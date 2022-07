Netflix prezentuje pełną listę nowości na sierpień 2022

1 sierpnia

Wichrowe wzgórza Wuthering Heights 1992 45 min. 7,3 40 874 oceny społeczności 17 794 chce zobaczyć Kostiumowy Melodramat Ralph Fiennes Juliette Binoche Filmowa adaptacja powieści Emily Brönte o zakazanej miłości dwojga kochanków i o tym, jak ich romans odbija się echem na kolejnych pokoleniach.

Kawiarnia Minamdang Mi-nam-dang 2022 7,3 3 oceny społeczności 13 chce zobaczyć Komedia In-guk Seo Yeon-seo Oh Podejrzana firma oferująca usługi rzekomo wszechwiedzącego szamana przyciąga uwagę dociekliwego inspektora policji.

Big Tree City 2022 Wyposażona w szybkie pojazdy ekipa zwierzęcych bohaterów o wyjątkowych talentach czuwa nad bezpieczeństwem w Wielkodrzewie i rozwiązuje problemy miasta.

2 sierpnia

The Good Doctor 2017 41 min. 8,0 25 570 ocen społeczności 11 400 chce zobaczyć Dramat Freddie Highmore Antonia Thomas Utalentowany chirurg z autyzmem i zespołem sawanta trafia do prestiżowego szpitala, gdzie spotyka się ze sceptycyzmem zarówno ze strony pacjentów, jak i personelu.

Prognozy pogody i miłości Gi-sang-cheong: Sa-nae-yeon-ae Jan-hok-sa Pyeon 2022 6,8 197 ocen społeczności 33 chce zobaczyć Melodramat Min-yeong Park Song Kang W państwowym instytucie meteorologicznym miłość jest dla sumiennej meteorolożki i jej wyluzowanego kolegi równie nieprzewidywalna, jak deszcz i przejaśnienia.

Ricardo Quevedo: Mañana será peor 2022 Stand up Od furii kierowców po kłótnie par podczas kwarantanny – komik Ricardo Quevedo bierze pod lupę absurdalne sytuacje, w których kończy się nam cierpliwość.

3 sierpnia

Dobrego dnia, Verônico Bom Dia, Verônica 2020 45 min. 7,4 1 285 ocen społeczności 580 chce zobaczyć Kryminał Aline Borges Marina Provenzzano Niedoceniana policjantka szuka złodzieja okradającego kobiety poznane na portalu randkowym. Przy okazji odkrywa potworny sekret otoczony zmową milczenia.

Buba 2022 34 min. 14 chce zobaczyć Dramat Komedia Bjarne Mädel Georg Friedrich Małomiasteczkowy kanciarz dołącza do lokalnej mafii wraz z bratem lawirantem. Jego obsesja na punkcie własnej karmy prowadzi do przezabawnych konsekwencji.

Totalny chaos: Woodstock ’99 Clusterf**k: Woodstock '99 2022 50 min. 36 chce zobaczyć Dokumentalny Festiwal Woodstock 1969 obiecywał muzykę i pokój, natomiast rocznicowa edycja z 1999 roku wywołała furię i zamieszki oraz przyniosła liczne szkody. Co poszło nie tak?

4 sierpnia

Markiza Tamara Falcó Tamara Falcó: La marquesa 2022 Program reality TV pokazujący wytworne życie Tamary Falcó, która stara się zachować równowagę między pracą, zabawą i kontaktami ze swoją słynną rodziną.

Kakegurui Tsuin 2022 24 min. 16 chce zobaczyć Anime Minami Tanaka Rina Honnizumi Mary Saotome marzy o awansie społecznym, więc inwestuje wszystko, co ma, w to, co w jej elitarnym liceum liczy się najbardziej – hazardową grę o wysokie stawki.

Sezon ślubów Wedding Season 2022 39 min. 39 chce zobaczyć Komedia rom. Pallavi Sharda Suraj Sharma Asha i Ravi, naciskani przez rodziców, by znaleźli sobie małżonków, pozorują randki podczas letniego sezonu ślubów, ale po jakimś czasie zakochują się w sobie.

5 sierpnia

The Sandman 2022 2 569 chce zobaczyć Fantasy Horror Gwendoline Christie Tom Sturridge Po latach Morfeusz, Król Snów, uwalnia się i wyrusza w podróż między światami, aby odnaleźć skradzione mu artefakty i odzyskać dawną moc.

Carter Ka-teo 2022 13 min. 107 chce zobaczyć Akcja Won Joo Sung-jae Lee Mężczyzna budzi się w pokoju hotelowym i zostaje osaczony przez nieznajomych obcokrajowców, którzy wciągają go w wir tajemniczej misji.

Darlings 2022 13 min. 1 chce zobaczyć Alia Bhatt Shefali Shetty Badru sądzi, że jej porywczy mąż zmieni się, jeśli przestanie pić. Gdy jednak przebiera miarę, kobieta i jej matka zaczynają – odważnie, choć nieporadnie – szukać odwetu.

6 sierpnia

Reclaim 2022 2 min. Dramat Matka, która dźwiga na sobie obowiązki całej rodziny, próbuje znaleźć większe mieszkanie, gdy w starym nagle robi się zbyt tłoczno

8 sierpnia

Código Emperador 2022 46 min. 5,0 2 oceny społeczności 9 chce zobaczyć Thriller Luis Tosar Arón Piper Agent wywiadu, któremu polecono skompromitować kryształowo uczciwego polityka, musi zdecydować, czy są jeszcze granice, których nie przekroczy.

Drużyna Zenko Team Zenko Go 2022 24 min. 5,4 7 ocen społeczności Animacja Dla dzieci Żaden dobry uczynek nie jest zbyt mały dla tej przesympatycznej ekipy! Niah, Ari, Ellie i Jax działają pod przykrywką, by w tajemnicy rozwiązywać problemy swojego miasta!

9 sierpnia

Zabiłem swojego ojca I Just Killed My Dad 2022 5 chce zobaczyć True crime Anthony Templet zastrzelił swojego ojca i nigdy temu nie zaprzeczył. Znacznie bardziej skomplikowane są jednak przyczyny tej dotyczącej dwóch rodzin decyzji.

10 sierpnia

Operacja Renowacja Instant Dream Home 2022 Reality-show Lifestylowy Danielle Brooks Szybkie działanie, podejmowanie ryzyka i drobiazgowe planowanie to klucze, dzięki którym ta ekipa jest w stanie w 12 godzin wyremontować domy rodzinom w potrzebie.

Iron Chef: Brasil 2022 Fernanda Souza i Andressa Cabral prowadzą ekscytujące zmagania wschodzących talentów z gwiazdami brazylijskiej kuchni, w których stawką jest tytuł Żelaznej Legendy.

Locke & Key 2020 48 min. 7,0 23 620 ocen społeczności 5 319 chce zobaczyć Dramat Horror Fantasy Darby Stanchfield Connor Jessup Gdy ojciec trójki rodzeństwa zostaje zabity, dzieci przeprowadzają się z matką do jego rodzinnego domu pełnego kluczy otwierających drzwi do mrocznych tajemnic.

Szkolne opowieści: Serial Rong Rian Phee Mee Yu Wa... 2022 7 chce zobaczyć Horror Zrealizowana przez cenionych tajlandzkich reżyserów filmów grozy antologia przerażających opowieści o duchach przemierzających szkolne korytarze.

Piosenka prosto z serca Gönül 2022 35 min. 3 chce zobaczyć Dramat Hazar Ergüclü Erkan Kolçak Köstendil Śpiewając na weselu, które szybko okazuje się niewypałem, wędrowny muzyk zakochuje się w pannie młodej uwikłanej w konflikt rodzinny. Teraz musi ratować jej życie.

Argentyński skok stulecia Los ladrones: La verdadera historia del robo del siglo 2022 49 min. 6 chce zobaczyć True crime Sprawcy najbardziej niezwykłego napadu na bank w dziejach Argentyny w szczerych słowach opowiadają o tym, jak i dlaczego przeprowadzili w 2006 roku swoją zuchwałą operację.

11 sierpnia

Leo Baker: Życie na desce Stay on Board: The Leo Baker Story 2022 Leo Baker, legenda deskorolki, opowiada o drodze do sławy oraz olbrzymiej presji związanej z koniecznością ukrywania tożsamości płciowej.

12 sierpnia

Jeszcze nigdy... Never Have I Ever 2020 27 min. 6,8 14 027 ocen społeczności 1 592 chce zobaczyć Familijny Komedia Maitreyi Ramakrishnan Poorna Jagannathan Po koszmarnym roku nastoletnia Amerykanka o indyjskich korzeniach chce stać się bardziej popularna – jednak przyjaciele, rodzina i uczucia wcale jej tego nie ułatwiają.

Modelowa rodzina Mo-beom-ga-jok 2022 7,0 1 ocena społeczności 23 chce zobaczyć Kryminał Ojciec rodziny z problemami finansowymi wchodzi w posiadanie ogromnej ilości gotówki, co wikła go w działalność gangu narkotykowego.

13: Musical 13: The Musical 2022 4 min. 11 chce zobaczyć Dramat Komedia Eli Golden Debra Messing Po rozwodzie rodziców Evan Goldman przeprowadza się z Nowego Jorku do małego miasteczka w Indianie. Aby odnaleźć się w nowym otoczeniu oraz zaimponować kolegom i koleżankom, chłopak postanawia urządzić bar micwę, jakiej nie widział nikt.

Dzienna zmiana Day Shift 2022 530 chce zobaczyć Fantasy Komedia Jamie Foxx Dave Franco Łowca wampirów z Los Angeles ma tydzień, aby zdobyć pieniądze na czesne dla córki. Ciężka praca dosłownie wysysa z niego życie.

15 sierpnia

Deepa & Anoop 2022 Animacja Dla dzieci Komedia Razem ze swoim zmieniającym kolor słoniem radosna dziewczynka tworzy muzykę, bawi się i dokazuje w hotelu Mango Manor należącym do jej hinduskiej rodziny.

16 sierpnia

Laleczka Chucky 3 Child's Play 3 1991 30 min. 6,0 9 382 oceny społeczności 967 chce zobaczyć Horror Brad Dourif Justin Whalin Mordercza laleczka Chucky powraca, żeby zemścić się na chłopcu, który 8 lat wcześniej się z nią rozprawił. Andy Barclay jest już nastolatkiem, ale czy to coś zmienia?

Żądło The Sting 1973 9 min. 8,1 72 585 ocen społeczności 36 234 chce zobaczyć Komedia kryminalna Robert Redford Paul Newman Oscarowy kryminał. W Chicago lat 30. początkujący oszust oraz weteran przekrętów próbują oskubać gangstera, oferując mu zyski w fałszywych zakładach na wyścigi konne.

17 sierpnia

Ogień i żar Donde hubo fuego 2022 5 chce zobaczyć Dramat Eduardo Capetillo Itatí Cantoral Kiedy tropy w sprawie morderstwa jego brata doprowadzają Poncho do strażaków, dołącza do nich, aby kontynuować śledztwo, znaleźć romans, rodzinę… i seryjnego mordercę.

Dwa życia Look Both Ways 2022 50 min. 131 chce zobaczyć Dramat Komedia Romans Lili Reinhart Danny Ramirez W dzień zakończenia szkoły Natalie robi test ciążowy, a jej życie rozdziela się na dwa płynące równolegle. Które z nich okaże się lepsze?

18 sierpnia

W głowie kota Inside the Mind of a Cat 2022 7 min. Dokumentalny Wciągający i uroczy dokument, w którym eksperci od kotów opowiadają o sekretach i niesamowitych możliwościach tych zwierząt.

He-Man i władcy wszechświata He-Man and the Masters of the Universe 2021 26 min. 4,6 131 ocen społeczności 26 chce zobaczyć Animacja Przygodowy Wszechmocny nastolatek Adam wraz z bohaterską drużyną odmieńców odkrywa legendarną Moc Posępnego Czerepu i swą misję obrony Eternii przed złowrogim Szkieletorem.

Tekken: Bloodline 2022 88 chce zobaczyć Anime Sztuki walki Gdy potężny wróg odbiera mu dom, krewki zawadiaka ćwiczy pod gorliwym okiem dziadka i wyczekuje okazji do zemsty.

19 sierpnia

Echa Echoes 2022 18 chce zobaczyć Dramat Thriller Bliźniaczki Leni i Gina od lat potajemnie zamieniały się miejscami. Kiedy jedna znika bez śladu, życie obu zmienia się w chaos.

Kleo 2022 16 chce zobaczyć Thriller Akcja Jella Haase Dimitrij Schaad Po upadku muru berlińskiego zwolniona z więzienia była agentka wywiadu i zabójczyni zaczyna się mścić na ludziach, którzy zawiązali spisek, by ją wydać.

Alma 2022 42 min. 40 chce zobaczyć Horror Sci-Fi Mireia Oriol Álex Villazán Alma traci pamięć w dziwnym wypadku, w którym ginie większość jej kolegów z klasy. Teraz próbuje zrozumieć, co się wtedy stało, i odzyskać swą osobowość.

Magicy makijażu Glow Up: Britain's Next Make-Up Star 2019 7,2 901 ocen społeczności 57 chce zobaczyć Lifestylowy Młodzieżowy Reality-show Dominic C. Skinner Val Garland W tym konkursie wizażyści-amatorzy mierzą się ze sobą w wielobarwnych wyzwaniach, aby zyskać jedyną w swoim rodzaju szansę na karierę w branży kosmetycznej.

Filuś i Kubuś The Cuphead Show! 2022 15 min. 7,3 1 429 ocen społeczności 485 chce zobaczyć Animacja Komedia Przygodowy Tru Valentino Frank Todaro Oparty na popularnej grze komputerowej serial animowany, w którym impulsywny Filuś i jego uległy brat Kubuś co rusz pakują się w nowe kłopoty.

20 sierpnia

Fullmetal Alchemist: The Revenge of Scar Hagane no Renkinjutsushi: Kanketsu-hen Fukushūsha Sukā 2022 5 min. Fantasy Przygodowy W tej kontynuacji pierwszego filmu bracia Elric spotykają najtrudniejszego z dotychczasowych przeciwników – seryjnego mordercę z wielką blizną na czole.

22 sierpnia

The Walking Dead 2010 45 min. 7,8 165 711 ocen społeczności 52 998 chce zobaczyć Dramat Horror Andrew Lincoln Norman Reedus Nieliczni ocaleni z apokalipsy zombie łączą się w grupy, aby wspólnie walczyć o przetrwanie ludzkiego gatunku.

23 sierpnia

24 sierpnia

Lost Ollie 2022 45 min. 5 chce zobaczyć Jonathan Groff Mary J. Blige Szmaciany królik z oklapniętymi uszami i dziurawą pamięcią rusza na epickie poszukiwania małego Billy’ego – swojego właściciela i najlepszego przyjaciela.

Mo 2022 30 min. 11 chce zobaczyć Komedia Mohammed Amer Omar Elba Mo balansuje w Teksasie na granicy dwóch kultur i trzech języków, wciąż czekając na rozpatrzenie wniosku o azyl i próbując utrzymać swoją palestyńską rodzinę.

Porady różowej brygady: Brazylia Queer Eye: Brazil 2022 Optymistyczny program, w którym brazylijska Różowa Brygada wykorzystuje swoją wiedzę o szczęściu, stylu, modzie i kulturze, żeby odmienić życie bohaterów codzienności.

Selling Sunset: Orange County 2022 Oppenheim Group rozszerza działalność na Orange County, gdzie całkiem nowa, wyjątkowa ekipa pokazuje luksusowe nieruchomości nad oceanem i przeżywa nowe perypetie.

Onder Vuur 2021 W bazie East Bank Station zespół strażaków stara się pogodzić ze sobą niebezpieczną, wysoce stresującą pracę, osobiste wyzwania i zawodowe trudności.

Altrimenti ci arrabbiamo 2022 30 min. 5,0 1 ocena społeczności Komedia Akcja Edoardo Pesce Alessandro Roja W nowej odsłonie filmu z lat 70., w którym wystąpili Bud Spencer i Terence Hill, bracia spotykają się ponownie po 25 latach, by odzyskać ukochany pojazd ich ojca.

Życie na krawędzi: Szalony świat Johna McAfee Running with the Devil: The Wild World of John McAfee 2022 45 min. 1 chce zobaczyć Biograficzny Dokumentalny Dokument wykorzystuje fascynujące nagrania i wywiady, by odkryć prawdę o szalonych latach, jakie technologiczny geniusz John McAfee spędził, uciekając przed prawem.

25 sierpnia

That's Amor 2022 Po tym jak Sofia tego samego dnia traci pracę i partnera, musi zacząć wszystko od nowa. Czy przystojny hiszpański szef kuchni może być składnikiem, którego jej brakuje?

Historia w pytaniach i odpowiedziach History 101 2020 6,9 1 453 oceny społeczności 371 chce zobaczyć Dokumentalny Historie przełomów naukowych, ruchów społecznych i odkryć, które zmieniły świat, opowiedziane w przystępny sposób za pomocą infografik i archiwalnych materiałów.

Angry Birds: Letnie szaleństwo Angry Birds: Summer Madness 2022 14 min. 5,8 34 oceny społeczności 20 chce zobaczyć Animacja Komedia Gigi Saul Guerrero Nastoletnie ptaki: Czerwony, Chuck, Bomba i Stella szaleją na Obozie Drzazga ze swoimi pierzastymi współobozowiczami podczas wakacji pełnych zabawy i wysokich lotów!

Rilakkuma w parku rozrywki Rilakkuma to Yūenchi 2022 15 min. 5 chce zobaczyć Dla dzieci Anime Pluszowy miś Rilakkuma i jego uroczy przyjaciele przeżywają dzień pełen wrażeń w cukierkowym parkurozrywki, który wkrótce ma zostać zamknięty.

26 sierpnia

Ludik 2022 Aby ocalić porwanego członka rodziny, przedsiębiorczy potentat meblarski musi wykorzystać swoją tajną siatkę przemytu diamentów do przerzucania broni przez granicę.

Miłość dla dorosłych Kærlighed for voksne 2022 45 min. 21 chce zobaczyć Dramat Thriller Dar Salim Sonja Richter Cienka granica między miłością i nienawiścią okazuje się zabójcza, gdy żona odkrywa romans męża – i oboje są gotowi na wszystko, by osiągnąć swój cel.

Czas dla siebie Me Time 2022 41 min. 63 chce zobaczyć Komedia Gdy żona zabiera dzieci na wyjazd, pełnoetatowy tata, pierwszy raz od lat mając czas dla siebie, odnawia kontakt z dawnym przyjacielem. Spędzają razem szalony weekend, który niemal wywraca jego życie do góry nogami.

Puls Seulu Se-ul-dae-jak-jeon 2022 18 min. 3 chce zobaczyć Kryminał Akcja Ah-in Yoo Kyeong-pyo Ko W pogoni za prędkością, marzeniami i pieniędzmi grupa kierowców wplątuje się w śledztwo wokół nielegalnego funduszu przestępczyni w czasie olimpiady w Seulu w 1988 roku.

29 sierpnia

Mighty Express 2020 5,4 15 ocen społeczności 1 chce zobaczyć Animacja Komedia Przygodowy Wybierz się na przejażdżkę z Mighty Express – ekipą pomocnych pociągów i sprytnych dzieciaków wspólnie radzących sobie z przeróżnymi problemami na torach i nie tylko.

30 sierpnia

Wyznania morderców I Am a Killer 2018 52 min. 7,2 1 209 ocen społeczności 621 chce zobaczyć True crime W tym serialu dokumentalnym mordercy zamknięci w celach śmierci opowiadają o swoich zbrodniach.

31 sierpnia

Club América vs. Club América 2022 Dokument o najbardziej utytułowanym, ale też najbardziej kontrowersyjnym meksykańskim klubie piłkarskim – Club América

Przypadkowy przechodzień I Came By 2022 4 chce zobaczyć Thriller Zbuntowany młody graficiarz bierze na cel mury domów bogatej londyńskiej elity. Tak odkrywa mroczny sekret znanego sędziego, przez który on sam i jego najbliżsi znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

Gry rodzinne 2022 100 chce zobaczyć Dramat Komedia Paweł Deląg Bartosz Gelner W dniu ślubu studentki medycyny z zamożnym chirurgiem plastycznym rodziny młodej pary zdają sobie sprawę, że jedyne co ich łączy to sekrety i kłamstwa. Tajemnice obu stron zostaną ujawnione podczas uroczystości ślubnej.

Sierpień tuż-tuż, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W sierpniu Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale (" Sandman ", " Kleo ", " Mo "), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (trzecie sezony seriali " Locke & Key ", " Jeszcze nigdy... " i " Wyznania morderców "), a także filmy oryginalne (" Carter ", " Dzienna zmiana ", " Dwa życia ").A to nie wszystko! Zobaczcie pełną listę premier, które już w sierpniu trafią na Netflix! Na który film lub serial czekacie najbardziej? Który tytuł polecicie znajomym? Czekamy na Wasze komentarze.Jeśli chcecie nadrobić zaległości, sprawdźcie listy premier, które trafiły na Netflix w poprzednich miesiącach: