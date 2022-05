Najlepsze stare polskie filmy. Top 10 filmów, które warto obejrzeć

Prawdopodobnie najgłośniejszy debiut w historii polskiej kinematografii. " Nóż w wodzie " sprowokował nie tylko polityczny skandal, ale i stał się katapultą do międzynarodowej kariery Romana Polańskiego . Podczas podróży nad jezioro małżeństwo zabiera młodego człowieka, którego następnie zaprasza na swój jacht. W trakcie rejsu dochodzi do rywalizacji pomiędzy mężczyznami. Polański już tu sygnalizuje swoje ulubione tematy, od klaustrofobii przez seksualne napięcie po grę z gatunkami filmowymi. Mimo minimalistycznego konceptu uwodzi też mnogością kontekstów: " Nóż w wodzie " to zarazem krytyka konsumpcjonizmu tzw. "małej stabilizacji", psychoanalityczna dekonstrukcja męskości, jak i - po prostu - trzymający w napięciu pojedynek aktorski. W rolach głównych Zygmunt Malanowicz