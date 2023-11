Netflix: Top 10 tygodnia – "Złodziejki" skradły serca widzów

Life on Our Planet

(Sezon 1) Oto historia epickiej walki różnych form życia próbujących podbić Ziemię i przetrwać na niej. Dziś naszą planetę zamieszkuje 20 milionów gatunków, ale to, co możemy zaobserwować, to tylko migawka – 99 % mieszkańców Ziemi wyginęło w dalekiej przeszłości. Historia tego, co stało się z tymi dynastiami - jak powstały i jak upadły - jest naprawdę niezwykła. We współpracy z wytwórnią Industrial Light & Magic twórcy serialu wykorzystują najnowsze technologie i naukę, aby przywrócić do życia dawno wymarłe stworzenia. " Życie na planecie Ziemia " odkrywa niesamowitą historię życia na naszej planecie.