Najlepsze filmy o nauczycielach. Top 15 filmów, które warto obejrzeć

Chociaż być może trudno w to uwierzyć, " Młodzi gniewni " to film oparty na faktach. Dziś to film legenda, a nauczycielka grana przez Michelle Pfeiffer stała się wzorem do naśladowania dla wielu nauczycieli z misją. Oto do jednego z zapomnianych przez Boga liceów dołącza jako nauczycielka była oficer marines. Wyjątkowo trudna młodzież początkowo traktuje ją w szkole jak wroga. Z czasem, dzięki jej nieszablonowemu podejściu do nauczania i szacunkowi, jakim darzy swoich uczniów, zaczyna docierać do ich serc i jako pierwsza pokazuje im, że ich przyszłość nie jest przesądzona. Dziś " Młodzi gniewni " wciąż robią wrażenie, a nauczycielka Michelle Pfeiffer to marzenie.