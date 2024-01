Netflix prezentuje najciekawsze nowości lutego 2024. Nowe filmy i seriale

2 lutego

Orion i ciemność Orion and the Dark 2024 1 godz. 30 min. Animacja Familijny Przygodowy Jacob Tremblay Paul Walter Hauser Orion na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie zwykłego ucznia szkoły podstawowej – jest skromny, nieśmiały i przeżywa swoje pierwsze rozterki miłosne. Jednak pod płaszczykiem zwyczajności skrywa się kłębek młodzieńczego niepokoju. Dręczy go irracjonalny lęk przed pszczołami, psami, oceanem, promieniowaniem telefonu komórkowego, morderczymi klaunami wychodzącymi z kanałów, a nawet upadkiem z klifu. Lecz spośród wszystkich lęków najbardziej doskwiera mu to, z czym musi mierzyć się co noc – mrok. Toteż gdy pewnego dnia odwiedza go ucieleśnienie jego największych obaw, mrok zabiera Oriona w szaleńczą podróż dookoła świata, aby udowodnić mu, że noc nie jest niczym strasznym. Nawiązując tę nietypową przyjaźń, chłopiec decyduje się zaakceptować nieznane i nie dopuścić, aby kierował nim strach. Tylko wtedy będzie mógł naprawdę cieszyć się życiem.

3 lutego

Ostatniej nocy w Soho Last Night in Soho 2021 1 godz. 58 min. Horror Thomasin McKenzie Anya Taylor-Joy Studentka mody przenosi się w snach do lat 60., gdzie poznaje olśniewającą piosenkarkę. Jednak wkrótce to niezwykłe, wyśnione życie zaczyna się rozpadać na kawałki.

7 lutego

8 lutego

Jeden dzień One Day 2024 Melodramat Ambika Mod Leo Woodall "Jeden dzień" opowiada historię Emmy Morley i Dextera Mayhewa, którzy 15 lipca 1988 roku – w ostatnim dniu szkoły średniej – rozmawiają ze sobą po raz pierwszy. Następnego ranka ich drogi się rozchodzą. Ale gdzie będą tego jednego zwyczajnego dnia za rok, za dwa lata i w każdym następnym roku? W każdym odcinku starsi o rok Dex i Em spotykają się tego jednego dnia. Dorastają i zmieniają się, idą przez życie razem i osobno, doświadczają szczęścia i zawodów miłosnych.

9 lutego

Lover, Stalker, Killer 2024 - 1 godz. 30 min. Dokumentalny True crime Chcąc zacząć od nowa po zakończeniu długiego związku, Dave zrobił to, na co w podobnej sytuacji decyduje się większość ludzi – założył konto na portalu randkowym. Udało mu się stworzyć wspaniałą więź z Liz i Cari – samotnymi matkami o czarujących osobowościach, które na swój sposób pomogły mu ponownie otworzyć się na świat. Mogłoby się wydawać, że ten pracowity i oddany ojciec właśnie zyskał nową szansę na niezobowiązujący romans, jednak z czasem sytuacja zaczęła się przeradzać w zawiły trójkąt miłosny, narażając Dave’a i jego bliskich na niebezpieczeństwo. Ten film dokumentalny studia Curious Films ("Życie na krawędzi") w reżyserii Sama Hobkinsona (" Miasto strachu: Nowy Jork kontra mafia ") umiejętnie łączy różne wątki zadziwiającej prawdziwej opowieści o nękaniu, cyfrowym oszustwie i morderstwie w samym sercu Ameryki na podstawie wywiadów z zaangażowanymi w sprawę osobami – między innymi stróżami prawa, którzy ją rozwiązali. Zobaczymy w nim sugestywne rekonstrukcje obrazujące poczucie napięcia i paranoi, które towarzyszyło Dave’owi przez te koszmarne cztery lata.

14 lutego

Dobrego dnia, Verônico Bom Dia, Verônica 2020 - 45 min. Kryminał Aline Borges Marina Provenzzano Kim jest Doúm? To najważniejsze pytanie, które będą sobie zadawać widzowie trzeciego – i ostatniego – sezonu serialu " Dobrego dnia, Verônico ". Poszukując trzeciego dziecka z rodzeństwa, Verônica odwiedza sierociniec, w którym dorastali Brandão i Matias. W małym miasteczku spotyka Jerônima, zamożnego hodowcę koni, oraz jego matkę Dianę, piękną i tajemniczą kobietę skrywającą tajemnicę makabrycznej przeszłości tego miejsca. Zagrożenie ze strony mafii sprawia, że Verô musi stanąć do wyścigu z czasem. Pozbawiona drogi ucieczki, stawia wszystko na jedną kartę, ruszając w niebezpieczny pościg, który może się dla niej zakończyć tragicznie.

Zagrywki Players 2024 1 godz. 45 min. Komedia rom. Tom Ellis Gina Rodriguez Mack ( Gina Rodriguez ), dziennikarka sportowa z Nowego Jorku, razem z najlepszym przyjacielem Adamem ( Damon Wayans Jr. ) i paczką znajomych od lat bawią się w randkowe ustawki na jedną noc, których jedną z podstawowych zasad jest zakaz angażowania się w relacje. Gdy bohaterka nieoczekiwanie zakochuje się w swoim ostatnim celu, uroczym reporterze wojennym Nicku (Tom Ellis), budzą się w niej wątpliwości. W miarę zacierania się granic między pracą, zabawą, przyjaźnią i uczuciami zdaje sobie sprawę, że w miłości obowiązują zupełnie inne zasady.

15 lutego

Twój Simon Love, Simon 2018 1 godz. 49 min. Dramat Nick Robinson Jennifer Garner Każdy zasługuje na wspaniałą historię miłosną. Jednak dla siedemnastoletniego Simona Spiera ( Nick Robinson ) życie zdaje się być trochę bardziej skomplikowane. Chłopak nie ośmielił się jeszcze powiedzieć najbliższym, że jest gejem. Nie zna też tożsamości anonimowego kolegi ze szkoły, którego poznał za pośrednictwem internetu. Rozwiązanie obydwu bolączek okazuje się dość zabawne i całkowicie zmienia jego codzienność.

22 lutego

23 lutego

Przez moje okno 3: Znów cię widzę A través de tu mirada 2024 1 godz. 45 min. Melodramat Po wydarzeniach ostatniego lata Ares i Raquel dochodzą do wniosku, że ich związek nie ma sensu i postanawiają się rozstać. Jednak gdy spotykają się ponownie zimą w Barcelonie, wyraźnie widać, że łączące ich miłość i pożądanie nie wygasły. Czy uda im się znaleźć sposób na to, aby do siebie wrócić?

28 lutego

Rojst 2018 - 2024 50 min. Dramat Kryminał Dawid Ogrodnik Andrzej Seweryn Nadchodzi czas zmian. Ludzie w napięciu oczekują nadejścia nowego millenium. Tymczasem w lesie na Grontach odkopany został szkielet kobiety z naszyjnikiem, a podczas urodzinowego bankietu w hotelu "Centrum" dochodzi do zabójstwa. Co i kto stoi za tymi wszystkimi zdarzeniami? Historia cofa się aż do lat 60., aby odnaleźć klucz do kryminalnej zagadki.

