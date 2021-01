RANKING: 10 najlepszych biografii artystów

Lata mijają, kino się zmienia, a na " Amadeusza " nie ma mocnych. Milos Forman uchwycił w swoim imponującym, hollywoodzkim przedsięwzięciu wszelkie paradoksy i okrucieństwa sztuki: choć ciężka praca może w niej pomóc, nie ma mocnych na iskrę bożą. Historia rywalizacji genialnego idioty Mozarta (szarżujący Tom Hulce ) z gruntownie wykształconym i pozbawionym iskry Salierim (niesamowity F. Murray Abraham ) to kino o potędze sztuki, o frustracji i o przemożnej... niemocy. I, oczywiście, film o Salierim, a nie o Mozarcie, który jest zepchnięty na drugi plan. Jak każdej wielkiej biografii, " Amadeuszowi " daleko do gatunkowego wzorca i odhaczania obowiązkowych punktów. To kino paradoksów, będące połączeniem najlepszych cech obydwu bohaterów: precyzyjne i erudycyjne, a jednocześnie szalone i dotykające nieuchwytnej esencji artyzmu. Efekt? 11 nominacji do Oscara i 8 statuetek. Prawdziwe arcydzieło.