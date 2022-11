Netflix: Top 10 tygodnia – "Enola Holmes 2" znalazła widownię

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 31.10.-6.11.2022

8 Dziki wiatr Wild Is the Wind 2022 3 min. 5,5 378 ocen społeczności 63 chce zobaczyć Dramat Kryminał Mothusi Magano Frank Rautenbach Kiedy dwóch zdeprawowanych policjantów bada sprawę brutalnego zabójstwa młodej dziewczyny, w podzielonym rasowo miasteczku wybucha kryzys.

7 Zabójca War 2007 43 min. 7,1 36 361 ocen społeczności 6 172 chce zobaczyć Sensacyjny Jet Li Jason Statham Thriller akcji. Agent FBI Jack Crawford poprzysięga zemstę zabójcy swojego partnera. Wszystkie ślady prowadzą do osławionego mordercy.

5 Poza wszechświat Depois do Universo 2022 6 min. 6,6 620 ocen społeczności 93 chce zobaczyć Melodramat Henry Zaga João Miguel Nowy dramat romantyczny opowiada o utalentowanej pianistce Ninie ( Giulia Be ) zmagającej się z toczniem rumieniowatym – chorobą autoimmunologiczną, która zaatakowała jej nerkę, choć mogła też uderzyć w inną część ciała. Ku swojemu zaskoczeniu dziewczyna nawiązuje mocną więź z Gabrielem ( Henry Zaga ), jednym z opiekujących się nią lekarzy. Młody doktor pomaga jej stanąć na nogi i przezwyciężyć obawy związane z występem w São Paulo w towarzystwie wielkiej orkiestry.

4 Przejęcie The Takeover 2022 28 min. 5,0 770 ocen społeczności 58 chce zobaczyć Sensacyjny Thriller Akcja Holly Mae Brood Geza Weisz Gdy etyczna hakerka Mel Bandison udaremnia wyciek danych z ultranowoczesnego, autonomicznego autobusu, przypadkowo neutralizuje międzynarodową siatkę przestępczą. Jej życie zostaje nagle wywrócone do góry nogami, gdy zostaje wrobiona w morderstwo, którego nie popełniła. Ścigana przez przestępców i Interopol Mel ucieka przez miasto, w którym na każdym rogu zainstalowana jest kamera. Ukrywa się z pomocą Thomasa Deena, z którym spotkała się raz na randce w ciemno i który przypadkowo zostaje wciągnięty w pościg. Chcąc udowodnić swoją niewinność, Mel poszukuje dawnego mentora Buddy’ego Benschopa.

3 Dobry opiekun The Good Nurse 2022 1 min. 6,4 8 761 ocen społeczności 3 016 chce zobaczyć Dramat Jessica Chastain Eddie Redmayne Amy jest pielęgniarką o dobrym sercu i samotną matką zmagającą się z poważną chorobą serca, lecz nocne zmiany na OIOM-ie doprowadzają ją do kresu sił fizycznych i psychicznych. Niespodziewanie otrzymuje pomoc w postaci Charliego – wrażliwego pielęgniarza, który zaczyna pracę na jej oddziale. Podczas wspólnie przepracowanych nocy tworzy się między nimi więź przyjaźni i po raz pierwszy od dawna Amy zaczyna wierzyć w pomyślny los dla siebie i swoich córek. Jednak seria tajemniczych zgonów pacjentów doprowadza do wszczęcia śledztwa, w którym Charlie jest głównym podejrzanym. Amy musi zaryzykować życie i bezpieczeństwo dzieci, by odkryć prawdę.

1 Enola Holmes 2 2022 9 min. 6,5 6 651 ocen społeczności 2 207 chce zobaczyć Kryminał Przygodowy Millie Bobby Brown Henry Cavill Po rozwiązaniu pierwszej sprawy Enola Homes ( Millie Bobby Brown ) idzie w ślady swojego słynnego brata Sherlocka ( Henry Cavill ) i otwiera własną agencję... by szybko przekonać się, że życie kobiety detektywa to nie bułka z masłem. Akceptując surowe realia dorosłości, postanawia zamknąć swój biznes, gdy nagle zjawia się sprzedawczyni zapałek bez grosza przy duszy i daje jej pierwsze zlecenie z prawdziwego zdarzenia. Pragnie znaleźć swoją siostrę, lecz sprawa okazuje się o wiele bardziej zagmatwana i rzuca Enolę w nieznane rejony – od niepokojących londyńskich fabryk przez kolorowe sale koncertowe po najwyższe kręgi społeczne, nie wspominając o słynnym domu pod Baker Street 221B. Wpadłszy w sidła złowrogiego spisku, Enola musi zwrócić się o pomoc do dawnych przyjaciół – w tym samego Sherlocka – by rozwikłać tajemnicę. Gra toczy się dalej!

10 Killer Sally 2022 50 min. 6,4 458 ocen społeczności 57 chce zobaczyć Dokumentalny True crime (Miniserial) "Killer Sally" to historia głośnej zbrodni ze świata kulturystyki. W walentynki 1995 r. mistrz USA w kulturystyce, Ray McNeil, dusił swoją żonę, także kulturystkę, o imieniu Sally, gdy kobieta chwyciła za broń i oddała do niego dwa śmiertelne strzały. Z uwagi na bogatą policyjną kartotekę przemocy domowej, Sally twierdziła, że działała w samoobronie, podejmując w ułamku sekundy decyzję o ratowaniu własnego życia. Prokuratura argumentowała, że było to morderstwo z premedytacją oraz zemsta zazdrosnej i agresywnej żony nazywanej "bandytą", "tyranem", "potworem". Media z kolei nazywały ją "krzepką panną młodą" i "napompowaną księżniczką". Według Sally całe jej życie to nieustanna i pełna przemocy walka o przetrwanie, która zaczęła się w dzieciństwie i skończyła wraz ze śmiercią Raya. To skomplikowana i prawdziwa historia o przemocy domowej, podziale ról i kulturystyce.

8 Bękart z piekła rodem The Bastard Son & the Devil Himself 2022 - 49 min. 6,8 492 oceny społeczności 255 chce zobaczyć Fantasy Przygodowy Jay Lycurgo Jeska Pike (Sezon 1) Syn osławionego czarownika odpowiedzialnego za potworną masakrę usiłuje odkryć swe moce i odnaleźć się w świecie podzielonym na dwa zwaśnione klany.

7 Obserwator The Watcher 2022 48 min. 6,5 14 238 ocen społeczności 3 412 chce zobaczyć Thriller Naomi Watts Bobby Cannavale (Sezon 1) Rodzinna Brannocków przeprowadza się do wymarzonego domu na przedmieściach, ale wkrótce życie w nim staje się piekłem na ziemi. Niepokojące listy od kogoś, kto zwie siebie "Obserwatorem", to zaledwie początek, a na jaw szybko zaczynają wychodzić ponure sekrety okolicznych mieszkańców. Serial inspirowany prawdziwą historią sławetnego "Watcher House" w New Jersey.

5 Miłość jest ślepa Love Is Blind 2020 55 min. 6,4 3 609 ocen społeczności 331 chce zobaczyć Reality-show Randkowy Nick Lachey Vanessa Lachey (Sezon 3) Single, którzy chcą, by ktoś pokochał ich za to, kim są, a nie za to, jak wyglądają, decydują się zrealizować w Dallas mało standardowe podejście do randkowania i zaryzykować spędzenie reszty życia z osobą, której… nie widzieli. Uczestnicy programu odcinają się od świata zewnętrznego i rozmawiają z licznymi potencjalnymi partnerami – a gdy którejś parze uda się nawiązać więź, dochodzi do oświadczyn, po których wreszcie można ujrzeć drugą połówkę. Zaręczona para wraca do świata na zewnątrz i zaczyna planować ślub. W czasie poprzedzającym zbliżającą się wielkimi krokami ceremonię narzeczeni sprawdzają też, czy na bazie wytworzonej więzi uda im się zbudować pełnoprawny związek. Twórcy tego 12-odcinkowego programu, który prowadzą Nick Vanessa Lachey , próbują odpowiedzieć na pytanie, czy wygląd, rasa i wiek naprawdę mają duże znaczenie, czy też miłość rzeczywiście jest ślepa.

4 Od zera From Scratch 2022 - 54 min. 7,6 1 666 ocen społeczności 919 chce zobaczyć Melodramat Zoe Saldana Eugenio Mastrandrea (Sezon 1) Oparty na pamiętniku z listy bestsellerów New York Timesa serial " Od zera " opowiada historię Afroamerykanki, która podczas studiów we Florencji zakochuje się w sycylijskim szefie kuchni i próbuje zbudować z nim wspólne życie w Los Angeles, mieszając dwie z pozoru przeciwstawne kultury. Gdy u jej męża lekarz nieoczekiwanie diagnozuje raka, Amy zostaje jego opiekunką i ogniwem łączącym dwie bardzo różne rodziny, tworząc dla siebie i swojej córki nową patchworkową wspólnotę, w której znajdą ukojenie po jego śmierci.

1 Turbulencje Manifest 2018 - 2023 43 min. 6,7 6 879 ocen społeczności 4 155 chce zobaczyć Dramat Sci-Fi Melissa Roxburgh Josh Dallas (Sezon 4) Dwa lata po tym, jak brutalne morderstwo Grace wywróciło życie ich wszystkich do góry nogami, rodzina Stone’ów nadal nie może się pozbierać. Zdruzgotany Ben wciąż opłakuje żonę i szuka porwanej córki. Pogrążony w żalu rezygnuje z roli współkapitana łodzi ratunkowej, zostawiając Michaelę samą na posterunku. Dowodzenie łodzią w pojedynkę to zadanie prawie niemożliwe, ponieważ każdy ruch pasażerów jest teraz monitorowany przez rządowy rejestr. Data zgonu zbliża się wielkimi krokami, a pasażerowie desperacko szukają sposobu na przetrwanie. Pojawia się tajemniczy pasażer z paczką dla Cala, która zmienia wszystko, co wiedzą o locie 828 i okazuje się kluczem do odkrycia tajemnicy wezwań. Widzów czeka kolejna niezwykła, zagmatwana i bardzo wzruszająca podróż.

Na szczycie – powroty. Swój kolejny sukces może świętować wariacja na temat przygód Sherlocka Holmesa w postaci jego niesfornej siostry Enoli. Kontynuacja hitu Netfliksa z 2020 roku w pierwszym tygodniu nie pozostawia szans konkurencji i pewnie zajmuje pierwszą pozycję rankingu. Zacięta rywalizacja trwała na szczycie zestawienia najchętniej oglądanych seriali. Produkcje " Manifest ", " Od zera " i " W zamknięciu " przekroczyły barierę 50 milionów obejrzanych godzin, ale lecz to kontynuacja opowieści o pasażerach zaginionego samolotu ostatecznie pokonała konkurencję. Jakie produkcje przykuły uwagę widowni i trafiły do top 10 ubiegłotygodniowych propozycji platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.