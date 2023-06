Lato w SkyShowtime: platforma przedstawia nowości na lipiec i sierpień 2023

"Ghosts Of Beirut" opowiada o początku drogi 21-letniego Imada Mughnijji (znanego również jako Duch), który pojawił się znikąd i przyczynił się do śmierci większej liczby Amerykanów niż ktokolwiek inny przed 11 września 2001 roku. Serial, opowiedziany z perspektywy amerykańskiej, izraelskiej i libańskiej, śledzi losy Mughnijji od szyickich slumsów południowego Bejrutu po stworzenie przez niego koncepcji zamachowców-samobójców, śmiercionośnej taktyki, przez którą szybko wyrósł na najniebezpieczniejszego terrorystę na świecie. Dostępny wyłącznie w SkyShowtime. Odcinki 1 i 2 dostępne od 3 lipca, odcinki 3 i 4 dostępne od 10 lipca.

"The Sleepers" to czeski dramat szpiegowski, którego akcja rozgrywa się pod koniec 1989 roku, w czasie gdy sowieckie imperium chyliło się ku upadku. Podczas aksamitnej rewolucji, która zakończyła 40 lat moskiewskiej władzy, pewna kobieta zostaje uwięziona między światem służby bezpieczeństwa a środowiskiem dysydentów. Sytuacja ta zmusza ją do stopniowego odkrywania tajemnic obydwu stron.



Dostępny wyłącznie w SkyShowtime. Odcinek 1 dostępny od 3 lipca, kolejne nowe odcinki co tydzień.