Najlepsze filmy o boksie. Top 15 filmów, które warto obejrzeć

Myślisz "najlepsze filmy o boksie", mówisz " Rocky ". Myślisz "najlepsze ekranowego pojedynki", mówisz "Rocky Balboa kontra Apollo Creed". Film Johna G. Avildsena (do którego scenariusz napisał sam Sylvester Stallone ) to oczywiście klasyczna narracja w stylu od zera do bohatera: chwytająca za serce opowieść nie tylko o walce na pięści, ale i walce z cudzymi oczekiwaniami - oraz własnymi ograniczeniami. Rocky Balboa to bokser-amator, któremu nadarza się okazja stoczenia walki o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej. W obsadzie m.in. Sylvester Stallone