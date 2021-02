Top 15: Najlepsze filmy o podróżach w czasie

Podróże w czasie.... Kto nie chciałby cofnąć się do przeszłości, wrócić do przyszłości i tak do znudzenia. Starożytny Egipt, przedwojenna Warszawa, a może przyszłość za 50 lat? Oprócz marzeń zostaje nam póki co jedynie kino. Filmów o podróżach w czasie nie brakuje, a dla filmowców to często scenariopisarski samograj. Przedstawiamy Wam 15 najlepszych wehikułów czasu, do których możecie wsiąść już dziś.NAJLEPSZE FILMY O PODRÓŻACH W CZASIE. 15 FILMÓW, KTÓRE WARTO OBEJRZEĆ