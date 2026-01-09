Potwierdzone info? W "Batmanie II" Sebastian Stan zagra...

W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że Sebastian Stan negocjuje występ w widowisku "The Batman Part II". Teraz zyskaliśmy potencjalne potwierdzenie tożsamości postaci, w którą może wcielić się aktor – na dodatek z dość nieoczekiwanego źródła.
Sebastian Stan jako klasyczny przeciwnik Batmana?
Po ogłoszeniu, że Sebastian Stan
prawdopodobnie wystąpi w "Batmanie II
", z niektórych źródeł popłynęła informacja, że aktor ma wcielić się w postać Harveya Denta/Dwóch Twarzy
. Informacja nie została jednak oficjalnie potwierdzona przez studio Warner Bros.
Sekret mógł jednak ujawnić ktoś z ekipy Stana
. Stylista aktora, Michael Fisher, opublikował bowiem na Instagramie dwie fanowskie grafiki przedstawiające aktora właśnie jako Harveya Denta.
Fisher szybko usunął obrazki, ale nie przeszły one niezauważone przez fanów.
Jeśli Stan
faktycznie gra Denta
, zgadza się to z pogłoskami o tym, że obsadzona wcześniej Scarlett Johansson
wciela się w żonę prokuratora, Gildę Dent. Stan
byłby piątym aktorem wcielającym się w postać Harveya Denta
na dużym ekranie. Przed nim grali go Billy Dee Williams
("Batman
" Tima Burtona
), Tommy Lee Jones
("Batman Forever
" Joela Schumachera
), Aaron Eckhart
("Mroczny Rycerz
" Christophera Nolana
) i Harry Lawtey
("Joker: Folie à Deux
" Todda Phillipsa
).
Aktora mogliśmy oglądać ostatnio w widowisku Marvela "Thunderbolts*
".
"Thunderbolts*" – zwiastun
"Batman II" - co wiemy o filmie?
Zdjęcia mają rozpocząć się wiosną. Premierę zaplanowano na 1 października 2027 roku. Na ekran oprócz Roberta Pattinsona
powrócą znani z pierwszej części: Colin Farrell
(Oz Cobb alias Pingwin
), Jeffrey Wright
(komisarz Gordon
), Andy Serkis
(Alfred Pennyworth
), a także Barry Keoghan
(Joker). Reżyseruje Matt Reeves
.