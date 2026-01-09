Newsy Filmy Potwierdzone info? W "Batmanie II" Sebastian Stan zagra...
Filmy

Potwierdzone info? W "Batmanie II" Sebastian Stan zagra...

MovieWeb / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Potwierdzone+info+W+%22Batmanie+II%22+Sebastian+Stan+zagra...-164649
Potwierdzone info? W &quot;Batmanie II&quot; Sebastian Stan zagra...
źródło: Getty Images
autor: Presley Ann
W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że Sebastian Stan negocjuje występ w widowisku "The Batman Part II". Teraz zyskaliśmy potencjalne potwierdzenie tożsamości postaci, w którą może wcielić się aktor – na dodatek z dość nieoczekiwanego źródła.
   

Sebastian Stan jako klasyczny przeciwnik Batmana?




Po ogłoszeniu, że Sebastian Stan prawdopodobnie wystąpi w "Batmanie II", z niektórych źródeł popłynęła informacja, że aktor ma wcielić się w postać Harveya Denta/Dwóch Twarzy. Informacja nie została jednak oficjalnie potwierdzona przez studio Warner Bros.

Sekret mógł jednak ujawnić ktoś z ekipy Stana. Stylista aktora, Michael Fisher, opublikował bowiem na Instagramie dwie fanowskie grafiki przedstawiające aktora właśnie jako Harveya Denta. Fisher szybko usunął obrazki, ale nie przeszły one niezauważone przez fanów.




   
Jeśli Stan faktycznie gra Denta, zgadza się to z pogłoskami o tym, że obsadzona wcześniej Scarlett Johansson wciela się w żonę prokuratora, Gildę Dent.
   
Stan byłby piątym aktorem wcielającym się w postać Harveya Denta na dużym ekranie. Przed nim grali go Billy Dee Williams ("Batman" Tima Burtona), Tommy Lee Jones ("Batman Forever" Joela Schumachera), Aaron Eckhart ("Mroczny Rycerz" Christophera Nolana) i Harry Lawtey ("Joker: Folie à Deux" Todda Phillipsa).

Aktora mogliśmy oglądać ostatnio w widowisku Marvela "Thunderbolts*".

"Thunderbolts*" – zwiastun




"Batman II" - co wiemy o filmie?



Zdjęcia mają rozpocząć się wiosną. Premierę zaplanowano na 1 października 2027 roku. Na ekran oprócz Roberta Pattinsona powrócą znani z pierwszej części: Colin Farrell (Oz Cobb alias Pingwin), Jeffrey Wright (komisarz Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), a także Barry Keoghan (Joker). Reżyseruje Matt Reeves.

Powiązane artykuły The Batman Part II

Zobacz wszystkie artykuły

The Batman Part II  (2027)

 The Batman Part II

Batman  (2022)

 Batman

Pingwin  (2024)

 Pingwin

Mroczny Rycerz  (2008)

 Mroczny Rycerz

Najnowsze Newsy

Seriale

"Klangor". Dwa pierwsze odcinki 2. sezonu od dziś w CANAL+

Seriale

Nowa "Buffy": Sarah Michelle Gellar ujawnia tytuł serialu

5 komentarzy
Seriale

Kate Winslet zapowiada drugi sezon "Mare z Easttown"

10 komentarzy
Seriale Festiwale i nagrody Filmy

"Grzesznicy", "Sny o pociągach" walczą o nagrodę operatorów

8 komentarzy
Gry

Xbox ujawnia szczegóły styczniowego Developer_Direct.

1 komentarz
Filmy

Kiedy wróci Ghost Rider? Marvel ma plany

3 komentarze
Filmy

Billy Bob Thornton będzie umierającym kurierem