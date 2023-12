Netflix: polski Top 10 tygodnia – narodowe przywary najlepsze w krzywym zwierciadle. "1670" hitem ostatnich dni

Kucharka z zamiłowaniem do sztuki dostaje szansę na prawdziwą miłość, gdy wyrzucony przez nią obraz wpada w oko znanemu ilustratorowi, który przyjechał na święta.

A Brush with Christmas

Po ucieczce z farmy Tweedy'ego, podczas której o mało nie zginęła, Ginger znalazła wreszcie to, o czym marzyła - spokojne schronienie na wyspie, na której całe stado mogło zapomnieć o zagrożeniu ze strony ludzi. Kiedy Ginger i Rocky'emu wykluwa się dziewczynka o imieniu Molly, świeżo upieczona mama nie posiada się ze szczęścia. Jednak pozostałe kurczaki muszą zmierzyć się z nowym i przerażającym zagrożeniem. Ginger i jej ekipa nie wahają się ani chwili – choć stawką jest niedawno zdobyta wolność, wkraczają do akcji.

Chicken Run: Dawn of the Nugget

Animowana komedia muzyczna o dorastaniu, opowiadająca o ostatnim roku szkoły podstawowej widzianym oczami klasowego zwierzaka. Aktor i komik Adam Sandler jest całkowicie w swoim żywiole użyczając głosu 74-letniej jaszczurce o imieniu Leo. Ten zmęczony życiem gad od dekad przebywa w tej samej sali lekcyjnej, dzieląc terrarium z żółwim kumplem ( Bill Burr ). Gdy Leo dowiaduje się, że został mu tylko rok życia, postanawia uciec na wolność, ale zamiast tego zostaje wplątany w problemy nerwowych uczniów i pewnego niemożebnie wrednego pedagoga. Tym samym lista rzeczy, które powinien zrobić przed śmiercią, okazuje się wyjątkowo dziwaczna, ale za to jakże fascynująca...

Grinch znów powraca, by zepsuć wszystkim ten szczególny świąteczny czas. Mieszkańcy Ktosiowa z niecierpliwością oczekują Białego Bożego Narodzenia, najpiękniejszego czasu w roku. I tylko on, zielony stwór Grinch, nie znosi świąt i zrobi wszystko, by je zepsuć.