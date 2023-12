Netflix: Top 10 tygodnia – "Squid Game" i "Leo" nadal oglądane

Grinch znów powraca, by zepsuć wszystkim ten szczególny świąteczny czas. Mieszkańcy Ktosiowa z niecierpliwością oczekują Białego Bożego Narodzenia, najpiękniejszego czasu w roku. I tylko on, zielony stwór Grinch, nie znosi świąt i zrobi wszystko, by je zepsuć.

Best. Christmas. Ever!

(Sezon 1) " Ulica CoComelon " opowiada o tym, jak słodki maluszek JJ i jego najlepsi przyjaciele Cody, Cece, Nina, Bella i Nico odkrywają świat i przeżywają ważne momenty wczesnego dzieciństwa. JJ po raz pierwszy zwraca się bezpośrednio do najmłodszych widzów, zapraszając ich do wspólnego przeżywania emocji związanych z pierwszą lekcją pływania, wizytą u fryzjera i innymi niezapomnianymi wydarzeniami z dziecięcego świata.

(Sezon 1) Po zuchwałym napadzie na firmę ubezpieczającą papiery wartościowe w Ciudad del Este w Paragwaju policjanci federalni z Foz do Iguaçu w sąsiedniej Brazylii przystępują do bezprecedensowego śledztwa. Zebrane dowody DNA pozwalają powiązać rabunek z innymi przestępstwami i ujawnić plany współpracy kryminalistów z obu krajów. Sprawa napadu stopniowo przeradza się w największe śledztwo w sprawie kradzieży w historii Brazylii. Serial fabularny na podstawie historii prawdziwego przestępstwa, która nie została wcześniej zekranizowana.

(Sezon 6) Związek księżnej Diany i Dodiego Fayeda rozkwita. Jednak nieszczęsna podróż samochodem ma druzgocące konsekwencje. Książę William próbuje wrócić do życia w Eaton po śmierci matki, a rodzina królewska musi zmierzyć się z reakcją opinii publicznej. Zbliżający się Złoty Jubileusz skłania królową do refleksji nad przyszłością monarchii w związku ze ślubem Karola i Camilli oraz związkiem Williama i Kate, który zapowiada się niczym opowieść z bajki.

Bad Surgeon: Love Under the Knife

(Miniserial) Sandellowie to zwyczajna rodzina, której członkami są pastor Adam, prawniczka Ulrika i ich 19-letnia córka Stella. Cała trójka wiedzie pozornie idealne życie na wymuskanych przedmieściach Lund. Pewnego dnia ich życie wywraca się do góry nogami, gdy Stella zostaje zatrzymana jako podejrzana o zabójstwo. Jej zdruzgotani rodzice nie wiedzą, co powinni zrobić. Co tak naprawdę się wydarzyło? Oboje chcą za wszelką cenę pomóc Stelli, ale czy rzeczywiście znają swoją córkę? A siebie nawzajem?