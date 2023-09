Netflix prezentuje najciekawsze premiery października 2023. Nowe filmy i seriale

1 października

T2: Trainspotting 2017 1 godz. 57 min. Dramat Ewan McGregor Ewen Bremner Renton, Spud, Sick Boy i Begbie spotykają się 20 lat później. Choć pojawia się okazja na wspólny interes, nikt nie zapomniał Rentonowi zdrady.

4 października

Beckham 2023 David Beckham Beckham " to czteroodcinkowy serial dokumentalny, który opowiada zakulisową historię gwiazdy światowej piłki nożnej i ikony kultury. David Beckham to jedno z najbardziej znanych nazwisk na świecie, lecz tak naprawdę niewiele osób wie, kim jest tak naprawdę. Jego pełna wzlotów i upadków historia, od skromnych początków wśród klasy robotniczej wschodniego Londynu, naznaczona determinacją, wolą zwycięstwa i dążeniem do znalezienia równowagi między ambicją, miłością i rodziną. Serial zabiera nas w emocjonującą podróż, która prezentuje osobistą i nierzadko zaskakującą opowieść o jednym z najbardziej rozpoznawalnych i obserwowanych sportowców w historii.

Nikt Nobody 2021 1 godz. 32 min. Thriller Akcja Bob Odenkirk Aleksey Serebryakov Niewdzięczna praca, pyskate dzieci i oziębła żona. Stłamszony ojciec znosi to wszystko bez szemrania – dopóki włamanie do domu nie obudzi w nim śmiercionośnego twardziela.

5 października

Sztos 2 2011 1 godz. 39 min. Komedia Sensacyjny Cezary Pazura Borys Szyc Środek stanu wojennego. Dwóch pechowych i zdesperowanych drobnych oszustów musi przetransportować działacza przez całą Polskę i przy okazji ukraść dużą kasę.

Skazany na bluesa 2005 1 godz. 37 min. Dramat Muzyczny Tomasz Kot Jolanta Fraszyńska Film biograficzny o legendzie polskiego bluesa, Ryśku Riedlu. To opowieść o jego sukcesach jako frontmana Dżemu oraz o przegranej walce z nałogiem.

Lupin 2021 - 47 min. Kryminał Omar Sy Vincent Londez Ukrywający się Assane musi nauczyć się żyć z dala od żony i syna. Nie mogąc znieść bólu, który wyrządziły im jego czyny, Assane postanawia wrócić do Paryża, aby złożyć im szaloną propozycję wyjechania z Francji i rozpoczęcia życia na nowo w innym kraju. Jednak widmo przeszłości nigdy go nie opuszcza, a jego plany wywracają się do góry nogami z powodu nieoczekiwanego powrotu.

Wszystko, teraz! Everything Now 2023 - Dramat Komedia Sophie Wilde Vivienne Acheampong 16-letnia Mia wraca do domu po długim pobycie w ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania. Trafia z powrotem do chaotycznego świata liceum i szybko przekonuje się, że jej znajomi nie próżnowali, korzystając z uroków nastoletniego życia. Z coraz dłuższą listą życzeń, trójką najlepszych przyjaciół i nowym obiektem westchnień na głowie Mia rzuca się w świat randek, imprez i pierwszych pocałunków, wkrótce odkrywając, że nie wszystko w życiu można zaplanować.

6 października

Balerina Ballerina 2023 1 godz. 33 min. Thriller Akcja Jong-seo Jun Ji-hoon Kim Niezwykły thriller akcji opowiadający o zemście pozbawionego litości byłego ochroniarza Okju (Jun Jong-seo), który ściga Choia (Kim Ji-hun) – mężczyznę odpowiedzialnego za śmierć jego bliskiej przyjaciółki Minhee (Park Yu-rim).

Fair Play 2023 1 godz. 53 min. Thriller Phoebe Dynevor Alden Ehrenreich W wyniku upragnionego awansu w bezwzględnym świecie finansów niegdyś zażyłe relacje między Emily ( Phoebe Dynevor ) a jej chłopakiem Lukiem ( Alden Ehrenreich ) zaczynają się poważnie psuć. Gdy łączące ich więzi ulegają zmianie, para poznaje prawdziwą cenę sukcesu – oraz niechlubne granice ludzkich ambicji. Ten pełnometrażowy debiut reżyserki i scenarzystki Chloe Domont to pełen napięcia thriller o związkach. Traktuje o destrukcyjnych relacjach między płciami, które sprawiają, że dawni kochankowie stają się rywalami w świecie zmieniającym się szybciej niż reguły. " Fair Play " pokazuje skutki zderzenia władzy z ludzkim ego.

11 października

Niebezpieczni dżentelmeni 2022 1 godz. 47 min. Komedia kryminalna Tomasz Kot Marcin Dorociński Grupa słynnych członków bohemy budzi się po hulaszczej imprezie, zastając trupa na kanapie i policjantów przy drzwiach – trzeba koniecznie znaleźć zabójcę.

12 października

13 października

Konferencja Konferensen 2023 1 godz. 40 min. Horror Katia Winter Adam Lundgren W subtelnym szwedzkim slasherze pt. " Konferencja " z ciepłymi i humorystycznymi postaciami tytułowe spotkanie integracyjne, w którym biorą udział pracownicy władz miejskich, zamienia się w koszmar, gdy w środowisku pracy zaczynają krążyć oskarżenia o korupcję. Jednocześnie tajemnicza postać zaczyna prześladować i mordować kolejnych uczestników.

19 października

Neon 2023 - Komedia Muzyczny Z prowincjalnego miasteczka na Florydzie na gwarne plaże Miami. " Neon " opowiada o trójce przyjaciół, którzy starają się zrobić karierę świecie reggaetonu. Składający się z ośmiu odcinków serial komediowy pokazuje nie tylko ich wielkie marzenia, ale także niełatwe realia i zabawne perypetie w branży muzycznej. Tyler Dean Flores wciela się w rolę Santiego, obiecującego twórcy muzyki reggaetonowej, który z pomocą przyjaciół – Ness ( Emma Ferreira ) i Felixa ( Jordan Mendoza ) oraz agentki Mii (Courtney Taylor) – pragnie zostać największą gwiazdą reggaetonu. Albo przynajmniej zarobić na czynsz.

Crypto Boy 2023 1 godz. 43 min. Dramat We wschodniej części Amsterdamu młody dostawca Amir ( Shahine El-Hamus ) marzy o lepszej przyszłości, lecz jedyne, co go czeka, to doręczanie zamówień dla Burrito – przedpotopowej meksykańskiej restauracji jego ojca Omara ( Sabri Saad El-Hamus ). Tymczasem okolica przechodzi kompletną gentryfikację. Sklepy spożywcze zmieniają się w modne kawiarnie, sushi bary i fitness kluby, a Omar uparcie odrzuca wszystkie pomysły syna na modernizację Burrito. Ojciec z kolei uważa Amira za nieodpowiedzialnego nieudacznika, który nie jest w stanie przejąć jego restauracji. Kiedy ich blok zostaje przejęty przez dużego zarządcę nieruchomości, który podwaja czynsz, ojciec i syn stają w obliczu utraty restauracji i domu. Lecz gdy Amir spotyka się z młodym i charyzmatycznym przedsiębiorcą z branży krytptowalut, wreszcie jawi mu się wyjście z problemów. Pragnąc pokazać ojcu swoją wartość, Amir zatraca się w dynamicznie rozwijającym się start-upie, a Omar z podejrzliwością obserwuje, jak jego syn coraz bardziej się od niego oddala.

Ciała Bodies 2023 Dramat Kryminał Czwórka detektywów w czterech różnych epokach prowadzi śledztwo w sprawie – tego samego – ciała znalezionego na Longharvest Lane na londyńskim East Endzie w 1890, 1941, 2023 i 2053 roku. Detektywi szybko odkrywają, że ich dochodzenia na przestrzeni dekad są ze sobą powiązane, a wszystkie tropy prowadzą do enigmatycznego lidera politycznego – Eliasa Mannixa (Stephen Graham). Czy odegrał jakąś rolę w morderstwie? A może w grę wchodzi coś o wiele bardziej złowrogiego? Aby rozwiązać zagadkę, czwórka detektywów musi znaleźć sposób, aby ze sobą współpracować i odkryć spisek trwający 150 lat.

20 października

Old Dads 2023 1 godz. 38 min. Komedia Rachael Harris C. Thomas Howell Trzej najlepsi kumple zostają ojcami w późnym wieku i okazuje się, że muszą walczyć z dyrekcją podstawówki, prezesami z pokolenia milenialsów i wszystkim, co powstało po 1987 roku.

Stwór Yaratılan 2023 Dramat Fantasy Stwór ", epicka historia, której akcja rozgrywa się w ostatniej epoce Imperium Osmańskiego, stawia jedno z najbardziej fundamentalnych pytań ludzkości o "śmierć i życie pozagrobowe". Ziya – żądny przygód, zbuntowany, błyskotliwy i inteligentny młody student medycyny – nade wszystko pragnie zostać doskonałym lekarzem i znaleźć lekarstwo na choroby zakaźne. Los Ziyi krzyżuje się z losem Ihsana, lekarza balansującego na cienkiej granicy między geniuszem a szaleństwem. Ihsan jest jedyną osobą, która naprawdę rozumie ambicje Ziyi. Jednak te dwie zagubione dusze zapłacą wysoką cenę za zakazany eksperyment, który odważyły się przeprowadzić. Starożytny szyfr, który medycy postanowili odszyfrować, może sprawić, że rozpęta się piekło.

Szkoła dla elity Élite 2018 - 1 godz. Dramat Thriller Álvaro Rico Itzan Escamilla

W najnowszym sezonie Omar rozpoczyna nowe życie na uczelni z dala od Las Encinas, ale nie może sobie poradzić z przeszłością. Wina, którą odczuwa z powodu śmierci Samuela, i bolesne wspomnienia z tego okresu wciąż są w nim żywe, dlatego postanawia poddać się terapii. Dzięki stypendium decyduje się wrócić do szkoły, w której wszystko się wydarzyło, i stawić czoła demonom. Uczestnicząc w podróży Omara dowiemy się, że pozostali uczniowie także po cichu walczą z własnymi koszmarami. Sezon 7 " Szkoły dla elity " poruszy tematykę zdrowia psychicznego i tego, jak większość z nas nie dba o nie ze strachu lub przez ignorancję.

25 października

Życie na planecie Ziemia Life on Our Planet 2023 1 godz. Dokumentalny Przyrodniczy Morgan Freeman Zobacz epicką opowieść o przetrwaniu i podboju ziemi. Na naszej planecie istnieje dziś 20 milionów gatunków, jednak to, co możemy zobaczyć, jest tylko drobnym wycinkiem historii – aż 99% mieszkańców ziemi zaginęło w mrokach przeszłości. Historia ich wzrostu i upadku jest czymś naprawdę niezwykłym. Powstały we współpracy ze studiem Industrial Light & Magic serial "Życie na planecie Ziemia" przedstawia niesamowitą historię życia na naszej planecie przy użyciu najnowszych technologii, które pozwalają przywrócić do życia dawno wymarłe stworzenia.

Absolutni debiutanci 2023 - Dla młodzieży Martyna Byczkowska Bartłomiej Deklewa Lato, polskie morze. Dziewiętnastoletnia Lena i jej najlepszy przyjaciel Niko kręcą odważny film o miłości, by dostać się do szkoły filmowej. Gdy na horyzoncie pojawi się nieznajomy z obozu sportowego, bohaterowie przeżyją zachwyt, pożądanie i całkowitą wolność. To ostatnie takie wakacje.

27 października

Siostra Śmierć Hermana Muerte 2023 1 godz. 30 min. Horror Aria Bedmar Almudena Amor W powojennej Hiszpanii Narcisa ( Aria Bedmar ), młoda nowicjuszka o nadprzyrodzonych siłach, przybywa do szkoły dla dziewcząt w dawnym klasztorze, aby podjąć się pracy nauczycielki. Mijają dni, a ją zaczynają dręczyć dziwne wydarzenia i coraz bardziej niepokojące sytuacje, doprowadzając ją w końcu do rozwikłania kłębka okropnych tajemnic, które otaczają klasztor i prześladują jego mieszkańców.

A to nie wszystko! Zobaczcie przygotowane przez nas zestawienie najciekawszych premier, które już w październiku trafią na Netflix! Na który film lub serial czekacie najbardziej? Który tytuł polecicie znajomym? Czekamy na Wasze komentarze.