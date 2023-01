Filmy 2022 roku. Top 24 najlepszych filmów według redakcji Filmwebu

Przy okazji premiery " C'mon C'mon " nie brakowało głosów, że to seans estetycznego użalania się nad sobą przez nowojorskich hipsterów albo filmowy odpowiednik ciepłego nawiewu spod znaku Paula Coelho . Tym głosom powiemy: spokojnie, " Wiking " też jest na naszej liście. " C'mon C'mon " tymczasem wydał nam się – mimo miłej dla oka konwencji "Nowy Jork w czerni i bieli" – filmem zaskakująco trzeźwym. Mike Mills nie tyle mówi banalne prawdy, co je weryfikuje, testując kolejne sposoby komunikowania się i rozumienia rzeczywistości. Zamiast prawić morały, pokazuje raczej, że nie ma odpowiedzi, że nie tylko życie i inni, ale często również my sami jesteśmy dla siebie zagadką. Jedyna metoda to metoda prób i błędów. A seans " C'mon C'mon " to – co najmniej! – świetny punkt wyjścia do dyskusji na powyższe tematy.