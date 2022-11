Netflix: polski Top 10 tygodnia – polskie produkcje na szczycie

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 24-30.10.2022

10 Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie Luckiest Girl Alive 2022 55 min. 6,0 11 414 ocen społeczności 2 443 chce zobaczyć Dramat Mila Kunis Chiara Aurelia Tytułowa " Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie " to Ani FaNelli – wygadana nowojorczanka, która wydaje się mieć wszystko, czego potrzeba do szczęścia: świetną pracę w modnym magazynie, szafę pełną zabójczych ciuchów i wymarzony ślub na wyspie Nantucket w najbliższych planach. Aż pewnego dnia reżyser dokumentu kryminalnego prosi ją o opowiedzenie o szokującej sytuacji, która miała miejsce, gdy Ani chodziła do prestiżowego liceum Brentley School. Zmusza ją to do spojrzenia w oczy mrocznej prawdzie, która po latach nadal może zrujnować jej idealnie poukładane życie.

9 Nieznajomy The Stranger 2022 57 min. 6,3 2 469 ocen społeczności 1 524 chce zobaczyć Thriller Joel Edgerton Sean Harris Policjant działający pod przykrywką nawiązuje intensywną relację z podejrzanym o morderstwo, starając się zdobyć jego zaufanie i zeznania.

7 Polowanie The Hunt 2020 29 min. 5,9 15 094 oceny społeczności 4 926 chce zobaczyć Thriller Akcja Betty Gilpin Hilary Swank W tym mrocznym, satyrycznym horrorze bogate elity polują dla zabawy na niewinnych ludzi – aż wreszcie ktoś odwraca sytuację na niekorzyść swoich prześladowców.

6 Poza wszechświat Depois do Universo 2022 6 min. 6,5 368 ocen społeczności 51 chce zobaczyć Melodramat Henry Zaga João Miguel Nowy dramat romantyczny opowiada o utalentowanej pianistce Ninie ( Giulia Be ) zmagającej się z toczniem rumieniowatym – chorobą autoimmunologiczną, która zaatakowała jej nerkę, choć mogła też uderzyć w inną część ciała. Ku swojemu zaskoczeniu dziewczyna nawiązuje mocną więź z Gabrielem ( Henry Zaga ), jednym z opiekujących się nią lekarzy. Młody doktor pomaga jej stanąć na nogi i przezwyciężyć obawy związane z występem w São Paulo w towarzystwie wielkiej orkiestry.

4 Ostatnia wieczerza 2022 29 min. 5,4 6 702 oceny społeczności 1 761 chce zobaczyć Horror Piotr Żurawski Olaf Lubaszenko Rok 1987. W odciętym od świata klasztorze zakonnicy prowadzą klinikę dla opętanych. Pewnego dnia do klasztoru przybywa młody milicjant Marek. Udając duchownego, przenika do klasztornego życia i próbuje wyjaśnić niedawne, zagadkowe zniknięcie kilku dręczonych pensjonariuszy. Okazuje się jednak, że z klasztoru nie ma jak się wydostać. Milicjant rozumie, że tak jak on rozpracował duchownych, jednocześnie oni rozpracowali jego. Młody milicjant staje się częścią ogromnej intrygi knutej przez duchownych od lat. Intrygi mającej na celu ożywienie prastarej legendy spowijającej klasztor i tym samym zmianę katolickiego porządku świata... Intrygi, w której Marek z racji swojej mrocznej przeszłości odgrywa kluczową rolę...

3 Klatka Jaula 2022 46 min. 6,2 1 262 oceny społeczności 226 chce zobaczyć Thriller Psychologiczny Elena Anaya Pablo Molinero Kiedy pewna para znajduje doświadczone przez los dziecko, kobieta stara się zrozumieć dziwne zachowania dziewczynki, by odkryć jej tożsamość i mroczną przeszłość.

1 Dobry opiekun The Good Nurse 2022 1 min. 6,4 6 025 ocen społeczności 2 630 chce zobaczyć Thriller Jessica Chastain Eddie Redmayne Amy jest pielęgniarką o dobrym sercu i samotną matką zmagającą się z poważną chorobą serca, lecz nocne zmiany na OIOM-ie doprowadzają ją do kresu sił fizycznych i psychicznych. Niespodziewanie otrzymuje pomoc w postaci Charliego – wrażliwego pielęgniarza, który zaczyna pracę na jej oddziale. Podczas wspólnie przepracowanych nocy tworzy się między nimi więź przyjaźni i po raz pierwszy od dawna Amy zaczyna wierzyć w pomyślny los dla siebie i swoich córek. Jednak seria tajemniczych zgonów pacjentów doprowadza do wszczęcia śledztwa, w którym Charlie jest głównym podejrzanym. Amy musi zaryzykować życie i bezpieczeństwo dzieci, by odkryć prawdę.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 24-30.10.2022

10 Psi patrol PAW Patrol 2013 - 22 min. 6,2 959 ocen społeczności 75 chce zobaczyć Animacja Komedia Przygodowy Devan Cohen Mateusz Ceran (Sezon 5) Ryder i jego nieustraszona psia ekipa powracają z misją robienia dobrych uczynków. Tym razem ratują tajemniczą istotę i pomagają zagubionemu strusiowi wrócić do domu.

9 Barbarzyńcy Barbaren 2020 - 47 min. 6,6 8 700 ocen społeczności 1 907 chce zobaczyć Dramat historyczny Akcja Laurence Rupp Jeanne Goursaud (Sezon 2) Rzymski oficer jest rozdarty między imperium, które go wychowało, a własnym ludem. Ten wewnętrzny konflikt doprowadzi do starcia, którego historia nigdy nie zapomni.

4 Wielka woda 2022 - 44 min. 7,6 43 070 ocen społeczności 7 288 chce zobaczyć Dramat Katastroficzny Agnieszka Żulewska Tomasz Schuchardt (Miniserial) Wielka fala powodziowa zbliża się do Wrocławia. Lokalne władze, na czele z aspirującym urzędnikiem Jakubem Marczakiem ( Tomasz Schuchardt ), ściągają do miasta wykwalifikowaną hydrolożkę, Jaśminę Tremer ( Agnieszka Żulewska ), aby za wszelką cenę uratować miasto. W tym samym czasie Andrzej Rębacz ( Ireneusz Czop ) wraca do rodzinnych Kęt pod Wrocławiem nieoczekiwanie stając na czele zbuntowanych mieszkańców wsi, którzy nie chcą dopuścić do zniszczenia wału przeciwpowodziowego. Z biegiem czasu, pod narastającą presją władze podejmują trudną decyzję, która na zawsze zmieni życie głównych bohaterów oraz historię całego regionu i jego mieszkańców.

3 Od zera From Scratch 2022 - 54 min. 7,6 1 058 ocen społeczności 653 chce zobaczyć Melodramat Zoe Saldana Eugenio Mastrandrea (Sezon 1) Oparty na pamiętniku z listy bestsellerów New York Timesa serial " Od zera " opowiada historię Afroamerykanki, która podczas studiów we Florencji zakochuje się w sycylijskim szefie kuchni i próbuje zbudować z nim wspólne życie w Los Angeles, mieszając dwie z pozoru przeciwstawne kultury. Gdy u jej męża lekarz nieoczekiwanie diagnozuje raka, Amy zostaje jego opiekunką i ogniwem łączącym dwie bardzo różne rodziny, tworząc dla siebie i swojej córki nową patchworkową wspólnotę, w której znajdą ukojenie po jego śmierci.

2 Obserwator The Watcher 2022 48 min. 6,5 12 029 ocen społeczności 3 192 chce zobaczyć Horror Naomi Watts Bobby Cannavale (Sezon 1) Rodzinna Brannocków przeprowadza się do wymarzonego domu na przedmieściach, ale wkrótce życie w nim staje się piekłem na ziemi. Niepokojące listy od kogoś, kto zwie siebie "Obserwatorem", to zaledwie początek, a na jaw szybko zaczynają wychodzić ponure sekrety okolicznych mieszkańców. Serial inspirowany prawdziwą historią sławetnego "Watcher House" w New Jersey.

1 Gang Zielonej Rękawiczki 2022 - 33 min. 6,8 4 478 ocen społeczności 1 440 chce zobaczyć Kryminał Czarna komedia Magdalena Kuta Małgorzata Potocka (Sezon 1) Po nieudanym napadzie nieuchwytny gang trzech szlachetnych złodziejek: Zuzy, Kingi i Alicji ukrywa się w cichym domu opieki. Podczas gdy policja depcze im po piętach, gang kontynuuje swoje działania w ośrodku, dając drugą młodość jego starszym mieszkańcom.

Zwiastun serialu "Gang Zielonej Rękawiczki"

Nadużyciem nie będzie chyba stwierdzenie, że ubiegły tydzień na platformie Netflix to zdecydowany triumf polskich produkcji. Aż cztery pozycje trafiły do rankingu najpopularniejszych tytułów w naszym kraju. Trzy z nich widzowie znają już z poprzednich miesięcy i tygodni – to seriale " Wielka woda ", " Gang Zielonej Rękawiczki " i animowany " Bogdan Boner: Egzorcysta ". Nowy film Bartosza M. Kowalskiego (reżysera " W lesie dziś nie zaśnie nikt ") to rozgrywająca się w klasztornych murach " Ostatnia wieczerza ". Lokalny sukces i czwarte miejsce w zestawieniu najchętniej oglądanych filmów jeszcze okazalej prezentuje się przy wysokim międzynarodowym wyniku. Aż 10 milionów godzin oglądania przełożyło się na wysoką siódmą lokatę wśród wszystkich filmów z oferty platformy streamingowej. Poniżej przekonajcie się jakie tytuły w ubiegłym tygodniu gościły na ekranach subskrybentów Netfliksa w Polsce.