Żegnamy zmarłych artystów związanych z kinem

***





***

***

***

***

***

***

***

***

Getty Images © Ernesto Ruscio



***

Getty Images © Andreas Rentz



***

***

***

***

Getty Images © Mike Coppola

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Getty Images © Theo Wargo



***

Getty Images © Noam Galai



***

(zm. 13 listopada)Aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna. Na ekranie zadebiutowała rolą w pierwszym polskim powojennym filmiez 1946 roku. Znana m.in. z serialioraz filmów(zm. 30 listopada)Operator filmowy. Jeszcze w czasie studiów stanął za kamerą na planie słynnej etiudy Romana Polańskiego pt.. Był autorem zdjęć m.in. do(zm. 22 stycznia)Pisarka, autorka książek SF i fantasy, w tym ekranizowanego dwukrotnie kultowego cyklu. Była wielokrotną laureatką prestiżowych nagród literackich Nebula i Hugo.(zm. 4 lutego)Aktor filmowy i teatralny. Do jego niezapomnianych ekranowych kreacji należą m.in. Stanisław Maria Rochowicz z(1972), inżynier Gajny z(1974), Żorż Ponimirski z(1980), docent Furman zoraz von Nogay z(zm. 14 lutego)Reżyser i scenarzysta, autor kilkudziesięciu filmów, w tymoraz. Za swoją działalność otrzymał m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski oraz Złoty Medal "Zasłużony Kulturze – Gloria Artis".(zm. 20 lutego)Aktorka filmowa i teatralna, wykonawczyni piosenki aktorskiej. Olbrzymią popularność przyniosła jej rola w telenoweli, gdzie przez 16 lat wcielała się w Krystynę Lubicz.(zm. 14 marca)Aktorka teatralna i filmowa, wykładowczyni w Warszawskiej Szkole Filmowej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.(zm. 14 marca)Astrofizyk, kosmolog i fizyk teoretyczny, specjalista od czarnych dziur oraz fizyki kwantowej. Był również autorem licznych dokumentów popularnonaukowych. Jego sława wykraczała poza środowisko akademickie, o czym świadczą m.in. aktorskie epizody w. Za główną rolę w biografii Hawkinga pt. Eddie Redmayne otrzymał Oscara.(zm. 13 kwietnia)Legendarny czeski reżyser filmowy. Laureat dwóch Oscarów i trzech Złotych Globów. Zaczynał od, ale największą sławę przyniosły mu filmy realizowane w Ameryce –(zm. 15 kwietnia)Mistrz włoskiego kina, tworzył filmy wspólnie ze swoim młodszym o dwa lata bratem Paolo . Jeden z ulubieńców festiwalu w Cannes . W 1977 roku zdobył Złotą Palmę za film. Zaś w 1982 roku dwa wyróżnienia otrzymał za(zm. 13 maja)Amerykańska aktorka. Znana była szerokiej publiczności głównie z roli Lois Lane w kinowym cyklu o Supermanie. Miała również na koncie inne role w popularnych produkcjach z lat 70.(zm. 21 maja)Wybitny amerykański prozaik. Na podstawie jego książek nakręcono m.in.(2003),(2014) oraz(2016). Pisarz przez wiele lat wymieniany był w gronie kandydatów do literackiej nagrody Nobla. Wyróżnienia nigdy nie udało mu się jednak zdobyć.(zm. 3 czerwca)Legenda polskiej sceny muzycznej, gitarzysta oraz wokalista takich zespołów jak Armia, Izrael i Brygada Kryzys. Na ekranie wystąpił m.in. woraz(zm. 8 czerwca)Słynny amerykański szef kuchni, gwiazda programów kulinarnych i podróżnik. Pojawił się w roli samego siebie w, był również scenarzystą kilku odcinków znanych seriali, m.in.(zm. 16 czerwca)Jeden z najważniejszych amerykańskich producentów filmowych. Zaotrzymał nominację do Oscara. Produkował również– we wszystkich tych filmach pracował z Alem Pacino , którego na początku kariery wylansował na gwiazdę.(zm. 28 czerwca)Amerykański pisarz i krytyk literacki. Legenda literatury sci-fi. Autor takich książek jak "Nie mam ust, a muszę krzyczeć" oraz "Chłopiec i jego pies". Scenarzysta odcinków(zm. 29 czerwca)Amerykański rysownik komiksów, współtwórca postaci Spider-Mana, Doktora Strange'a oraz niezliczonej liczby innych superbohaterów. W swojej długiej karierze pracował zarówno dla Marvela, jak i dla DC Comics.(zm. 5 lipca 2018)Francuski dokumentalista. Twórca słynnego(1985), 9-godzinnej "mówionej" historii Holokaustu, dokumentu uznawanego za jeden z najważniejszych filmów podejmujących temat zbrodni hitlerowskiej. Nakręcił też m.in.(1972),(2001) i(2013). Kora Jackowska (zm. 28 lipca 2018)Piosenkarka i autorka tekstów, wokalistka zespołu Maanam , z którym nagrała 11 albumów studyjnych. Miała na koncie również 7 płyt solowych. Po raz pierwszy pojawiła się na ekranie w 1981 roku w(1981), gdzie zagrała samą siebie. Ostatnio mogliśmy ją usłyszeć w animacji Pixara, w której użyczyła głosu ekscentrycznej projektantce Ednie. Tomasz Stańko (zm. 29 lipca 2018)Muzyk, trębacz, kompozytor, m.in. filmowy. Był autorem niezliczonych jazzowych albumów, dwa z nich nagrał z Krzysztofem Komedą . W latach 60. pisał muzykę dla telewizji, zaczynał od serialu. Później napisał partyturę do m.in. Michała Rosy oraz Janusza Majewskiego . Była to jego ostania pełnometrażowa fabuła. Piotr Szulkin (zm. 3 sierpnia 2018)Reżyser, scenarzysta, autor książek, profesor Wydziału Reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi. Do jego najważniejszych dzieł należą:oraz jego ostatni film, nakręcony w 2003 roku Kazimierz Karabasz (zm. 11 sierpnia 2018)Twórca polskiej szkoły dokumentu, wybitny reżyser i pedagog. Debiutował w latach 50., realizując razem z Władysławem Ślesickim filmy z tzw. "czarnej serii". Swoją autorską metodę wypracował w kolejnej dekadzie w filmach(1960),(1960) czy(1967). Wychował pokolenia dokumentalistów. Był nauczycielem m.in. Krzysztofa Kieślowskiego Kazimiera Utrata (zm. 12 sierpnia 2018)Aktorka filmowa i teatralna. Debiutowała w(1959) Andrzeja Wajdy , grała w takich filmach jak m.in.(1977),(1980) i(1989). Największą popularność przyniosła jej grana od 1997 roku rola pani Stasi w telenoweli Aretha Franklin (zm. 16 sierpnia 2018)Jedna z najbardziej cenionych wokalistek w historii. Sprzedała łącznie ponad 75 milionów płyt, zdobyła 20 statuetek Grammy - w tym za całokształt artystycznych dokonań - i była pierwszą kobietą, którą wprowadzono do Rock and Roll Hall of Fame. W kinie mogliśmy ją oglądać w komediach muzycznych(1980) oraz, gdzie wcieliła się w postać pani Murphy. Pojawiła się również we własnej osobie w kilku filmach dokumentalnych oraz serialach. Burt Reynolds (zm. 6 września 2018)Amerykański aktor. Miał na koncie blisko 200 ról, debiutował w latach 50., a przełomem w jego karierze był występ w(1972) Johna Boormana . Zagrał między innymi w, a także kultowych seriachoraz. Jego największym sukcesem w karierze pozostaje jednak Paula Thomasa Andersona - za rolę magnata branży porno, Jacka Hornera, otrzymał nominację do Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego oraz Złoty Glob. Charles Aznavour (zm. 1 października 2018)Francuski piosenkarz, kompozytor i aktor nazywany "francuskim Frankiem Sinatrą ". Współpracował m.in. z Édith Piaf Fredem Astaire'em , napisał ponad tysiąc piosenek, a jego albumy sprzedały się w niemal 200 milionach egzemplarzy. Zagrał m.in. w takich filmach jak(1960),(1979) i(2002).