śmierci. Nie są w stanie oprzeć się pokusie i uwalniają żądnego krwi demona. Komu uda się uniknąć opętania i znajdzie dość siły, by stanąć do walki o przetrwanie, i udaremnić nieziemską masakrę?







30 stycznia

Umrzesz w wieku 20 lat"









Prowincja Al Jazira w Sudanie. Podczas błogosławieństwa swego nowo narodzonego syna Sakina słyszy złą wróżbę – Muzamil umrze w wieku 20 lat. Od tej pory życie chłopca naznaczone jest tą przepowiednią. Chłopiec nie marzy, nie planuje, nie potrafi cieszyć się życiem, a jedynie czeka na spełnienie wyroku. Upływ czasu odmierzają kolejne kreski rysowane przez matkę na ścianach domu. Jedyne chwile radości przynoszą mu przyjaciółka Naima i Suleiman, który zwiedził pół świata i dzięki któremu Muzamil ogląda swój pierwszy film.









Pokręcona historia, opowiadana przez samą Harley w stylu, w jakim tylko ona może ją opowiedzieć. Kiedy najbardziej narcystyczny z bandziorów Gotham, Roman Sionis, i jego oddana prawa ręka Zsasz biorą na cel niejaką Cass, w poszukiwania dziewczyny angażuje się całe miasto. Nieprawdopodobny zbieg okoliczności krzyżuje drogi Harley, Łowczyni, Czarnego Kanarka i Renee Montoyi. Cztery diametralnie różniące się kobiety nie mają wyjścia. Muszą współpracować, żeby pokonać Romana.







***









Tolkien " ukazuje kluczowe lata z życia młodego pisarza, który po śmierci matki trafia do szkoły z internatem, gdzie odnajduje przyjaźń, miłość i artystyczną inspirację wśród innych podobnych sobie indywidualistów. Gdy wybucha I wojna światowa, przetrwanie "braterstwa" staje pod znakiem zapytania, a zdobyte doświadczenia inspirują Tolkiena do napisania słynnego cyklu powieści o "Władcy pierścieni".

