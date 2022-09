Netflix: polski Top 10 tygodnia – oglądamy "Willę miłości" i "Gry rodzinne"

Roxana ( Camille Rowe ) zakochuje się bez pamięci w Pascalu Gauthierze ( Sofiane Zermani ), mistrzu nurkowania swobodnego, który wprowadza ją w arkana tego śmiertelnie niebezpiecznego sportu. Razem biorą udział w ryzykownych zawodach organizowanych w różnych miejscach na świecie, podczas których Roxana pokonuje kolejne granice, całkowicie pochłonięta przez ten namiętny romans. Lecz do czego ją to doprowadzi? " Bezdech " to film oparty na prawdziwych zdarzeniach.