Netflix: Top 10 tygodnia – "Wednesday" nie ustępuje, rekord coraz bliżej

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 5-11.12.2022

10 Człowiek czynu Un hombre de acción 2022 51 min. 5,7 323 oceny społeczności 52 chce zobaczyć Biograficzny Dramat Juan José Ballesta Luis Callejo Anarchista przeprowadza pomysłową operację fałszerską w jednym z największych banków na świecie w tym dramacie zainspirowanym życiem Lucia Urtubii.

9 Wojownicy przyszłości Ming Ri Zhang Ji 2022 39 min. 5,1 887 ocen społeczności 177 chce zobaczyć Akcja Sci-Fi Louis Koo Ching Wan Lau W Ziemię uderza meteoryt niosący niszczycielską roślinę. Grupa gotowych na śmierć żołnierzy ma tylko kilka godzin, by ocalić swoje miasto przed unicestwieniem.

8 Pływaczki The Swimmers 2022 14 min. 7,0 2 267 ocen społeczności 748 chce zobaczyć Dramat Nathalie Issa Ali Suliman W 2016 roku dwie młode siostry wyruszają w ryzykowną podróż z ogarniętej wojną Syrii na olimpiadę w Rio, wystawiając na próbę zdolności pływackie – i serca.

7 Scrooge: Opowieść wigilijna Scrooge: A Christmas Carol 2022 41 min. 5,9 714 ocen społeczności 132 chce zobaczyć Animacja Fantasy Musical Luke Evans Olivia Colman Jest mroźny wigilijny wieczór. Tej nocy samolubny skąpiec Ebenezer Scrooge ma ostatnią szansę, by zmierzyć się ze swoją przeszłością – i zmienić przyszłość.

6 Krzywe linie Boga Los renglones torcidos de Dios 2022 35 min. 7,1 2 003 oceny społeczności 1 456 chce zobaczyć Thriller Bárbara Lennie Eduard Fernández Prywatna detektyw, która utrzymuje, że cierpi na paranoję, zgłasza się do szpitala psychiatrycznego, aby zbadać tajemniczy przypadek śmierci pacjenta.

5 Nazywam się Vendetta Il Mio Nome è Vendetta 2022 30 min. 5,4 931 ocen społeczności 93 chce zobaczyć Kryminał Thriller Alessandro Gassmann Ginevra Francesconi Sofia jest cichą nastolatką, która lubi grać w hokeja i uczyć się jeździć terenówką. Jej życie zmienia się diametralnie, gdy pewnego dnia łamie zakaz swojego ojca, Santo, i publikuje na Instagramie zdjęcie zrobione mu z ukrycia. Z pozoru banalny post pozwala dwóm przestępcom namierzyć rodzinny dom Sofii, a następnie zamordować jej matkę oraz wujka. Nastolatka pozna ukrywaną przed nią przez lata prawdę oraz mroczną przeszłość Santo związaną z kalabryjską N’dranghetą. Działając wspólnie z ojcem, Sofia będzie dążyć do krwawej i bezwzględnej zemsty.

2 Kochanek Lady Chatterley Lady Chatterley's Lover 2022 6 min. 6,2 2 437 ocen społeczności 853 chce zobaczyć Dramat Emma Corrin Jack O'Connell Gdy Connie wychodzi za Sir Clifforda Chatterleya i zostaje Lady Chatterley, mogłoby się zdawać, że czeka ją komfortowe życie w dostatku. Lecz z czasem ich idealistyczny związek zmienia się w więzienie, gdy Clifford zostaje ranny podczas pierwszej wojny światowej i wraca do domu przykuty do wózka. Wówczas Connie nawiązuje romans z gajowym Oliverem Mellorsem, dzięki czemu przeżywa seksualne przebudzenie. Wkrótce ich romans staje się tematem lokalnych plotek, a Connie musi podjąć ważną decyzję – podążać za głosem serca, czy też wrócić do męża, zgodnie z regułami edwardiańskiego społeczeństwa?

1 Troll 2022 43 min. 5,2 8 020 ocen społeczności 1 264 chce zobaczyć Fantasy Przygodowy Akcja Ine Marie Wilmann Kim Falck Po tysiącletnim uwięzieniu głęboko w górze Dovre budzi się gigantyczny stwór, który niszcząc wszystko na swojej drodze, zbliża się do Oslo. Jak powstrzymać coś, co dotychczas istniało jedynie w norweskich baśniach i legendach?

Kadr z filmu "Troll"

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 5-11.12.2022

10 Pod parasolem królowej Syu-rub 2022 7,2 20 ocen społeczności 23 chce zobaczyć Dramat Komedia Kostiumowy (Sezon 1) Energiczna królowa usiłuje okiełznać swoich niesfornych synów i osadzić jednego z nich na tronie Joseonu, na który czyha konkurencja.

9 The Crown 2016 - 52 min. 8,2 86 915 ocen społeczności 30 206 chce zobaczyć Biograficzny Dramat Claire Foy Matt Smith (Sezon 5) Saga o życiu rodziny królewskiej przenosi się do lat 80. i 90. Burzliwe dzieje związku księżnej Diany i księcia Karola rozgrywają się wokół 40. rocznicy objęcia tronu przez królową. W roli monarchini Imelda Staunton

8 Too Hot to Handle 2020 42 min. 4,9 3 927 ocen społeczności 199 chce zobaczyć Reality-show Desiree Burch (Sezon 4) Dziesiątka atrakcyjnych i napalonych singli wprowadza się do luksusowej willi na Karaibach z nadzieją, że uda im się zakochać mocniej, szybciej i bardziej intensywnie niż kiedykolwiek wcześniej. Wiedzą, że w programie randkowym "Wild Love", którego gospodarzem jest popularny prezenter Mario Lopez , toczy się walka o wysoką stawkę. Nie wiedzą jednak, że to kolejna edycja " Too Hot to Handle ”, a Lana jest czujna jak zawsze. Czy ta flirciarska ekipa będzie przestrzegać zasad i powstrzyma się od wszelkich kontaktów seksualnych (i będzie też trzymać ręce nad kołderką)? Nagrodą za abstynencję będzie nie tylko suma pieniędzy wielka jak żądze uczestników, ale też silne relacje, które być może uda im się nawiązać. A może pokusy okażą się zbyt silne, aby się im oprzeć?

6 Firefly Lane 2021 - 2023 50 min. 7,0 8 860 ocen społeczności 1 824 chce zobaczyć Dramat Katherine Heigl Sarah Chalke (Sezon 1) Na podstawie powieści Kristin Hannah . Przyjaciółki Tully i Kate poznały się jako nastolatki i od zawsze stanowiły dla siebie wsparcie w trudnych chwilach. Teraz są po 40, a łącząca je więź wciąż jest silna.

4 1899 2022 - 50 min. 6,8 12 665 ocen społeczności 7 615 chce zobaczyć Horror Dramat historyczny Emily Beecham Aneurin Barnard (Sezon 1) 1899 rok. Tajemnicze wydarzenia zmieniają kurs zmierzającego do Nowego Jorku statku imigrantów. Jego zdezorientowani pasażerowie mają do rozwiązania niezwykłą zagadkę.

3 Firefly Lane 2021 - 2023 50 min. 7,0 8 860 ocen społeczności 1 824 chce zobaczyć Dramat Katherine Heigl Sarah Chalke Sarah Chalke. (Sezon 2) Kate i Tully przyjaźniły się od dzieciństwa. Przez 30 lat razem przeżywały wzloty i upadki, sukcesy i porażki, wspólnie rozwiązywały problemy i przezwyciężały rozczarowania. A jednak rozdzieliła je zdrada. Czy uda im się uratować to, co zostało z ich przyjaźni? W rolach głównych Katherine Heigl

1 Wednesday 2022 - 45 min. 7,7 30 269 ocen społeczności 9 510 chce zobaczyć Fantasy Czarna komedia Jenna Ortega Gwendoline Christie (Sezon 1) Przepełniona zjawiskami paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie, gdy Wednesday Addams pobiera nauki w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Zobaczymy też, jak Wednesday odnajdzie się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.

Zwiastun serialu "Wednesday"

Na szczycie najpopularniejszych filmów ubiegłego tygodnia doszło do starcia dwóch równorzędnych przeciwników. Ostatecznie to " Kochanek Lady Chatterley " obronił miejsce pierwsze, a drugą lokatą musiał zadowolić się animowany " Pinokio " od Guillermo del Toro . Wśród seriali nadal popularnością cieszy się " Wednesday ", która przekroczyła barierę miliarda obejrzanych godzin i coraz śmielej zbliża się do rekordzisty wśród najchętniej wybieranych seriali anglojęzycznych, " Stranger Things " i najnowszego sezonu 4. Poniżej przekonajcie się, jakie tytuły podbiły serca subskrybentów platformy Netflix w ubiegłym tygodniu.