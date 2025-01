Nie tylko "Better Man". Top 10 niezwykłych filmowych biografii

Prawdziwi geniusze pracują z taką łatwością, że ich widzowie stają się pewni, że sami mogliby wykonywać ich pracę. W przypadku muzycznych biografii takimi wirtuozami do obserwowania są Jake Kasdan Judd Apatow . Wspólnie stworzyli bowiem perfekcyjną parodię filmów biograficznych o słynnych muzykach – " Idź twardo: historia Deveya Coxa ". Oczywiście tytułowy wokalista to wytwór ich wyobraźni. W jego życiorysie zbiera się jednak każda klisza, dzięki której powstali najbardziej prominentni przedstawiciele gatunku. Ordynarność tych pomysłów każe myśleć, że każdy uważny widz z kartką i długopisem zebrałby takie same obserwacje. Jednak swoich uważnych notatek na pewno nie przekułby w aż tak udaną komedię. W rolach głównych John C. Reilly