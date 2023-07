Netflix: Top 10 tygodnia – oto nowy najpopularniejszy film

Konsultant do spraw bezpieczeństwa, którego rodzina zostaje uwięziona w najwyższym budynku świata, zrobi wszystko, by uratować bliskich.

(Sezon 2) Złudzenie to motyw przewodni konkursu dla najbardziej utalentowanych cukierników świata, którzy zmierzą się w rywalizacji o sporą wygraną, tworząc ciasta do złudzenia przypominające przedmioty codziennego użytku. Czy są tak dobrzy, że nabiorą jurorów i... widzów? Czy to, co widzimy, jest prawdziwe, a może to... ciasto?