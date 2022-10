Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Gang Zielonej Rękawiczki" walczy o podium

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 17.10.-23.10.2022

10 Dzieciak rządzi The Boss Baby 2017 37 min. 6,6 57 021 ocen społeczności 9 059 chce zobaczyć Animacja Komedia Alec Baldwin Steve Buscemi Z pozoru to tylko zwykły bobas, jednak pod skrojonym na miarę garniturem i małą teczką kryje się niecodzienna postać. Niezachwiana pozycja w rodzinnym domu Tima zostaje naruszona właśnie poprzez pojawienie się nowego rodzeństwa. Wobec zagrożenia dla całego świata ci dwaj wrogowie muszą zawrzeć sojusz.

9 Richie - król rapu Forever Rich 2021 29 min. 4,8 390 ocen społeczności 50 chce zobaczyć Dramat Thriller Jonas Smulders Yootha Wong-Loi-Sing Film opowiada historię Richiego, najpopularniejszego rapera w Holandii. Pewnego wieczoru Richie pada ofiarą brutalnego ataku ze strony grupy nastolatków, którzy okradają go z tego, co ma najcenniejsze – drogiego zegarka. Kiedy nagrania z upokarzającego napadu trafiają do Internetu, ciężko wypracowana reputacja Richiego zostaje zdruzgotana. Czy uda mu się uratować wizerunek, czy będzie to koniec jego kariery?

8 Telefon pana Harrigana Mr. Harrigan’s Phone 2022 46 min. 5,7 4 964 oceny społeczności 1 297 chce zobaczyć Horror Jaeden Martell Donald Sutherland Gdy Craig, młody chłopak z małego miasteczka ( Jaeden Martell ), poznaje pana Harrigana, starszego miliardera samotnika ( Donald Sutherland ), nieoczekiwanie nawiązuje z nim relację, której osią jest wspólna miłość do książek i lektury. Po śmierci mężczyzny Craig odkrywa, że nie wszystko się skończyło i ze zdziwieniem zdaje sobie sprawę z tego, że jest w stanie komunikować się ze swoim przebywającym w zaświatach przyjacielem przez iPhone’a. Ten film o dorastaniu i zjawiskach nadprzyrodzonych udowadnia, że są takie połączenia, które nigdy nie zostają zerwane.

6 Niespodziewany świąteczny gość Too Close for Christmas 2020 28 min. 4,7 395 ocen społeczności 40 chce zobaczyć Dramat Świąteczny Chad Michael Murray Jessica Lowndes Plan Hayley, aby spędzić Boże Narodzenie z nowymi teściami swojej siostry, bierze w łeb, gdy niespodziewanie pojawia się mężczyzna, przez którego zerwała z chłopakiem.

4 Małżonka do wynajęcia Esposa de Aluguel 2022 47 min. 4,9 803 oceny społeczności 42 chce zobaczyć Komedia rom. Luiz ( Caio Castro ) jest trzydziestolatkiem, który nigdy nie nawiązał głębokich relacji z kobietą, nie licząc matki i trzech sióstr. Chcąc spełnić ostatnie życzenie matki i uniknąć utraty spadku, ów wieczny kawaler postanawia zatrudnić żonę na niby.

3 Nieznajomy The Stranger 2022 57 min. 6,2 1 586 ocen społeczności 1 245 chce zobaczyć Thriller Joel Edgerton Sean Harris Policjant działający pod przykrywką nawiązuje intensywną relację z podejrzanym o morderstwo, starając się zdobyć jego zaufanie i zeznania.

2 Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie Luckiest Girl Alive 2022 55 min. 6,0 10 084 oceny społeczności 2 382 chce zobaczyć Dramat Mila Kunis Chiara Aurelia Tytułowa "Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie" to Ani FaNelli – wygadana nowojorczanka, która wydaje się mieć wszystko, czego potrzeba do szczęścia: świetną pracę w modnym magazynie, szafę pełną zabójczych ciuchów i wymarzony ślub na wyspie Nantucket w najbliższych planach. Aż pewnego dnia reżyser dokumentu kryminalnego prosi ją o opowiedzenie o szokującej sytuacji, która miała miejsce, gdy Ani chodziła do prestiżowego liceum Brentley School. Zmusza ją to do spojrzenia w oczy mrocznej prawdzie, która po latach nadal może zrujnować jej idealnie poukładane życie.

10 Dynastia Dynasty 2017 - 2022 42 min. 7,4 17 488 ocen społeczności 4 365 chce zobaczyć Dramat Elizabeth Gillies Alan Dale (Sezon 5) Nie słabnie popularność nowej wersji niegdyś popularnego serialu, który zagościł w Polsce na koniec lat 80. W netfliksowej " Dynastii " członkowie rodziny Carringtonów walczą o władzę nad wspólną firmą.

9 Barbarzyńcy Barbaren 2020 - 47 min. 6,6 8 607 ocen społeczności 1 875 chce zobaczyć Akcja Dramat historyczny Laurence Rupp Jeanne Goursaud (Sezon 2) Rzymski oficer jest rozdarty między imperium, które go wychowało, a własnym ludem. Ten wewnętrzny konflikt doprowadzi do starcia, którego historia nigdy nie zapomni.

8 Klub Północny The Midnight Club 2022 - 55 min. 6,0 1 630 ocen społeczności 1 276 chce zobaczyć Horror Iman Benson Adia (Sezon 1) Śmiertelnie chorzy nastolatkowe z hospicjum zawierają mrożący krew w żyłach pakt - pierwsza osoba, która odejdzie, ma dać pozostałym jakiś znak z drugiej strony.

7 Psi patrol PAW Patrol 2013 - 22 min. 6,2 954 oceny społeczności 74 chce zobaczyć Animacja Komedia Przygodowy Devan Cohen Mateusz Ceran (Sezon 6) Kapitan Ryder i jego ekipa podejmują liczne ekscytujące wyzwania w swoim rodzinnym mieście zwanym Zatoką Przygód. Animacja dla najmłodszych jest rekordzistą – wśród najchętniej oglądanych seriali w Polsce szósta seria znalazła się już po raz 43.

6 Psi patrol PAW Patrol 2013 - 22 min. 6,2 954 oceny społeczności 74 chce zobaczyć Animacja Komedia Przygodowy Devan Cohen Mateusz Ceran (Sezon 5) Ryder i jego nieustraszona psia ekipa powracają z misją robienia dobrych uczynków. Tym razem ratują tajemniczą istotę i pomagają zagubionemu strusiowi wrócić do domu.

5 Od zera From Scratch 2022 - 54 min. 7,5 393 oceny społeczności 326 chce zobaczyć Melodramat Zoe Saldana Eugenio Mastrandrea (Miniserial) Oparty na pamiętniku z listy bestsellerów New York Timesa serial " From Scratch " opowiada historię Afroamerykanki, która podczas studiów we Florencji zakochuje się w sycylijskim szefie kuchni i próbuje zbudować z nim wspólne życie w Los Angeles, mieszając dwie z pozoru przeciwstawne kultury. Gdy u jej męża lekarz nieoczekiwanie diagnozuje raka, Amy zostaje jego opiekunką i ogniwem łączącym dwie bardzo różne rodziny, tworząc dla siebie i swojej córki nową patchworkową wspólnotę, w której znajdą ukojenie po jego śmierci.

3 Gang Zielonej Rękawiczki 2022 - 33 min. 6,9 2 481 ocen społeczności 1 092 chce zobaczyć Kryminał Czarna komedia Magdalena Kuta Małgorzata Potocka (Sezon 1) Po nieudanym napadzie nieuchwytny gang trzech szlachetnych złodziejek: Zuzy, Kingi i Alicji ukrywa się w cichym domu opieki. Podczas gdy policja depcze im po piętach, gang kontynuuje swoje działania w ośrodku, dając drugą młodość jego starszym mieszkańcom.

2 Wielka woda 2022 - 44 min. 7,7 38 087 ocen społeczności 7 012 chce zobaczyć Dramat Katastroficzny Agnieszka Żulewska Tomasz Schuchardt (Miniserial) Wielka fala powodziowa zbliża się do Wrocławia. Lokalne władze, na czele z aspirującym urzędnikiem Jakubem Marczakiem ( Tomasz Schuchardt ), ściągają do miasta wykwalifikowaną hydrolożkę, Jaśminę Tremer ( Agnieszka Żulewska ), aby za wszelką cenę uratować miasto. W tym samym czasie Andrzej Rębacz ( Ireneusz Czop ) wraca do rodzinnych Kęt pod Wrocławiem nieoczekiwanie stając na czele zbuntowanych mieszkańców wsi, którzy nie chcą dopuścić do zniszczenia wału przeciwpowodziowego. Z biegiem czasu, pod narastającą presją władze podejmują trudną decyzję, która na zawsze zmieni życie głównych bohaterów oraz historię całego regionu i jego mieszkańców.

1 Obserwator The Watcher 2022 48 min. 6,5 8 672 oceny społeczności 2 670 chce zobaczyć Horror Naomi Watts Bobby Cannavale (Sezon 1) Rodzinna Brannocków przeprowadza się do wymarzonego domu na przedmieściach, ale wkrótce życie w nim staje się piekłem na ziemi. Niepokojące listy od kogoś, kto zwie siebie „Obserwatorem”, to zaledwie początek, a na jaw szybko zaczynają wychodzić ponure sekrety okolicznych mieszkańców. Serial inspirowany prawdziwą historią sławetnego "Watcher House" w New Jersey.

To rzadki przypadek, aby aż dwie polskie produkcje Netfliksa wspólnie przyciągały przed ekrany subskrybentów platformy. Najnowsza premiera, komediowy " Gang Zielonej Rękawiczki " do spółki z dobrze znaną " Wielką wodą " uplasowały się na niższych miejscach podium rankingu seriali. Rodzimi widzowie, którzy nie zdecydowali się na epizodyczny format, woleli sięgnąć po popularne na całym świecie filmy " Akademia Dobra i Zła ", " Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie " czy " Nieznajomy ". Jakie inne tytuły w ubiegłym tygodniu przypadły do gustu widzom platformy Netflix znad Wisły? Przekonajcie się poniżej.