Najlepsze filmy 2024 roku. Top 27 filmów według redakcji Filmwebu

Najlepsze filmy 2024 roku w dystrybucji w Polsce. Wybór redakcji Filmwebu

9 Przesilenie zimowe The Holdovers 2023 2h 13m Dramat Komedia Świąteczny Alexander Payne USA Dramat Komedia Świąteczny Paul Giamatti Dominic Sessa Po latach podglądania ekscentryków w drodze przez amerykańskie pejzaże i prywatne emocjonalne wertepy, Alexander Payne postanowił tym razem przystroić swoje kino inną konwencją. Wsadził więc postacie na świąteczne sanie, założył im czapki mikołajów i włożył w dłonie kubki gorącej czekolady. W jego nowym filmie kilkoro bohaterów, których różni wszystko, zostaje skazanych na wzajemne świąteczne towarzystwo. W międzyczasie odkrywają, że w otwarciu na drugiego człowieka kryje się najpiękniejszy z bożonarodzeniowych cudów – cud spotkania. " Przesilenie zimowe " to chyba najpoczciwsza z Paynowskich anegdot; świadectwo scenopisarskiej dojrzałości, bo tylko dojrzali twórcy z taką łatwością potrafią zaczarować współczesnego widza do cna klasyczną opowieścią. A przy tym zaskakujący filmowy paradoks: dzieło postmodernistycznie sięgające do tradycji wigilijnych opowieści, ale w swojej puencie i wymowie nigdy komfortowe, nigdy błahe czy naiwne. Wujo Payne ugotował nowego świątecznego klasyka – zjesz raz i co roku będziesz wylizywał talerz.

7 Dziki robot The Wild Robot 2024 1h 41m Animacja Przygodowy Chris Sanders USA Animacja Przygodowy Lupita Nyong'o Pedro Pascal DreamWorks Animation już kilkukrotnie zapisało się w annałach kultury masowej. Ich filmy wpisywały się w aktualnie panujące trendy, stawały się częścią codziennego języka milionów widzów na całym świecie. Ostatnio jednak wydawało się, że pozycja studia znacznie zmalała. I w takich okolicznościach do kin trafił chyba najdojrzalszy – mądry i zachwycający – film wytwórni. " Dziki robot " to rzecz kompletna. To film przepełniony humorem, często zaskakująco mrocznym (jak na animację dla całej rodziny). Ma też sporo scen kipiących akcją i klimatem fantastycznej przygody. Znalazło się również miejsce na wzruszenia i lekcje życia. A wszystko to idealnie wyważone i doskonale zaprezentowane. Takimi animacjami jak " Dziki robot " DreamWorks Animation znów może podbić świat masowej wyobraźni.

4 Substancja The Substance 2024 2h 20m Horror Coralie Fargeat Francja USA Wielka Brytania Horror Demi Moore Margaret Qualley "horror cielesny" nie jest dla reżyserki jedynie wytrychem, dzięki któremu można zanudzać widzów na śmierć opowieściami o kobiecym ciele zaanektowanym przez patriarchat. To absolutnie esencjonalna dla rozwoju sztuki filmowej konwencja, której wyporność sprawdzana jest na ekranie przez bite dwie i pół godziny. Jesteście gotowi? No to jazda. Okrzykniętą sensacją tegorocznego festiwalu w Cannes " Substancję " można kochać lub nienawidzić. Historia przebrzmiałej gwiazdy ( Demi Moore ), która za sprawą tytułowego specyfiku ma szansę odkryć "nową, lepszą siebie" ( Margaret Qualley ), to doskonała satyra na media i promowany przez nie kult młodości. Reżyserka Coralie Fargeat w ironiczny sposób wykorzystuje teledyskowo-reklamową estetykę, a łącząc ją z konwencją body horroru, tworzy zapadającą w pamięć opowieść o strachu przed starością. Jak w swojej recenzji pisał Michał Walkiewicz:. Jesteście gotowi? No to jazda.

2 Strefa interesów The Zone of Interest 2023 1h 46m Dramat Wojenny Jonathan Glazer Polska USA Wielka Brytania Dramat Wojenny Christian Friedel Sandra Hüller Decyzja o kręceniu kina obozowego jest dla reżysera trochę jak odysejska próba łuku – traf i zapewnij sobie nieśmiertelność, spudłuj i zgiń w zapomnieniu. W " Strefie interesów " znany z przesuwania granic kina Jonathan Glazer staje na jednej nodze, zamyka oczy i strzela w przeciwnym kierunku – a jego wyjątkowa, radykalna wizja i tak dotyka celu. Zasługą tego sukcesu jest nie tylko intelektualnie imponujący punkt wyjściowy, ale i wszystko, co z niego wynika. "Co ma mi niby dać oglądanie Holokaustu oczami nazisty?" – krzyczeli oburzeni widzowie, wychodząc z premiery filmu w canneńskim Grand Theatre Lumiere. "Perspektywę, czyli to, o co w kinie chodziło od zawsze" – zdaje się szumieć arcydzieło Glazera . Mieszkająca tuż obok murów Auschwitz rodzina Hössów otwiera bowiem na inny typ obcowania z ludobójczym ekstremum. Taki, w którym wyrządzanie okropieństwa potrafią zrównoważyć jedynie rutyna i radykalne wyparcie. Glazer z niewiarygodną techniczną inwencją (dziesiątki kamer kręcące sceny symultanicznie, noktowizja, mieszanie fabuły i dokumentu…) rozprawia tu prowokacyjnie o moralnie zgniłym, ale automatycznym mechanizmie przetrwania; ignorowaniu całej rozgrywającej się tuż obok tragedii dla zachowania własnej iluzji komfortu, zasłanianiu oczu, zakrywaniu uszu. Zatrzymana w miejscu i czasie, ale swoją refleksją znacznie wykraczająca poza drugowojenną rzeczywistość " Strefa interesów " to dzieło, które już w momencie premiery weszło do kanonu współczesnego kina. I już od pierwszych scen dzielnie walczyło o najwyższe miejsca na tegorocznej liście najlepszych filmów roku.

Poznaj najpopularniejsze i najwyżej ocenianie filmy na Filmwebie. Sprawdź najlepiej oceniane serialowe role roku. Zobacz, jakie były zdaniem użytkowników najlepsze gry 2024 roku. Oraz poznaj najpopularniejszych w 2024 roku ludzi kina To wszystko i jeszcze więcej znajdziesz w Filmwebowym Podsumowaniu 2024 roku Członkowie redakcji Filmwebu bardzo różnią się gustami filmowymi. Wystarczy spojrzeć na indywidualne najlepsze dziesiątki filmowe, które znajdziecie na stronie Podsumowanie roku 2024 na Filmwebie. Kształt poniższej listy jest więc zaskoczeniem nie tylko dla Was, ale i dla redakcji.Wszystko przez fakt, że o miejscu na liście decydowała suma zdobytych punktów.. Na podstawie miejsc na tych listach przyznane zostały punkty. Filmy z największą liczbą punktów, które dodatkowo osiągnęły wymagany próg, znalazły się w naszym ostatecznym zestawieniu.Jesteśmy w Polsce, więc. Dlatego też członkowie redakcji mogli głosować wyłącznie na te filmy, które trafiły doTo dlatego na liście mogły się znaleźć tytuły, których światowa premiera przypadała na lata wcześniejsze.Z tego samego powodu zabrakło też kilku głośnych filmów z 2024 roku, ponieważ do Polski (póki co) nie dotarły w ogóle lub też były prezentowane wyłącznie na festiwalach i pokazach przedpremierowych.O najlepszych filmach 2024 roku rozmawiają Łukasz Muszyński, Ewelina Leszczyńska i Maciej Satora.W minionym roku do dystrybucji kinowej lub streamingowej zdaniem członków Filmwebu trafiło naprawdę sporo wartych uwagi tytułów. Przynajmniej jeden głos otrzymało aż 71 tytułów.Próg punktowy spełniło jednak zaledwie 27 filmów.Zanim jednak przejdziemy do zestawienia, mamy dla Was jeszcze kilka honorowych wyróżnień. To filmy, na które głosowały przynajmniej dwie osoby, ale zabrakło im punktów, by znaleźć się w głównym zestawieniu: